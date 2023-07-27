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Главная » Новости » Культура » 2023 » Июль » 27 » 17:00:42
 

ТОП-5 лучших локаций в Закарпатье. Как добраться и где остановиться на выходные

Сегодня, 17:00:42 205 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОП-5 лучших локаций в Закарпатье. Как добраться и где остановиться на выходные

Если вы устали от постоянного стресса и думаете о выборе места для небольшого отдыха – почему бы не отправиться на выходные в горы? Мы собрали для вас топ-5 мест, которые стоит посетить в Закарпатье.

Мукачево

Один из самых известных и второй по размерам населенный пункт Закарпатской области. Хотя визуально город и не кажется большим, но в нем проживает более 85 тысяч человек. И туристов здесь хватает, ведь местная архитектура, умело сочетающая здания эпохи ренессанса, готики и барокко, не может не поражать.

  • Как добраться

В городе хорошо развит транспортный узел, что значительно упростит ваш путь. Из Киева, Одессы, Харькова и других крупных городов комфортнее всего будет добираться поездом, а вот из Ужгорода или Львова вы можете доехать на машине или автобусе.

  • Где остановиться

В Мукачево вы увидите большой выбор отелей. В зависимости от бюджета, вы можете выбрать расположение в самом сердце города или ближе к его окрестностям. В любом случае населенный пункт достаточно компактен, поэтому вы с легкостью сможете добраться до всех туристических локаций.

  • Что посмотреть

Замок Паланок вы увидите сразу, ведь он возвышается над городом на 68-метровой горе вулканического происхождения. Точная дата основания неизвестна, но первые упоминания датируются XI веком.

Это фортификационное сооружение имело стратегическое и оборонное значение и перестраивалось на протяжении многих столетий. Несколько раз Мукачево было атаковано кочевыми народами, но замок практически ни разу не был захвачен. Сегодня же его ворота открыты для посетителей. А какой отсюда открывается вид на город!

Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций

Озеро Синевир

Самое большое озеро Карпат с площадью около 7 гектаров по праву считается одним из семи природных чудес Украины. Со всех сторон водоем окружен густым лесом, что делает его жемчужиной среди зелени. В народе его называют "морским глазом". Кстати, такое же название носит одно из озер в польских Татрах.

  • Как добраться

Добираться до Синевира рекомендуем на машине. Конечно же, можно воспользоваться и общественным транспортом, который курсирует к населенному пункту Воловец, расположенному в 70 километрах от озера. Оттуда довольно часто отправляются автобусы, которые довезут вас чуть ли не до самого берега "морского глаза".

  • Где остановиться

Вы можете забронировать номер в одном из местных отелей, расположенных рядом с Синевиром. Они обещают европейский сервис за умеренные деньги. Если же вы не хотите останавливаться в районе озера, то поищите жилье в Межгорье, расположенном в 32 километрах, или вернитесь в Воловец.

  • Что посмотреть

Поездка на это озеро – отличный повод провести целый день на природе, исследуя его окрестности. Следует заметить, что искупаться у вас не получится, поскольку это запрещено по экологическим соображениям. Не говоря уже о том, что вода не прогревается более чем до 13 градусов тепла, что не способствует купанию даже в самый жаркий день.

Это место привлекает своими пейзажами художников и поэтов, а также любителей старинных народных легенд. Если же вам станет скучно, вы всегда можете подняться на водопад Шипот или посмотреть медведей в уникальном реабилитационном центре, расположенном рядом.

Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций

Берегово

Небольшой городок, расположенный в 70 километрах от Ужгорода и в 5 километрах от венгерской границы. Привлекательным для туристов его делают винодельческие традиции и наличие термальных источников. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогают лечить кожные заболевания.

  • Как добраться

Добраться до Берегова можно общественным транспортом: сначала поездом в Мукачево, Батьево или Ужгород, а затем пересев на автобус.

  • Где остановиться

Вы можете выбрать номер в одном из местных гостинично-оздоровительных комплексов. Также к вашим услугам несколько отелей и частные апартаменты.

  • Что посмотреть

Главная достопримечательность Берегова – это термальные бассейны. Неудивительно, что большинство туристов, которые приезжают сюда, имеют цель оздоровиться.

Кроме того, в Берегове есть винодельческий комплекс, где можно приобрести экскурсию по производству и попасть на дегустацию местных сортов вин.

К сожалению, невероятно красивую резиденцию графов Шенборнов вы сможете увидеть только издалека, поскольку на ее территории находится действующий винзавод. Однако историческому центру города тоже есть что вам предложить.

Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций

Ужгород

Самый большой город Закарпатья за время своего существования успел побывать в составе Венгрии, Австро-Венгрии, Чехословакии и УССР. Так что даже сейчас здесь можно заметить отпечатки разных культур. Кстати, некоторые горожане до сих пор используют старое венгерское название Ужгорода – Унгвар.

  • Как добраться

Лучший способ добраться до Ужгорода, конечно, на поезде. Железнодорожное сообщение с крупнейшими городами Украины делает путь к сердцу Закарпатья комфортным для туристов. Также можно ехать из Львова, откуда в этом направлении достаточно часто курсируют автобусы.

  • Где остановиться

В Ужгороде расположено более 40 отелей разного типа. Для тех туристов, которые стремятся организовать бюджетное путешествие, есть множество удобных хостелов.

  • Что посмотреть

В Ужгороде есть достопримечательности на любой вкус. Любители старинной истории могут посетить Ужгородский и Невицкий замки. Ценителям архитектуры советуем потратить весь день на осмотр аллей, площадей, музеев и соборов.

Отдельного упоминания достойны мини-скульптуры, которые начали устанавливать в городе всего несколько лет назад. Они придают ему особый уют. Но в мае люди приезжают сюда за частицей японской культуры, ведь в это время в Ужгороде цветут сакуры.

Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций

Солотвино

Солотвино – это небольшой поселок, расположенный совсем рядом с границей с Румынией. Долгое время населенный пункт жил за счет добычи соли, но к 2012 году все шахты были закрыты из-за затопления.

  • Как добраться

Как и в предыдущих случаях, добраться до места назначения можно поездом (из Львова или Ужгорода в Тячев) или на автомобиле.

  • Где остановиться

Вы, конечно, можете выбрать для отдыха какие-нибудь апартаменты, но мы советуем остановиться в одном из местных оздоровительных комплексов. Они расположены посреди закарпатских лесов рядом со множеством пешеходных маршрутов.

  • Что посмотреть

На окраине поселка расположена одна из главных достопримечательностей – озеро Кунигунда. Многие туристические порталы в шутку называют его "мертвым морем в миниатюре". Благодаря высокой концентрации соли вода в нем обладает целебными свойствами.

Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций
 
Тэги: Карпаты, Закарпатье, отдых
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