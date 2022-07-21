Как отдыхают в Карпатах во время войны. Какие локации безопасно и интересно посетить гостям региона

Портрет туриста в Карпатах летом 2022 года кардинально другой, чем в прошлые годы. Теперь в живописный регион едут не за развлечениями, а преимущественно за тихим отдыхом.



Экскурсиями интересуются только те, кто впервые посещает регион, а гости из городов по большей части остаются в выбранных локациях. Туристический регион стал местом, где украинские защитники проводят короткие отпуска со своими семьями.

"Едут из городов, где взрывы и ракеты" - гид из Закарпатья

По наблюдениям гида из Закарпатья Сергея Прокопа, в регионе сейчас загруженность отелей и усадеб в среднем – не более 30-40%, в то время как в прошлые годы этот показатель достигал 100% на пике сезона.

"В этом году люди не могут поехать на море. Сейчас к нам едут из Волыни, Николаева, Днепра, Львова, Киева и области, Винницы. Учителя немного появились - приехали из таких городов, где взрывы и ракеты", — перечисляет специалист географию туризма.



По данным начальника отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольги Безушко, туристов в местных отелях – не более 10%. Впрочем, практически в каждой усадьбе еще принимают переселенцев.



"Упало количество дней пребывания в отелях – гости приезжают в среднем на сутки-двое, нет средней продолжительности проживания 5 суток, как раньше. Люди приезжают на короткий срок "переключиться" на выходные. В основном, из западных и центральных областей, Киевщины. Практически нет одесситов, жителей Херсона, Запорожья и Востока", — описывает она тенденцию этого года.



По ее словам, такая картина туризма является следствием военного положения в стране и проблем с топливом.

"В прошлые годы была 100-процентная заполняемость в большинстве гостиниц и усадеб, сейчас за эти летние месяцы такого нет. Туристами считают гостей от 3 суток проживания. Таких, кто у нас проживает 3 суток – нет и 10% заполняемости", - отмечает Ольга Безушко.



По ее словам, на территории Славского проживают много внутренне перемещенных лиц – такие есть практически в каждой усадьбе и гостинице - где-то бесплатно или за минимальные средства. Предприниматели за них платят туристический сбор, который в бюджет поступает на уровне прошлых лет. Также детские лагеря работают, хотя не такие наполненные, как раньше.



"Нет бронирования заранее, максимум - за неделю-полторы. В прошлые годы большинство гостиниц могли похвастаться, что август на государственные выходные у них занят", - обращает внимание специалист из Львовщины.

В Славское приезжают семьями с детьми – часто это защитники, которых отпускают на ротацию, они отдыхают и "переключаются" с семьями.

"Раньше была тенденция, что горожане, женщины с детьми, приезжали на месяц и дольше времени, чтобы переждать, пока в городе не спадет жара. Теперь такого нет", - добавляет она.

На экскурсии мало кто ездит, экскурсоводы пошли защищать страну

По словам Сергея Прокопа, люди приезжают на Закарпатье на длительный отдых семьями. Но никто не посещает дальних локаций.

"Сейчас туризм ни на что не похож, это не туристический год. Приезжающие люди в основном сидят на месте – прогулялись на свежем воздухе, прошлись по лесу и все. На экскурсии ездят очень мало. Если хотят поехать на Синевир или замки посмотреть – это те, кто никогда там не были и впервые на Закарпатье. Большой процент звонящих говорят: "Мы у вас впервые", - делится Сергей Прокоп.



В целом туристов, которые звонят, чтобы поехать на экскурсию, очень мало. Поэтому и работы у самого экскурсовода сейчас почти нет – вместо 5 рабочих дней в неделю проводит одну экскурсию, например, поход в горы в выходной день. Такая ситуация характерна для всех экскурсоводов Закарпатья и соседних областей, предполагает он.



"Это еще учитывая, что многие из наших коллег сейчас не работают: их нет в Украине, или среди живых, или служат в армии. Например, сейчас с Федором Шандором (профессор Ужгородского университета, президент Закарпатской туристической организации – ред.) много наших экскурсоводов служат: Анатолий Пасевич, Владислав Товтин, Орест Когут, Константин Балабанов. Многие из девушек работают на других работах или волонтерят", — говорит он.

В какие локации стоит поехать туристам: советы

На Львовщине отдыхающим и путешественникам разрешено посещать леса, есть предупреждения о прогулках только по маркированным маршрутам, чтобы не заблудиться. Ольга Безушко перечисляет локации, которые в этом году рекомендует посетить туристам.

подъемы на вершины гор безопасны, чисты, промаркированы: Тростян, Высокий Верх (насладиться природой: черника, разнотравье);

водопад Каменка и самый большой Шипотский водопад, куда также есть туристические маршруты;

эко-ферма буйволов в селе Климец с дегустациями и экскурсиями для детей.



"Сейчас больше всего запросов - просто спокойные пешие прогулки в горы, гуляют с детьми, самостоятельно. Нет запроса на масштабные мероприятия, людям хочется просто покоя и тишины, но сирена все равно делает свое – ее не слышно только очень высоко и далеко в горах", - предупреждает специалист из Славского.



Сергей Прокоп отмечает, что на Закарпатье везде спокойно, поэтому маршруты советует традиционные - в горы и на природу: на водопад Шипот, озеро Синевир. Также туристы выбирают популярные локации с достопримечательностями или оздоровительным отдыхом.



"Есть немного туристов в Мукачево, Ужгороде, немало - в Шаяне, в Берегово купаются в термалах и оздоравливаются",- перечисляет он варианты отдыха в этом году.



По материалам: rbc.ua