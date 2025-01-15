Чи справді Україна пропонує чоловікам за кордоном бронювання і роботу в обмін на повернення

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Уряд розробляє можливість працевлаштування українських чоловіків з-за кордону на критичних підприємствах в Україні з бронюванням.

Це - частина робочої концепції новоствореного міністерства національної єдності, яке місяць тому очолив віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Презентація концепції відбулася у Варшаві 8 січня.

У її рамках пропонують проєкт рекрутингового центру, який "сприятиме забезпеченню працівниками українських підприємств ОПК, енергетики та інших пріоритетних галузей".

За словами Чернишова, деяким індустріям в Україні бракує фахівців, "як повітря".

Тих чоловіків, які не готові служити, але хочуть бути корисними державі, будуть заохочувати працювати в Україні.

Уряд очікує, що українські чоловіки призовного віку за кордоном за допомогою майбутніх центрів з пошуку вакансій зможуть проходити співбесіди дистанційно - і так само не в Україні дізнатися про рішення роботодавця щодо їхнього працевлаштування.

Однак усе це залишається на папері, адже робочу концепцію міністерства єдності ще мають затвердити.

Тож як і коли запрацює ця ініціатива, невідомо.

На питання, чи означає це, що оцінюючи мобілізаційний потенціал держави, українська влада більше не розраховує на чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном, Чернишов заперечив.

Він заявив, що чоловіки в цей момент "мають захистити Україну".

Олексій Чернишов презентує робочу концепцію міністерства національної єдності, Варшава, 8 січня 2025

Водночас урядовець наголосив, що повернення громадян додому з-за кордону - це виключно особисте рішення, і держава вітатиме будь-який його варіант.

Окрім працевлаштування українців з-за кордону, Агенція національної єдності створюватиме та керуватиме так званими Unity-хабами.

В ідеалі, вони мають стати єдиним вікном для українців за кордоном для вирішення більшості питань - від пошуку роботи як у країні перебування, так і в Україні до оформлення документів із залученням ДП "Документ".

Якщо концепцію затвердять, Агенція також впроваджуватиме спеціальну цифрову платформу і аплікацію Unity App, до якої хочуть підв'язати виплати для українців, які вони отримують у країнах перебування.

Аби зареєструватися на цій платформі, громадянин повинен буде підтвердити особисті дані через відомства країн перебування.

У концепції міністерства єдності зазначається, що Unity App не має стати інструментом для військового обліку та мобілізації, й це має у якийсь спосіб гарантуватися іноземними урядами. У який саме - невідомо.

На одному зі слайдів презентації вказано, що українська влада зацікавлена у Unity App, бо цей додаток теоретично міг би допомогти поставити на консульський облік мільйони українців, які досі цього не зробили.

Утім знову-таки, це лише концепція, яку ще мають затвердити. Тож стверджувати, як вона працюватиме, зарано.