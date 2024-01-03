Молитви за воїнів, що йдуть на війну: як помолитися про захист та допомогу військовим

Віряни в ці непрості для України місяці часто звертаються до Бога і просять захисту та благословення для українських військових. Підібрали для всіх, хто хоче приєднатися, сильні молитви для воїнів, що йдуть на війну і захищають Батьківщину.



ЗМІСТ

Молитися за воїнів, які захищають Україну від окупантів, можна щодня.



Робити це в церкві необов'язково — можна знайти хвилинку вдома чи на роботі, під час виконання повсякденних справ.



Перш ніж проголошувати молитву, краще прочитати її кілька разів, щоб не запинатися.



Найсильніша молитва-оберег для воїнів

Боже Великий, Боже Всесильний! Ми, грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче! Прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас.



Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Премилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою.



Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас всіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і завжди, і на віки віків. Амінь.



Як молитися за воїна великомученикові Георгію Побідоносцю

Святий, славний і всехвальний великомученику Георгіє!



Зібранні в храмі твоєму і перед іконою твоєю святою поклоняється людіє, молимо тебе, відомий бажання нашого заступаю, моли з нами і про нас благаємо від свого милостиню Бога, так милостиво почує нас, які просять його милостиню, і не залишить вся наша до спасіння і житія нужденна прохання, і дарує країні нашій перемогу на опротестовния; і паки, припадаючи, молимо тебе, Святий побідоносце: зміцни даною тобі благодаттю у бранех православне воїнство, зруйнуй сили восстающих ворогів, так посоромляться і посоромляться, і зухвалість їх так зламається, і так відведуть, яко ми маємо божественну допомогу, і всім, в скорботі і обставині сущим, многомощное яви своє заступництво.



Умоли Господа Бога, всієї тварі Творця, ізбавіті нас від вічного муки, так прославляємо Отця, і Сина, і Святого Духа, і твоє сповідуємо заступництво нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.



Молитва-оберег для воїна-чоловіка, яку читають дружини до Богородиці

Про Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької цариці!



Прийми мою, раби Божої (ім'я) молитву за чоловіка мого, і захисти нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоб був милостивий до брехні нашим І послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім'я Твоє і з вірою і любов'ю кланяється благовісної ікони Твоєї. Будь милосердна до раба Божого (ім'я) і захисти його своєю силою! Бо молюся до Тебе, Пречиста і непорочна Діво, як до всемогутньої заступниці і винуватиці спасіння нашого! Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих нечистих сил і всякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, і нехай збережеться в народі нашому святодідська мова і звичаї. Амінь.



Молитва для захисників, які йдуть на війну

Предвічний Творцю, Боже миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист Твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу.

Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом в сутінках загроз. Увінчай їх зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою. Підведи кожного, хто спіткнеться; поверни кожного, хто загубиться; повесели кожного, зраненого серцем; Воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу — його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги.

Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний Світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України — український воїн! Амінь.



Молитва за Україну, мир і спокій

Отче наш! Молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непремиренності.



Царю Небесний! Вірю в нашу єдність, бо це велика Сила Твоя! Вірю в силу духу нашого, бо це є Чудо Творіння Твого! Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу Світла! Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і, як одне ціле, перебували в Тобі. І допоможи нам знайти примирення. Захисти найменш захищених. Осуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи!



Благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій, Господи! Збережи Україну, Боже, прийми мою молитву. За Україну! За Мир! і Спокій! Амінь.