Росія запустила 110 ракет по Україні, але за все відповімо − Зеленський 29 грудня

Президент Зеленський заявив, що під час масованих ракетних ударів 29 грудня РФ випустила по Україні близько 110 ракет. Про це він написав у своєму Telegram.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", - розповів президент.

Зеленський повідомив, що унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - наголосив глава держави.

Масований ракетний удар 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві. За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 12 загиблих та більше 75 поранених.