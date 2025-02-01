Росіяни вдарили по Полтаві: у руїнах весь під'їзд, є загиблі

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Російські терористичні війська вдарили ракетами по Полтаві, є влучання у житловий дім, повідомила Полтавська ОВА. Рятувальники, які працюють на місці пожежі, повідомляють про чотирьох загиблих.

Ще 13 людей постраждали, серед них троє дітей, кажуть у ДСНС.

На фото і відео видно, що удар повністю зруйнував під'їзд у п'ятиповерхівці.

Під завалами ще можуть бути люди.

Наразі рятувальникам уже вдалося врятувати 22 людей.

"На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - відреагуавав на події у Полтаві президент Володимир Зеленський.

Автор фото,Полтавська ОВА Під завалами ще можуть бути люди

Від удару також постраждали вісімнадцять сусідніх багатоквартирних будинків, дитсадок, а також автівки.

Удар по Полтаві трапився під час масованої атаки дронами і ракетами по всій Україні, яка почалася опівночі та тривала до ранку. Відбій повітряної тривоги оголосили тільки о 9-ій годині ранку.

Росія підіймала в небо чотири борти ТУ-22М3 і шість бортів ТУ-95.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичних ракет із південного сходу, а також про різні "швидкісні цілі", тип яких поки що не уточнюють.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - сказав про масовану атаку президент Зеленський.

Він повідомив про пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

"Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області", - повідомив президент, висловивши свої співчуття.

Автор фото,ДСНС Так виглядає постраждалий двір у Полтаві

Під час масованої атаки росіяни атакували Полтавщину кілька разів.

Полтавська ОВА повідомляла про "пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі".

Там пояснили, що без світла залишилося понад 160 людей.

Харків

Під час масованої атаки постраждала також Харківська область.

У ОВА повідомляють, що по області скерували 17 безпілотників і 6 ракет.

Автор фото,Харківська ОВА Під час масованої атаки постраждали також Харків та область

Ближче до 8:00 ранку через падіння уламків шахеда пошкоджено приватний житловий будинок в Холодногірському районі Харкова. Там постражадало 4 людини - чоловіків 38 років, жінки 64, 60, 77 років.

Ще одна жінка, 60 років, загинула, повідомляє місцева влада.

Запоріжжя

О 2-ій ночі голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров написав, що росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

Пізніше він повідомляв про десятки шахедів.

Федоров назвав це "наймасовішим ударом за останній час".

Автор фото,Запорізька ОВА Федоров назвав російські удари по Запоріжжю цієї ночі "наймасовішим ударом за останній час"

За попередньою інформацією місцевої влади, загиблих немає. Постраждав 57-річний чоловік.

У місті багато руйнувань - понівечена багатоповерхівка, приватний будинок, навчальний заклад, автомийка, машини та гаражі.

Автор фото,Запорізька ОВА Наслідки російської атаки по Запоріжжю

У ОВА також повідомили про пошкоджений обʼєкт інфраструктури, без струму понад 400 людей.

За повідомленнями "Укренерго", через ракетну атаку аварійні відключення світла застосували в кількох областях - це постраждалі Харківська, Полтавська і Запорізька області, а також Сумська, Донецька, Дніпропетровська та Кіровоградська.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - написав президент Зеленський про наслідки російської атаки.