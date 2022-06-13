Школьный альбом во время войны. Фотосессия выпускников Чернигова на руинах города

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных городских построек.
"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах", - рассказывает фотограф Украинской службе Би-би-си.
Он говорит, что школьные фотоальбомы всегда делает с мыслью о том, что через 5-10 лет нынешние события будут восприниматься иначе. Поэтому очень важно запечатлеть их в моменте.
Сеник рассказывает, что не все соглашались на такую съемку, считая, что это неуместно, но спустя некоторое время он нашел выпускников из трех школ Чернигова.
Каждый класс предложил свою локацию для съемки - места в Чернигове, наиболее пострадавшие от обстрелов. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город", - добавляет Сеник.
Часть фотографий была сделана на фоне разрушенного гипермаркета "Эпицентр". Почему школьники выбрали именно его?
"Я вижу его каждый день из окна своей квартиры", - рассказала Украинской службе Би-би-си выпускница школы №12 Ольга, которая предложила именно это место для съемки.
"Это место - часть нашей жизни, мы все здесь выросли", - говорит девушка.
"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, - говорит Оля. - Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми".
Выпускница школы №12 Чернигова Ольга Бабинец
Одежду для съемки специально выбрали в черных, белых и серых цветах, рассказывает Ольга.
По мнению фотографа, съемка стала для детей переломным моментом.
"Меня поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили. Мне показалось, что они стали сильнее", - говорит Станислав Сеник.
Он добавляет, что фотосессия была важной и для родителей выпускников.
"Это была чрезвычайной силы терапевтическая фотосессия, которая вдохновила на дальнейшую жизнь. Поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше", - написала мама одной одиннадцатиклассницы.
Фотосъемка, которая прошла всего несколько дней назад, была бесплатной, теперь выпускники ждут свои альбомы.
Сам фотограф сейчас ищет аукцион, на котором хочет продать фотографии из Чернигова и передать заработанные деньги на помощь военным.
Чернигов с конца февраля до конца марта находился практически в окружении российской армии и подвергался постоянным сильным обстрелам. Расположенный на пути от границы до Киева город взял на себя часть удара российских войск и помог сдержать наступление на столицу Украины.