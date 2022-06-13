Школьный альбом во время войны. Фотосессия выпускников Чернигова на руинах города

У многих украинских школьников в этом году война отобрала главный праздник юности - выпускной бал. Воздушные тревоги вместо последнего звонка, развалины школы вместо торжественного зала. Впрочем, память об этом выпуске можно запечатлеть в особой фотосессии.

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных городских построек.

"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах", - рассказывает фотограф Украинской службе Би-би-си.





Он говорит, что школьные фотоальбомы всегда делает с мыслью о том, что через 5-10 лет нынешние события будут восприниматься иначе. Поэтому очень важно запечатлеть их в моменте.

Сеник рассказывает, что не все соглашались на такую ​​съемку, считая, что это неуместно, но спустя некоторое время он нашел выпускников из трех школ Чернигова.

Каждый класс предложил свою локацию для съемки - места в Чернигове, наиболее пострадавшие от обстрелов. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город", - добавляет Сеник.





Часть фотографий была сделана на фоне разрушенного гипермаркета "Эпицентр". Почему школьники выбрали именно его?

"Я вижу его каждый день из окна своей квартиры", - рассказала Украинской службе Би-би-си выпускница школы №12 Ольга, которая предложила именно это место для съемки.

"Это место - часть нашей жизни, мы все здесь выросли", - говорит девушка.



"Это было эмоционально непросто, но мы хотели показать, что мы так живем, - говорит Оля. - Мы дети, которые 24 февраля лицом к лицу встретились с войной и резко стали взрослыми".



Выпускница школы №12 Чернигова Ольга Бабинец



Одежду для съемки специально выбрали в черных, белых и серых цветах, рассказывает Ольга.





По мнению фотографа, съемка стала для детей переломным моментом.

"Меня поразило, что они рассказывали с юмором о том, что пережили. Мне показалось, что они стали сильнее", - говорит Станислав Сеник.





Он добавляет, что фотосессия была важной и для родителей выпускников.

"Это была чрезвычайной силы терапевтическая фотосессия, которая вдохновила на дальнейшую жизнь. Поставила точку в прошлом и дала силы двигаться дальше", - написала мама одной одиннадцатиклассницы.



Фотосъемка, которая прошла всего несколько дней назад, была бесплатной, теперь выпускники ждут свои альбомы.

Сам фотограф сейчас ищет аукцион, на котором хочет продать фотографии из Чернигова и передать заработанные деньги на помощь военным.



Чернигов с конца февраля до конца марта находился практически в окружении российской армии и подвергался постоянным сильным обстрелам. Расположенный на пути от границы до Киева город взял на себя часть удара российских войск и помог сдержать наступление на столицу Украины.