Виїзди з перевезенням допомоги, речей, матеріалів у Харків і Чернігів та області

Безперервна робота, яку проводить Президент України та його команда, дозволяє отримувати величезну матеріальну допомогу для людей, що перебували під гнітом російських завойовників. До Харкова, Чернігова та інших міст регулярно привозиться все необхідне для допомоги мешканцям харчуванням, одягом, взуттям, медикаментами.

Від серця до серця: згуртуємось в ім'я Перемоги

Коли вантаж привезений з-за кордону, розсортований, упакований у набори (партії), робиться адресна доставка у певний фонд чи сформований пункт розподілу. Іноді відстань перевезень складає сотні кілометрів.

Київська компанія «Інка Транс» бере участь у програмі доставки продовольства для людей, кормів для тварин, речей, ліків. 10-тонні та 20-тонні фури здатні вмістити багато корисного вантажу, який з нетерпінням очікують на звільненій українській землі. Часто вирушає ціла колона машин, розрахована на доставку забезпечення до кількох населених пунктів.

Столична компанія Inka Trans: виїжджаємо по містах України

Ми не з чуток знаємо, як змучені люди, яким довелося реально пережити страхи окупації. Вони знають, що їх не покинуть, і з надією чекають на вагому підтримку столиці. Сюди допомога з-за кордону надходить літаками, а потім розвозиться на вантажному автотранспорті.

Борг кожного сьогодні – допомагати на тому місці, де він є найбільш придатним. Наша компанія продовжує займатися перевезеннями на близькі та далекі відстані. Водії попарно вирушають у зазначені рейси, щоб цілодобово вести автомобілі, не затримуючись на тривалі зупинки.

Як підготуватися до співпраці

Якщо у вас виникла потреба у дальньому перевезенні гуманітарної допомоги будівельного або будь-якого іншого вантажу, військової амуніції, звертайтесь до «Інка Транс», надавши нам таку інформацію:

обсяг багажу, що перевозиться;

пряме постачання або необхідність доукомплектовувати автомобіль збірним вантажем по дорозі;

орієнтовний час навантаження;

дата виїзду машин;

наявність особливих вимог до вантажу;

наявність документів на всю партію товарів;

чи буде супроводжуюча особа;

якщо планується перевезення тільки нашим персоналом, потрібні контактні дані особи, що володіє повною інформацією про вантаж;

докладні дані про одержувача із номером телефону для зв'язку.



Ми пишаємось тим, що наші водії не відмовляються їхати у віддалені міста. Відстежуємо маршрути, постійно знаходимося з ними на зв'язку, моніторимо фактичну ситуацію на дорогах, щоб у разі небезпеки швидко відкоригувати маршрут доставки.

Віримо, що незабаром усе зміниться і життя повернеться до звичного русла. Але зараз мобілізуємо всі свої сили та транспортні одиниці, бо повинні творити добро, доставляючи вантажі без затримки.