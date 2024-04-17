Більше ніж було. Скільки літаків Су-27, Міг-29 у ЗСУ та коли Україні передадуть винищувачі F-16

Ворог не перестає намагатися виснажити українську ППО використовуючи комбіновані атаки. Проте Повітряні сили України щодня і щоночі боронять небо. Чи є наразі дефіцит боєприпасів до систем ППО і як це впливає на ефективність повітряної оборони країни, Фокусу розповів речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

Про те яку тактику застосовує ворог під час обстрілів України "Шахедами", як захистити Харків від потужних атак ЗС РФ, яка зброя допоможе змінити хід війни у 2024 році та коли партнери передадуть винищувачі F-16 в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу з речником Повітряних Сил України Іллею Євлашем.

Відео

Про українську ППО і відсутність ворожих А-50 в повітряному просторі

Ворог продовжує завдавати потужних ударів по території України, зокрема по Харкову та області. Як відбуваються ці атаки останніми днями, чи змінилася тактика окупантів?

— Як ми бачимо, ворог продовжує атакувати зенітними ракетними комплексами типу С-300, використовуючи їх, як балістичні системи. Останнім часом найбільш потужних ударів нам завдають саме цими системами. Крім того, окупанти використовують БПЛА типу "Шахед". Частіше, вони їх запускають у напрямку кордону з РФ, оскільки відстань там складає десятки кілометрів, що надає можливості атакувати населені пункти, обмежив нас в часі на ефективне реагування. Тож ворог має тут перевагу, йому зручно застосовувати завдавати комбінованих атак, щоб перевантажити нашу систему ППО.

Кожного дня Україну атакують ворожі БПЛА. Чи можна запобігти атакам ворога в нинішній ситуації?

Ефективно з дронами вправляються наші мобільні вогневі групи, які відточили свою майстерність. Але нам потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси, а також різні типи систем ППО — Avenger, Gepard, Terrahawk Paladin та інші зразки для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Звичайно противник хоче виснажити нашу систему, зробити так, щоб ми використали ракети на простіші цілі, а потім атакувати нас більш серйозними зразками. Тому ставка на такі малі, легкі засоби ППО може допомогти в боротьби з БПЛ в повітряному просторі.

Чому останнім часом РФ збільшили кількість розвідувальних дронів? Це спроба замінить втрачені А-50?

— Зараз ми фіксуємо в повітряному просторі відсутність А-50. Ворог активно використовує розвідувальні дрони тактичного типу — Supercam, "Орлан-10", ZALA на прифронтових територіях поблизу Херсонщини, вздовж лінії зіткнення на Запоріжжі, поблизу Харківщини, Сумщини. Ворог слідкує за переміщенням нашої техніки, розміщенням наших позицій, використовуючи різні типи як радіолокаційної розвідки, так і різних приладів нічного бачення.

Повітряні сили України відстежують розвідувальні безпілотники, які літають і наводять ракетні удари у тилу України? Як з ними можна боротися?

— У нас є системи ППО, радіолокаційні станції, які виявляють ворожі БПЛА та знищують їх.

Чи застосовують Повітряні сили України безпілотники? Якщо так, то які саме і для виконання яких задач?

У нас є різні безпілотники, в тому числі наші розробки: "Лелека", "Шарк", які використовуються для розвідки та наведення ракет, виявлення та фіксація розміщення техзасобів та особового складу.

Ворожі Су-34 стали носіями авіабомб ФАБ-3000 з комплектом УМПК?

Вони говорять про це, але поки що ми не маємо підтвердженої інформації. Ми знаємо про застосування ФАБ-250 з УМПК, ФАБ-3000 — це технічно досить складно виконати, це важка бомба.

Головне не тільки літак, але озброєння

Є думка, що будь-яка нова зброя має фактор часу на полі бою, і нібито винищувачі F-16 у 2024 році можуть уже не знадобитися. Погоджуєтесь ви із цією думкою?

— Звичайно, що ми очікуємо F-16, це має суттєво посилити нашу протиповітряну оборону, оскільки винищувальна авіація є складовою загальної системи ППО. Ми нещодавно бачили атаку Іраном Ізраїля, як ефективно відпрацювала ППО союзників, яким вдалося знищити досить велику частину ракет, завдяки авіації. Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але звісно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет.

Яка зброя, окрім F-16, в цьому році може змінити хід війни?

— Якщо ми говоримо про повітряні сили, це ППО. Нам необхідні різні системи ППО малої, середньої та великої дальності, бо кожний тип відповідає за вирішення повітряних загроз та ефективне протистояння цілям ворога. Також важливим лишається розбудова аеродромів для застосування F-16. Ми розуміємо, що в жодній країні світу не вистачає систем ППО, щоб повністю прикрити нашу територію. Літаки є складовою ППО, які можуть застосовуватися та доповнювати наземні стаціонарні системи.

Чи будуть F-16 проходити модернізацію перед тим, як ми їх отримаємо?

— Це питання вирішується на "Рамштайні", як стосовно модернізації, так й передачі нам адаптованих типів літаків. Нещодавно партнери повідомили, що передаватимуть також літаки-донори. Це нормальна світова практика, коли країні відправляють літаки, з яких можна отримати певні деталі, оптимізувати, замінити запчастини.

Чи є інформація про постачання винищувачів Gripen? Раніше перешкодою було лише те, що Швеція не є членом НАТО.

— Йдуть перемовини. Але наша система більш розрахована на F-16. Gripen могли б доповнити наш повітряний парк і допомогти боротися з повітряними загрозами, але F-16 більш поширений літак у світі. Таких винищувачів багато у наших партнерів. Щодо перешкод, цим займається політико-дипломатичний корпус.

Чи правда, що в Повітряних Силах України зараз більше бойових літаків, ніж на початку повномасштабного вторгнення? Якщо так, то звідки вони?

— Наші країни партнери, які мали на озброєнні Су-27, Міг-29, на початку повномасштабного вторгнення передавали нам літаки. Це займало менш часу на підготовку наших пілотів, та не потребувало додаткової інфраструктури та обладнання, внаслідок існування наших мобільних станцій, які в полі ремонтують та надають літакам друге дихання. Крім того, від початку російсько-української війни у 2014 році, шляхом виділених державою матеріально-технічних засобів і коштів, ми поступово відновлювали нашу авіацію. Внаслідок сукупності цих факторів, нам вдалося примножити авіаційний парк, але ми прагнемо до повного переозброєння, оскільки прямуємо в НАТО, а основний літак там F-16. Щонайменш, нам потрібно 150 таких машин, які допомогли б вирішити завдання в повітряному просторі.

Враховуючи статистику збитих цілей, чи існує наразі дефіцит боєприпасів до систем ППО в Україні, і якщо так, то як це впливає на ефективність повітряної оборони країни?

Україна не є виробником таких типів систем як Patriot та інших. Звичайно, ми повністю покладаємося на партнерів, вони знають, скільки у нас типів систем, та скільки потрібно боєприпасів. Ніколи не буває достатньо ракет, особливо під час бойових дій з таким потужним ворогом. Він постійно застосовує комбіновані атаки. Тому нам потрібно більш різних типів засобів ППО. Разом з тим, ми розвертаємо мобільні вогневі групи, які допомагають протистояти викликам з боку РФ, а також РЕБ — сучасна та ефективна технологія — дозволяє економити ракети.

Автор: Серафима Таран, Фокус