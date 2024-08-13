Українські F-16. Що це за модифікації і які таємниці приховують

4 серпня офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив перші фото і відеопідтвердження перебування в Україні західних винищувачів F-16. Враховуючи величезну кількість варіації озброєння і техніки, які може нести цей літак, світлини відразу потрапили на дослідження до військових експертів і OSINT-аналітиків.

Презентацію літаків поєднали з урочистостями до Дня Повітряних сил України. Оголошуючи про прибуття F-16 президент Зеленський наголосив, що це – "новий етап у розвитку" вітчизняних ПС.

На кадрах, оприлюднених в соцмережах президента, видно пару F-16, які стоять без озброєння, частково прикриті маскувальною сіткою. Однак надалі демонструється запис польоту двох інших винищувачів і кадри, зняті з близької відстані, на яких детально видно озброєння і пристрої переданої техніки.

Зокрема, чітко можна розгледіти два підвісних паливних бака і чотири ракети на пілоні. А також ще декілька цікавих нюансів. Про що вони нам можуть розповісти?

Що це за модифікації F-16

На офіційних ресурсах влади серійні номери на хвостах літака "замазані" на фото, але на світлинах міжнародних агенцій цього немає і видно, що українські F-16 мають серійні номери UA80-3599 і UA80-3596.

За допомогою профільних ресурсів в інтернеті за цими номерами можна визначити, що літаки раніше належали Данії і мають модифікацію F-16A Block 20 MLU.

Це машини, створені в 1982 році, але які пройшли поглиблену модифікацію в 1990-х роках за програмою "Подовження ресурсу в середині терміну експлуатації" (Mid-Life Update — MLU).

Зокрема, на винищувачі встановили нову авіоніку, замінили радіолокаційну станцію на потужну AN/APG-66(V)2A.

Автор фото,Reuters На цих фото агентства Reuters можна чітко побачити серійні номери на борту винищувачів

Ця РЛС може працювати як для виявлення повітряних цілей, так й для роботи у режимі "повітря-поверхня". Дальність виявлення цілей перевищує 110 км.

F-16 після модернізації також отримали новий бортовий комп'ютер, оновлену систему РЕБ, навігації та зв'язку, а також оновлене озброєння.

Після MLU, термін експлуатації літаків суттєво збільшується - як мінімум до 30 років.

Які ракети мають українські F-16

Найцікавіше, що показала українська влада в контексті F-16, це озброєння літака. На оприлюднених кадрах чітко видно, що під крилами винищувачів закріплені по дві ракети з кожного боку.

Посередині під крилом на спеціальному пілоні закріплена AIM-9 Sidewinder.

Цю ракету класу "повітря-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення (ГСН) створили в США ще 70 років тому, але з того часу вона отримала велику кількість вдосконалених версій і модифікацій. Наприклад, сучасні версії ракети мають можливість вражати наземні цілі. Це відносно не дорога і масово поширена у світі авіаційна ракета.

США і Канада вже постачали Києву ці боєприпаси рік тому, але, за даними ЗМІ, українські військові використовували їх переважно як зенітні ракети для комплексів ППО у форматі "земля-повітря".

Американський Держдеп тоді повідомив, що передані AIM-9 мають модифікацію "М". Вона має дальність застосування до 20 км. Останні версії цієї ракети мають вдвічі більшу дальність.

Автор фото,Офіс президента Ракета AIM-9 на пілоні літака. Це широко розповсюджена у світі ракета малої дальності

На краю крила українських F-16 розміщена ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM.

Це один з найрозповсюдженіших типів керованих ракет, який має активну головку самонаведення. Україна, зокрема, також використовує їх як зенітні ракети в системах протиповітряної оборони NASAMS.

Однак, найважливіше питання, яку саме модифікацію цих ракет вже отримала Україна від союзників, оскільки їхня дальність суттєво різниться між собою.

Тут думки експертів розділилися. Частина з них вважає, що під крилом українських винищувачів на фото і відео показана ракета АІМ-120 в сучасній модифікації "С" з підвищеною дальністю до 120 км. Зокрема, про це каже український військовий аналітик Михайло Жирохов.

"Вони мають більшу потужність і більшу дальність ураження цілей. Я не знаю, з яких міркувань це зробили (оприлюднили фото. – Ред.), але я думаю, що це для росіян було б сюрпризом", – зауважив він.

Про це ж написав також відомий волонтер, активіст і блогер Сергій Стерненко (783 тис. підписників).

Однак інші оглядачі і авіаексперти кажуть, що на кадрах зображені ракети AIM-120 меншої дальності в ранніх модифікаціях "А" або "В".

"Це ракети середньої дальності, які мають дальність застосування до 50-70 км", – заявив ВВС Україна військовий експерт, колишній льотчик Азербайджанських ВПС Агіл Рустамзаде.

Автор фото,Офіс президента Ракета середньої дальності AIM-120 має низку модифікацій. Загострені передні крильця вказують на те, що це версія "А" чи "В", але не далекобійна "С"

Він уважно дослідив оприлюднені фото і відео та впевнений, що на крилах українських F-16 встановлені саме ці ракети, а не більш новітні і далекобійні модифікації. За його словами, на це вказує форма передніх крилець ракети. Вони загострені, а не скошені, як в модифікації "С".

Автор фото,globaldefensecorp.com Далекобійна ракета AIM-120 в модифікації "С" має характерну ознаку - скошені передні крильця

Водночас колишній інженер конструкторського бюро "Антонов" і авіаційний експерт Костянтин Криволап взагалі вважає, що на оприлюднених фото важко визначити конкретний тип ракет.

"Я придивлявся і поки що не зрозумів. Літаки під сіткою, а ці фото готували дуже ретельно, мабуть, відфільтрували, тому що не зрозуміло, яке там є додаткове обладнання, все закрито-прикрито. Але це добре. Нехай буде несподіванка для наших північних сусідів", – сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".

Щоправда експерти визнають, що Україна могла свідомо показати лише те, що введе в оману противника. Рустамзаде не виключає, що ЗСУ отримали від союзників далекобійні авіаційні ракети, але на відео і фото оприлюднили тільки ракети малої та середньої дальності.

Він наголосив, що останні модифікації AIM-120 мають дальність ураження цілі до 180 км, що надало б українським F-16 значну перевагу в протистоянні з російськими літаками.

Захисні технології

Але, за його словами, презентація українських літаків розкрила також цікаві подробиці про додаткове технічне оснащення, яке отримали ці F-16.

Мова йде про встановлену на пілоні під крилом систему виявлення загроз і захисту літака від ворожих ракет

Це достатньо новітня розроблена в Ізраїлі інтегрована система електронної боротьби, що здатна вводити в оману ракети противника з інфрачервоним та радіолокаційним наведенням, ставляючи перешкоди і фальшиві теплові цілі.

Вона також має здатність виявляти запуск ворожих ракет і глушити РЛС противника. Відповідного аналогу російські літаки не мають, наголошує експерт.

Автор фото,Офіс президента Новітня система для постановки перешкод і захисту від ракет противника

"Це дуже хороша система. Завдячуючи і цим системам Ізраїль літає в Сирію, як "до себе додому", – каже Агіл Рустамзаде і резюмує: "Майже за 30 років ізраїльських повітряних операцій був збитий усього один F-16".

Крім того, в українських літаків, каже він, є інфрачервоний прожектор, який значно підвищує дальність виявлення візуально видимих цілей.

Ще одна цікавинка – шолом пілота з новітньою системою JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System – "Інтегрована шоломна система вбудованих підказок"). Вона зокрема дає змогу льотчику прицілюватися за допомогою повороту голови, а не розвороту винищувача.

Один з розробників – ізраїльська компанія Elbit Systems – називає цю технологію "перший погляд, перший постріл". Система, що також доступна в нічній конфігурації, дозволяє пілоту точно наводити бортове озброєння та датчики проти літаків противника та наземних цілей без необхідності агресивно повертати літальний апарат або розміщувати ціль на проекційному дисплеї для її позначення.

Автор фото,Володимир Зеленський Український пілот в літаку F-16. На ньому ймовірно шолом з технологією JHMCS

Автор фото,Elbit Systems Шолом з технологією JHMCS підходить для роботи як вдень, так і вночі

"Цей шолом дає пілоту дуже багато переваг в ракетному бою", – каже Агіл Рустамзаде.

"Він дозволяє без розвороту літака до цілі лише поворотом голови направити ракету. А це економія часу в повітряному бою".

Крім того, система JHMCS виводить необхідні показники відразу на захисне скло шолома перед очима пілота.

Аналогів таких шоломів в Росії немає.

Що нам не показали

Публічно продемонстроване озброєння і оснащення українських F-16 робить їх грізним знаряддям для знищення усіх типів крилатих ракет вглибині території України, каже азербайджанський експерт.

Однак продемонстровані технічні нюанси не дають відповіді на питання, чи матимуть західні винищувачі ефективну зброю проти безпілотників, зокрема "Шахедів".

Для цього F-16 мають бути озброєні підвісним контейнером Sniper.

"Нам не показали контейнер Sniper, який підвішується на F-16 і має лазерне та інфрачервоне виявлення цілей", – зазначає Рустамзаде. – Якщо у вас на літаку стоїть цей контейнер, то ви дешевими ракетами можете боротися з дронами".

Загалом, на його думку, публічна і доволі детальна демонстрація отриманих Україною західних літаків була чітко "зрежисована".

"Те, що нам показали, це, скоріш за все, була планова демонстрація і "контрольований злив". Щоб не розкривати деякі важливі деталі літаків F-16. Це світова практика".

Автор фото,Офіс президента На цих F-16 немає підвісного контейнера Sniper, який суттєво допоміг би Україні в боротьбі з російськими безпілотниками

Понад те, західні і українські джерела впевнені, що принаймні частина з тих літаків, які були на аеродромі під час виступу президента, є фактично "макетами".

Річ у тому, що невеликі за розмірами антени системи "свій-чужий", які розташовані перед кабіною пілота, мають доволі специфічну форму, пише профільний сайт Defense Express.

Автор фото,Офіс президента Ці антени специфічної форми попереду кабіни пілота можуть вказувати на те, що цей літак насправді не бойовий, а скоріше за все буде використовуватись як "приманка" для російських ракет

Ця загострена форма у поєднанні зі встановленими пошуковим прожектором характерна лише для однієї конкретної моделі літака – F-16A ADF.

Вони були у використанні лише американської нацгвардії, а також збройних сил Таїланду, Йорданії та Італії. Про передачу винищувачів з жодної з цих країн до України раніше не повідомлялось. Відповідно, можна припустити, що США передали ЗСУ технічно несправні літаки цієї модифікації у якості "макетів" чи "приманки".

"Також на обох цих винищувачах відсутні автоматичні 20-мм гармати, технічні написи тощо. І з огляду на це одразу було зроблено припущення, що ці, як мінімум два F-16, були передані США у ролі хибних цілей", – зазначає Defense Express.

Автор фото,Офіс президента Кабіна пілота позолочена для зниження радіолокаційної помітності

На одному з літаків також видно незвичний жовтий колір кабіни пілота. Можна припустити, що це тонкий шар позолоти, нанесений на поверхню стулки ліхтаря кабіни, для розсіювання високочастотного випромінювання.

Така захисна новація була введена для цих винищувачів, починаючи з модифікації Block 25.

Українська влада не називає кількість отриманих F-16, але джерела в закордонних ЗМІ називають цифру в 6-10 штук. За словами президента Зеленського, ця кількість недостатня.

Автор: Олег Черниш,BBC Україна