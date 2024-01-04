Спеціальна операція у Челябінську. На аеродромі «Шагол» згорів винищувач-бомбардувальник Су-34

У Челябінську, РФ, на аеродромі "Шагол" у ніч на 4 січня згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Ці літаки окупанти активно застосовують для завдання авіаударів по лінії фронту та мирних містах України.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили знищення Су-34 та оприлюднили відео горіння ворожого літака. "Причини займання літака уточнюються", – йдеться в повідомленні розвідників.

Про втрату ворогом чергового Су-34 вранці 4 січня повідомили в спецслужбах. "Констатуємо, що ворожий літак згорів", – йдеться в повідомленні.

За словами джерела, за операцією стоїть ГУР, зокрема, це був підпал.

Борт, що згорів, перебував на озброєнні 21-ї змішаної авіадивізіції Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

"У ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шаґол" (Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Причини займання літака уточнюються. Слава Україні!" – підтвердили в ГУР вдень у четвер.

Як відомо, на аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаучилища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Військові цього авіаполку беруть участь у завданні ракетно-бомбових ударів по містах України.

Зокрема, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку льотчик 1-го класу, майор Олександр Красноярцев був взятий в полон, коли його літак було збито 5 березня під час бомбардування Чернігова. Пізніше його обміняли на українських льотчиків.

Що відомо про винищувачі Су-34

Су-34 (за кодифікацією НАТО Fullback – "захисник") – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів на віддаленні 150-600 км від лінії зіткнення в умовах сильної протидії ППО і РЕБ противника, а також ураження повітряних цілей у будь-який час доби в простих та складних метеоумовах.

За бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дозволяє виконувати основні бойові завдання без супроводу винищувачами прикриття та самостійно вести маневрений повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

Су-34 здатен розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км, екіпаж вміщує дві людини. Перший політ прототипу Су-34 – Т10В-1 – відбувся 13 квітня 1990 року. 20 березня 2014 року Су-34 був прийнятий на озброєння ПКС РФ

За даними з відкритих джерел, від початку повномасштабного вторгнення було знищено близько трьох десятків Су-34.

Збили на півдні одразу три Су-34

Як повідомляв 22 грудня ЗСУ збили на півдні одразу три Су-34. У Повітряних силах назвали знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників результатом "блискуче спланованої операції". Вартість одного такого літака – не менше 50 млн доларів. РосЗМІ заявили, що Су-34 були збиті системою Patriot, коли летіли бомбардувати Кринки на Херсонщині.

Після втрати літаків окупанти почали шукати нові рубежі для пусків ракет, розповіли в Силах оборони півдня. Ударів на південному напрямку поменшало, але щільність залишилася такою, як і була.

29 грудня в ЗСУ розповіли, що РФ для завдання авіаударів по лінії фронту знову задіяла винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-35. За одну добу майже на всіх напрямках було зафіксовано по 2-3 авіаудари.