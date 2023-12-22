Впервые ЗРК Patriot сбил сразу три российских истребителя Су-34, которые летели бомбить Херсон

Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении 22 декабря. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По его словам, в полдень на юге ПВО сбила три Су-34 за один раз.

"Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого "шахеда" получили послание от оккупантов: "Сдохните, суки". Великолепная идея. Вот вам наш ответ. Вечного полета, "братья", — заявил генерал.



Каким именно вооружением были сбиты вражеские самолеты, пока неизвестно. Спикер ВС Юрий Игнат в комментарии заявил, что не будет раскрывать средства, которыми поразили Су-34. Точный участок фронта неизвестен, однако украинский канал "Николаевский ванек", который, как считается, связан с военными, написал, что Су-34 якобы летели бомбить плацдарм Сил обороны в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Результат 22 декабря превысил прошлое достижение

Скорее всего, речь идет об одновременном уничтожении группы вражеских самолетов и фактически является повторением крайне удачной операции по уничтожению вражеской авиации 13 мая, когда был сбит как минимум один Су-34 и один Су-35, два редких вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1. Этот эпизод, был реализован благодаря искусному использованию Patriot, получил неформальное название "Брянская резня" из-за сбития всех целей в этой российской области.



Но теперь, учитывая количество одновременно сбитых самолетов тактической авиации, результат 22 декабря превысил прошедшее достижение. Также, кроме самого количества самолетов, под вопросом судьба сразу шести летчиков, которые не факт, что не были ликвидированы прямо в кабинах.



Чем именно были сбиты эти самолеты не сообщается, но вполне логично предположить, что в этот раз также был использован "кочующий" Patriot, с ракетами GEM-T имеющий возможность уничтожать аэродинамические цели на дальности до 160 км.



Такого запаса дальности вполне достаточно для того, чтобы разместить его на хоть и условной, но относительно безопасной дальности от линии фронта и реализовать сбивание вражеской авиации. При этом, если речь идет о Су-34, то, скорее всего, они несли бомбы с комплектом УМПК. В этом случае они совершают высотный полет до рубежа сброса в районе 60-70 км от линии фронта.



То есть для исключительно условного Patriot такие самолеты довольно удобной целью, но в любом случае это более чем рискованная операция с расположением крайне ценного ЗРК в прифронтовой зоне. А это уже требует высокого профессионализма в вопросе скрытого маневра, быстрого развертывания и перемещения, а также боевого использования достаточно массивного зенитного ракетного комплекса.



Но именно такие удары по врагу могут снизить его активность в использовании бомб с УМПК. Потому что российские летчики думали, что их сброс на дальности даже 60 км можно осуществлять без риска. Но с активизацией тактики "кочующих" дальнобойных ЗРК такой уверенности уже не будет. А с момента появления в Воздушных силах современных истребителей такая тактика вообще может быть нивелирована.

СПРАВКА

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.