Живой Журнал
Сегодня: Пятница, 11 Августа 2023    16:00:13
|
Главная » Новости » 2023 » Август » 11 » 11:56:43
 

Украинские пилоты завершат обучение на американских F-16 не раньше следующего лета

Сегодня, 11:56:43 186 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Украинские пилоты завершат обучение на американских F-16 не раньше следующего лета

Обучение украинских летчиков на истребителях F-16 затягивается из-за дополнительных курсов английского языка
 
Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение полетам на американских истребителях F-16 не раньше лета следующего года, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
 
После того, как Джо Байден в мае одобрил передачу истребителей Украине Дания и Нидерланды вызвались провести учения, и украинские власти надеялись начать использовать истребители уже в сентябре. 
 
Однако учения несколько раз откладывались. Несмотря на то, что летчики свободно говорят по-английски, они должны будут пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами. 
 
Обучение будет проходить совместно с наземным персоналом, который может владеть языком хуже. По словам украинских чиновников, о совместном обучении попросила Дания, которая настаивает на том, что нужно обучить весь экипаж, а не только летчиков. 
 
Собеседники газеты говорят, что это отодвигает начало боевой подготовки до января, а она, в свою очередь, потребует еще полгода. Вторая группа летчиков примерно такой же численности будет подготовлена еще через полгода — то есть к концу следующего. В датском Минобороны WP не ответили на вопрос о сроках обучения.
 
«Это называется затягивать», — сказал один из чиновников, с которым поговорила WP. Однако оба собеседника газеты заявили, что не хотят слишком критиковать своих американских и европейских партнеров из опасений показаться неблагодарными.
 
В Украине к следующему раунду обучения готовятся еще 20 летчиков, рассказали WP американские чиновники. В перерывах между вылетами весь последний год они посещали онлайн-курсы английского языка, как сказал WP командующий авиацией генерал Сергей Голубцов. Но освоить специфические термины в Украине, как пояснил Голубцов, летчики не могут из-за отсутствия опыта работы с такой техникой.
 
По словам Голубцова, истребители F-16, которые получит Украина, оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противостоять самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний парк, включающий советские МиГ-29 и Су-27.
Тэги: пилоты, истребители, F-16, война в Украине
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: