Украинские пилоты завершат обучение на американских F-16 не раньше следующего лета

Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение полетам на американских истребителях F-16 не раньше лета следующего года, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

После того, как Джо Байден в мае одобрил передачу истребителей Украине Дания и Нидерланды вызвались провести учения, и украинские власти надеялись начать использовать истребители уже в сентябре.

Однако учения несколько раз откладывались. Несмотря на то, что летчики свободно говорят по-английски, они должны будут пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами.

Обучение будет проходить совместно с наземным персоналом, который может владеть языком хуже. По словам украинских чиновников, о совместном обучении попросила Дания, которая настаивает на том, что нужно обучить весь экипаж, а не только летчиков.

Собеседники газеты говорят, что это отодвигает начало боевой подготовки до января, а она, в свою очередь, потребует еще полгода. Вторая группа летчиков примерно такой же численности будет подготовлена еще через полгода — то есть к концу следующего. В датском Минобороны WP не ответили на вопрос о сроках обучения.

«Это называется затягивать», — сказал один из чиновников, с которым поговорила WP. Однако оба собеседника газеты заявили, что не хотят слишком критиковать своих американских и европейских партнеров из опасений показаться неблагодарными.

В Украине к следующему раунду обучения готовятся еще 20 летчиков, рассказали WP американские чиновники. В перерывах между вылетами весь последний год они посещали онлайн-курсы английского языка, как сказал WP командующий авиацией генерал Сергей Голубцов. Но освоить специфические термины в Украине, как пояснил Голубцов, летчики не могут из-за отсутствия опыта работы с такой техникой.

По словам Голубцова, истребители F-16, которые получит Украина, оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противостоять самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний парк, включающий советские МиГ-29 и Су-27.

Обучение украинских летчиков на истребителях F-16 затягивается из-за дополнительных курсов английского языка