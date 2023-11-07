Украина стала первой страной в Мире, поразившей ракетный корабль противника до его введения в строй

В открытом доступе появились фотографии, не просто подтверждающие факт попадания по ракетному корвету рашистов "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт" во время атаки на завод "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Эти фотографии демонстрируют также, что корабль хоть и остался на плаву, но получил очень критичные повреждения очень важных элементов, после чего свой корвет рашистам придется отстраивать заново, буквально "с нуля".
Итак, Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота.
Дело в том, что попадания ракетами SCALP-EG пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". То есть это удачное попадание уничтожило основную систему вооружения этого корабля.
Более того – судя по характеру внешних повреждений, скорее всего, россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике.
А учитывая, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" также размещены в отсеке по центру корпуса, вряд ли силовая установка этого корабля вообще сохранила свою функциональность.
Вряд ли рашисты смирятся с перспективой потери нового ракетного корвета, который в декабре 2023 г. должен был быть введен в строй ЧФ РФ, поэтому как минимум могут объявить о намерении восстановить корабль. Но здесь врагу буквально придется "с нуля" восстанавливать свое плавсредство, поскольку с пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль – просто набор металлолома.
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