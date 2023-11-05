Ракетная атака по Керчи: горит «Аскольд», самый современный корабль ЧФ РФ в Крыму

Пишет журналист Юрий Бутусов

Пишет журналист Александр Коваленко

Сегодня 4 ноября во временно оккупированном Крыму в очередной раз было громко. Стало известно что был поврежден малый ракетный корабль «Аскольд» (проект 22800 «Каракурт»), являющийся носителем опасных "Калибров".Как подтвердили российские СМИ, зафиксированы прилеты ракет на территории судостроительного завода «Залив» имени Б. Е. Бутомы в Керчи.По предварительной информации, по кораблю было минимум три "прилета", в результате чего он получил повреждения.Помимо восьми установок для "Калибров", на борту "Аскольда" также размещен ЗРК "Панцирь-М" и комплекс беспилотников "Орлан-10".Об атаке на корабль "Аскольд" пишет и украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек"."Около двух часов назад зафиксированы минимум 3 прилета по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи", - сказано в сообщении.В свою очередь, Telegram-канал Military Journal сообщает, что удар по заводу в Керчи наносился крылатыми ракетами. Возможно, это были Storm Shadow."Но и здесь возникли некоторые вопросы, поскольку SS не летает на такое расстояние [+-300 км], ждем более подробной информации от официальных источников", - сказано в сообщении.Момент поражения малого ракетного корабля ВМФ РФ Каракурт в доке в Керчи крылатыми ракетами Storm Shadow ВС Украины 4 ноября. Как видно, российская ПВО, вероятно, смогла сбить две крылатых ракеты, однако две других прорвались и точно поразили цель. МО РФ заявило, что якобы было сбито 13 ракет.Обращает на себя внимание относительно большая высота полета Storm Shadow. Именно это позволяет российской ПВО обнаруживать и поражать некоторое число ракет, исполненных по технологии малозаметности. Снижение высоты требует более точного программирования параметров полёта ракеты.Очевидно, что судостроительный завод прикрыт ПВО, поскольку он уже подвергался ударам ранее, и находится рядом с Керченским мостом, который оккупанты задымили. Это показывает, что противник наладил раннее оповещение и предупреждения против ракетных атак, однако полностью защитить свои объекты Керчи российская ПВО все ещё неспособна.Пара слов, по некоему возгоранию в районе завода "Залив" в Керчи, во временно оккупированном Крыму. Хотя, нет, парой не обойдусь.Поговаривают, что там, что-то случилось с МРК проекта 22800 "Аскольд". В целом, согласно последней информации данное плавсредство и правда находилось на ПБ "Керчь".В целом, "Аскольд" относится к носителям КРМБ "Калибр" и только в 2021-м был спущен на воду, после 5 лет строительства.Стоит отметить, что это был один из немногих носителей КРМБ "Калибр", которые не были эвакуированы в Новороссийск? Или, по факту, единственный? Нет, не стоит. А всё потому, что у МРК этого проекта куда более интересная история.Одним из наиболее перспективных МРК для российского флота был проект 22800 «Каракурт». Небольшой быстроходный малый ракетный корабль с вооружением, достаточным для того, чтобы, как уничтожать объекты класса корвет и фрегат, так и наносить удары по сухопутным объектам. Однако, уже сейчас очевидно, что даже с таким кораблем у российских кораблестроителей не все «слава богу».Так, в сентябре 2020 стало известно, что министерства обороны российской федерации расторгло контракт на строительство двух МРК проекта 22800 с АО «Восточная верфь». В результате предприятие вынуждено было вводить 4-х дневную рабочую неделю, дабы не увольнять 500 сотрудников, ведь два «Каракурта» составляли половину заказов «Восточной верфи» до 2024 года.Дело в том, что все российское кораблестроение после вторжения россии в Украину в 2014 году встретилось с серьезной проблемой отсутствия российских силовых установок после введения украинских санкций. И МРК проекта 22800 был одним из тех кораблей, который оказался без двигателей. Без украинской стороны российские кораблестроители не могли обеспечить силовыми установками целую линейку кораблей – МРК проекта 22800 «Каракурт», фрегаты проекта 11356 «Буревестник» и т.д.Производство силовых установок тогда было возложено на ПАО «Звезда», которое сразу же взялось за штампование дизельных двигателей М507 для альтернативы «Буревестников» – «Каракуртов». Но штампование это было крайне медленным – всего 1 силовая установка в год!В результате, получилось так, что МРК проекта 22800 строились на верфях АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“ быстрее, чем ПАО „Звезда“ выпускала силовые установки, а двигатель М-507Д-1 был запущен в тестовом режиме только 27 сентября 2018 года. Тогда же, в 2018 году, судостроительный завод „Пелла“ подал иск в суд на ПАО „Звезда“ суммой 513,6 млн рублей. Завод предъявил многомиллионные претензии в связи с отсутствием поставок дизельных двигателей М-507Д-1-О1-ОМЗ и генераторов ДГАС-315.В ноябре 2022 года арбитражный суд в Москве провел первое предварительное слушание по иску к судостроительному заводу „Пелла“ , в котором минобороны россии требовало 1,4 миллиарда рублей в связи с тем, что компания „невыполненила контракт на поставку“.На сегодняшний день МРК проекта 22800 сдано всего 4 единицы, спущено на воду 6 единиц, еще 9 продолжают строиться на верфях, в том числе — на плаву. В свою очередь, из заказа на 18 кораблей вычеркнуто 2 единицы, а средний срок строительства корабля увеличился с 4 до 8 лет.И вот, вдруг, что-то случилось с одним из них... Эффект линзы?