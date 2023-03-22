Очень сильный взрыв в бухте Севастополя в 5 утра попал на видео: ВСУ подрывали Черноморский флот РФ

В Сети появилось видео мощного взрыва в бухте Севастополя, который прогремел сегодня ночью. С утра жители города в социальных сетях начали писать о взрывах, после чего российские источники сообщили о крупном налете на Черноморский флот роя воздушных и морских дронов. Фрагмент видео публикуют многочисленные телеграм-каналы.Атака была настолько интенсивной, что из-за прогремевших взрывов оккупанты полностью остановили движение морского транспорта.На опубликованных кадрах можно заметить следы выстрелов стрелкового оружия, которым оккупанты пытались сбивать дроны. При этом на 18 секунде видео можно заметить крупный взрыв в бухте. Он произошел в 04:44 утра по местному времени, что удалось точно установить благодаря временной метке камеры в правом углу объектива.Ранее сообщалось, что Севастополь атаковали неизвестные объекты, а местные жители сообщали о взрывах, которых было от двух до семи, а также автоматную очередь. Очевидцы уверяют, что сразу же после взрывов была перекрыта Севастопольская бухта. Местные пишут, что слышали звуки как в центре города, так и в районе бухты, хотя при этом не видели зарево или огня. Другие утверждают, что "бавовна" наведалась в район Северного и Южного молов.Все жители оккупированного города сошлись во мнении, что "хорошо" отработала система ПВО и беспокоиться не о чем. А вот оккупационная власть пока молчит и не комментирует происходящее в Севастополе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали очень громкие звуки, похожие на взрывы. В окнах у людей задрожали стекла, и сработала сигнализация на автомобилях.18 марта в Севастополе также было очень громко, когда местные писали о серии взрывов и автоматной очереди. Только 20 марта в Джанкой на железнодорожную станцию пришла "бавовна". Крым уже не может жить спокойно, так как беспилотники проникнут туда, куда может не долететь артиллерийский снаряд.