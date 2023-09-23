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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Сентябрь » 23 » 07:53:03
 

Российские генералы Александр Романчук и Олег Цеков получили тяжёлые ранения в Севастополе — Буданов

Сегодня, 07:59:03 474 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские генералы Александр Романчук и Олег Цеков получили тяжёлые ранения в Севастополе — Буданов

В результате атаки Украины на штаб Черноморского флота россии в Севастополе было ликвидировано по меньшей мере 9 оккупантов, а еще 16 - получили ранения. Среди них – российские генералы. Об этом сообщил руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.
 
"Среди раненых - командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее", - рассказал он.

Миноброны РФ заявило, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести, не называя его фио.
 
Александр Романчук – командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. 
 
Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ России.
 
В то же время Буданов не подтвердил уведомления о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.
Тэги: ракетный удар, Буданов, севастополь

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