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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 30 » 10:19:36

Российские солдаты взбунтовались и хотели убить генерала Валерия Солодчука, который заставлял их идти в наступление. ВИДЕО

Сегодня, 10:19:51 1306 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские солдаты взбунтовались и хотели убить генерала Валерия Солодчука, который заставлял их идти в наступление. ВИДЕО

В Донецкой области солдаты-контрактники из России чуть не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану. Он срочно прибыл в расположение части на передовой, чтобы обуздать бунт и заставить «окупантов» продолжать воевать за Путина.

Однако солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно ретировался обратно в свой штаб, не добившись успеха. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватили в СБУ.
 «У нас батарея практически вся в отказе ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Здесь пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь». Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал», – рассказывает жене захватчик.

Также окупант жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или были ранены.
 
 

Солодчук Валерий Николаевич

  • дата рождения 24.03.1971
  • Воинское звание: генерал-лейтенант
  • Воинская должность: командующий 36 армии Восточного ВО ВС РФ

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36 армии, выделенными в состав группировки войск “Восток”.

В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области.
Тэги: война в Украине, генерал, СБУ
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