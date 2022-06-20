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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Июнь » 20 » 11:37:35

Разрешение на мародерство оккупантам дал лично Путин, — телефонный перехват СБУ

Вчера, 11:37:35 502 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разрешение на мародерство оккупантам дал лично Путин, — телефонный перехват СБУ

Президент рф Владимир Путин разрешил российским оккупантам заниматься мародерством в Украине.
 
Об этом идет речь в новом перехвате разговора одного из оккупантов, опубликованном пресс-службой СБУ.
 
«То есть это, короче, не уголовно наказуем, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – говорит захватчик в разговоре с женой.
 
В связи с этим он уже составил себе «бизнес-план», что собирается награбить. В первую очередь оккупант намерен разжиться военной экипировкой, которую нацисты сами себе должны покупать.
 
«Я сижу в этих (намародеренных: прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает… С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» — увлеченно рассказывает оккупант.

Телефонный перехват СБУ 

Тэги: Путин, война в Украине, мародеры, СБУ
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