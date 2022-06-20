Разрешение на мародерство оккупантам дал лично Путин, — телефонный перехват СБУ

Об этом идет речь в новом перехвате разговора одного из оккупантов, опубликованном пресс-службой СБУ.

«То есть это, короче, не уголовно наказуем, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – говорит захватчик в разговоре с женой.

В связи с этим он уже составил себе «бизнес-план», что собирается награбить. В первую очередь оккупант намерен разжиться военной экипировкой, которую нацисты сами себе должны покупать.

Телефонный перехват СБУ «Я сижу в этих (намародеренных: прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает… С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» — увлеченно рассказывает оккупант.

Президент рф Владимир Путин разрешил российским оккупантам заниматься мародерством в Украине.