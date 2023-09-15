Ракетный корабль «Самум» получил повреждения и утратил ход. Его отбуксировали на ремонт в Севастополь

Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Морской дрон СБУ вчера атаковал ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту. "Морський малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль утратил ход.

Оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для атаки на корабль рашистов СБУ применила экспериментальный образец морского дрона, работающего даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами. Во время операции высота волн достигала 1,5-2 метра.

ДОСЬЕ

«Самум» — российский малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. Находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Является крупнейшим в своём подклассе в практике российского и мирового кораблестроения быстроходным боевым кораблём, использующим гидродинамическую платформу — катамаран с аэростатической воздушной разгрузкой



Построен на Зеленодольском судостроительном заводе и, после опытной эксплуатации, вошёл в 1999 году в состав сил постоянной готовности Черноморского флота, где уже служил однотипный корабль «Бора». По ударному потенциалу этому кораблю на Черноморском флоте нет равных: при бо́льшей скорости по ударному вооружению эквивалентен эсминцу проекта 956, но по габаритам остаётся в классе МРК. По итогам 2016 года «Самум» возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота.