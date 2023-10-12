Российский корабль «Павел Державин» подбит в Севастополе: ударила ракета или атаковал дрон

«Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил серьезные повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков».



Что известно о корабле Павел Державин

Корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин" получил серьезные повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. Это официально подтвердил в эфире Радио Свобода спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.Представитель говорит, что не может рассказать всех деталей этого инцидента, но официально может подтвердить, что этот сторожевой корабль получил повреждение:Представитель ВМС уточнил, что «Павел Державин» является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием: «Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был столь интересный момент. Я могу только отметить, что это не украинский корабль».Ранее СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль Черноморского флота России Павел Державин. Как сообщили телеграмм-каналу «Крымский ветер» подписчики, около 10 часов утра был слышен звук взрыва. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк ранее отмечала, что в ВСУ уточняют, правда ли это, однако заметила, что «все может быть».Другие источники из временно оккупированного Крыма сообщают, что несколько часов назад на рейде Севастополя, подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин. Они утверждают, что либо его ударила ракета, либо он подвергся атаке воздушным или морским дроном."Павел Державин" - это большой патрульный корабль проекта 22160. Был заложен в 2016 году на Зеленодольском ССЗ им. А.М. Горького (заводской №163). Дальнейшее строительство осуществлялось на ССЗ Залив в Керчи. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. А 27 ноября 2020 года в Новороссийске патрульный корабль Павел Державин принят в состав Черноморского флота России.Во время полномасштабной войны в Украине в июне 2022 года корабль усилил свое вооружение установленным на ВПП зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. На России таких корветов на воде всего четыре – Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.