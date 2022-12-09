«Били током, душили, морили голодом». Вернувшиеся из российского плена украинские военные рассказали о пытках

Украинские военные, которые вернулись из российского плена, в разговоре с The Washington Post описали пытки, с которыми столкнулись в заключении, в том числе избиения, удушение и удары электрошокером.



У многих вернувшихся из плена военных наблюдаются признаки физического истощения, сообщил директор больницы, в которую военнослужащих направили после обмена 6 декабря.

Пытки пленных в России

По словам директора, многие военнослужащие после российского плена были настолько истощены, что им было положено давать не более 300 мл (20 столовых ложек) куриного супа во время приемов пищи. Больше они не смогли бы переварить, пояснил он. Корреспондент WP пишет, что у побывавших в российском плену людей выступают ребра и лопатки.

Солдаты также рассказали о пытках и издевательствах, которым их подвергали в плену. Один из военнослужащих, попавший в плен в мае в ходе боев на «Азовстали», сообщил, что в плену его били током и дубинками. «Были такие избиения, что я не мог их вынести. Мне сломали ребра. Мне отбили почку, из-за чего она опустилась», — сказал он. После повреждения почек мужчина 10 дней мочился кровью, но ему не оказывали медицинской помощи, пишет WP.

Две женщины, 31-летняя Катерина Скопина и 42-летняя Таня, которая попросила не раскрывать ее фамилию, сообщили газете, что провели в заключении 239 дней. Одна из них рассказала, что ее посадили в камеру площадью 1 квадратный метр вместе с пятью другими женщинами-заключенными. По словам собеседниц WP, их подвергали физическому насилию, при этом особое раздражение надзирателей вызывали разговоры на украинском языке. Женщинам также угрожали, когда они заплетали волосы в традиционные украинские косы.

«Твое лицо нагревают на плите, требуя какую-то информацию, о которой ты ничего не знаешь. <...> [Нужно] добежать до туалета за три секунды, когда в то же время девушек бьют электрошокерами, бьют по голове», — описывает пытки Скопина.

Еще один военный сообщил, что его били током, душили пакетом, надетым на голову, и подвешивали на наручниках.

Напомним, 15 ноября управление Верховного комиссариата ООН по правам человека выпустило доклад о содержании военнопленных в ходе войны в Украине. Авторы доклада выяснили, что пыткам в плену подвергались как украинские, так и российские солдаты. При этом, по данным ООН, жестокое отношение к украинским пленным с российской стороны было систематическим, а с украинской — наоборот, несистематическим.