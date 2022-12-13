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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Декабрь » 13 » 16:14:16

Инструкция для российских военных, как сдаться в плен украинскому беспилотнику

Сегодня, 16:14:54 213 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Инструкция для российских военных, как сдаться в плен украинскому беспилотнику

Генеральный штаб ВСУ предложил российским военным сдаваться в плен беспилотнику. Соответствующая видеоинструкция размещена на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.
 
Предполагается, что желающий сдаться в плен российский военный сначала уведомит об этом координационный штаб «Хочу жить» и получит координаты и время прибытия дрона.
 
При появлении беспилотника желающий сдаться в плен должен подтвердить свои намерения, подняв руки в сторону и вверх, после чего следовать за дроном до места встречи с украинскими военными.
 
Использование беспилотника, считают в Генштабе ВСУ, сделает процедуру сдачи в плен более безопасно.

Видео инструкция 

Тэги: война в Украине, Пленные, россия, БПЛА
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