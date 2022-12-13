Инструкция для российских военных, как сдаться в плен украинскому беспилотнику

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Генеральный штаб ВСУ предложил российским военным сдаваться в плен беспилотнику. Соответствующая видеоинструкция размещена на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Предполагается, что желающий сдаться в плен российский военный сначала уведомит об этом координационный штаб «Хочу жить» и получит координаты и время прибытия дрона.

При появлении беспилотника желающий сдаться в плен должен подтвердить свои намерения, подняв руки в сторону и вверх, после чего следовать за дроном до места встречи с украинскими военными.

Использование беспилотника, считают в Генштабе ВСУ, сделает процедуру сдачи в плен более безопасно.

Видео инструкция