К-52 «Аллигатор» сбили с пулемета. В Херсонской области украинский военный сбил российский вертолет с крупнокалиберного пулемета

Украинские защитники продолжают уничтожать как вражеский состав, так и их технику. В частности, и на Херсонском направлении. Об этом написал в соцсети фейсбук 35 отдельной бригады морской пехоты.

Украинский морпех сбил российский вертолет с пулемета

Так, матрос одного из подразделений одесской бригады морской пехоты сбил с пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирал Михаила Остроградского.

По данным бригады, морпех вовремя отреагировал на появление российского вертолета и уничтожил его пулеметным огнем.

Уничтожил вражеский вертолет из пулемета. Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный, – отметили в ведомстве.



Морпех уничтожил вражеский вертолет из пулемета / Фото из фейсбука 35 отдельной бригады морской пехоты





Потери врага по состоянию на 23 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков, только за минувшие сутки – 400 кафиров. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2584 (+5 единиц),

боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),

артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),

РСЗО – 374 (+1 единица),

средства ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 245 (+2 единицы),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),

крылатые ракеты – 350 (+21 единица),

корабли и катера – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),

специальная техника – 148.



В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео