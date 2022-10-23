К-52 «Аллигатор» сбили с пулемета. В Херсонской области украинский военный сбил российский вертолет с крупнокалиберного пулемета

Украинские защитники продолжают уничтожать как вражеский состав, так и их технику. В частности, и на Херсонском направлении. Об этом написал в соцсети фейсбук 35 отдельной бригады морской пехоты.
Так, матрос одного из подразделений одесской бригады морской пехоты сбил с пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирал Михаила Остроградского.
По данным бригады, морпех вовремя отреагировал на появление российского вертолета и уничтожил его пулеметным огнем.
Уничтожил вражеский вертолет из пулемета. Морпех вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный, – отметили в ведомстве.
Морпех уничтожил вражеский вертолет из пулемета / Фото из фейсбука 35 отдельной бригады морской пехоты
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков, только за минувшие сутки – 400 кафиров. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.