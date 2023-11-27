Депутат Безуглая предложила отправить Залужного в отставку: в сети жестко отреагировали. Фото

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку из-за якобы неспособности предоставить план замысла на 2024 год. Ее высказывания вызвали возмущение в сети.

Свое мнение нардеп высказала на странице Facebook. Она обвинила Залужного в том, что мобилизация в Украине направлена на набор как можно большего количества людей "без предложений по изменениям системы ВСУ".

"Сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей, без предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", – написала депутат.

Также Безуглая сопроводила пост рядом риторических вопросов о стоимости создания новой бригады, финансировании ротации и демобилизации, закупках турникетов и т. д.

Жесткая реакция пользователей Facebook не заставила себя ждать. Под сообщением Безуглой украинцы отметили, что, например, "закупками (турникетов и прочего) занимается Минобороны, а не Генштаб или главнокомандующий". Вопросы, которыми изобилует пост нардепа, они назвали манипулятивными.

Также под постом автору напомнили, что она некомпетентна вносить подобные предложения, и посоветовали не "корчить из себя важного народного депутата".

Отреагировал на сообщение Безуглой и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он напомнил нардепу, что она умалчивает о главной проблеме.

"А как готовились к войне? ВСУ приняли бой всеми силами и наличными средствами, которые были в наличии. А теперь уже можно с легкостью писать не о том руководстве ВСУ, не о тех воинах и не о такой обороне, а главное – просто обвинить во всем ВС Украины", – отметил он.

Волонтер Роман Бурко в Facebook написал, что таким образом Безуглая "совершила очередную информационную провокацию, которая носит признаки спланированной ИПСО в интересах определенных политических групп и играет на руку стране-агрессору РФ". Также, по его словам, нардеп "в очередной раз озвучила свои голословные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес украинского командования и главнокомандующего ВСУ".

Кроме того, Бурко сообщил, что аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm проанализировали сообщение Безуглой и пришли к выводу, что "она пытается играть на эмоциях людей, которым неизвестно, что никто из командиров ВСУ, включая главнокомандующего, не должен докладывать Марьяне Безуглой о стратегических планах".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев написал в Facebook, что началась новая атака "слуг" на военное руководство.

"Я не буду оценивать терминологию неадекватов, но надеяться, что военные будут рассказывать любые планы болтливой голове Банковой с интеллектом улитки, – это быть ну очень самоуверенной головой", – отметил депутат.

Разнесли нардепа также на Facebook-странице "Борьба за Украину". Там сыронизировали, что нашлась большая экспертка по военным делам.

Также в сети стали появляться мемы. Пользователи отмечают, что единственный план ВСУ на следующий год – "е**шить ру**ю".

Военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко в Facebook подчеркнул, что Безуглая своими выпадами в сторону военного командования и лично главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного совершает преступление.

Речь идет либо о ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей"), если Безуглая знает, что говорит, либо о ст. 259 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан"), если нардеп не знает, что говорит, уточнил Гудыменко.

С соответствующим заявлением он пообещал обратиться в Службу безопасности Украины.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин написал в Telegram, что подобным депутатам не стоит "совать нос" в военные дела.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войскам, более того – позорят своими действиями всю страну, ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы", – констатировал защитник.

"Всем было бы гораздо лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", – добавил он.

Как сообщал OBOZ, ранее Безуглая запустила крайне странный опрос. Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки озаботилась вопросом, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады.