Залужний. Просто хлопець з Житомирщини

13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Командував нею до 2012 року.

2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

В середині липня 2014 року був призначений заступником командира сектора «С», який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали.

На 2017 рік ― начальник штабу—перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».

23 серпня 2017 року отримав нове звання генерал-майора.

Станом на 2018 рік ― начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України—перший заступник командувача Об'єднаних сил.

9 грудня 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування «Північ».

У грудні 2020 року — закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини».

27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

10 фактів із життя Валерія Залужного

Факт 1. Династійний військовий

Валерій Федорович Залужний — український військовослужбовець, генерал. Головнокомандувач Збройних Сил України, член Ради національної безпеки і оборони України.Валерій Залужний народився 8 липня 1973 в місті Новоград-Волинський на Житомирщині. В 1989 року закінчив міську школу № 9 та вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив 1993 року з відзнакою.Згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою завершив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, у 2007 році закінчив навчання із золотою медаллю, призначений на посаду начальника штабу-першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в м. Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років.

Народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському у родині військовослужбовців. Виховувався у гарнізоні і мріяв про кар’єру військового.





Залужний у дитинстві

Факт 2. Український воєначальник без радянської освіти

Валерій Федорович - новий тип воєначальника, який уже не вчився в жодному російському чи радянському військовому училищі. Він повністю наш. У 1997 році закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою. За десять років отримав другу вищу військову освіту в стінах Національної академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових з’єднань він теж отримав золоту медаль.

У 2014 закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського — тут теж став кращим і нагороджений перехідним мечем Великої Британії.

У Головнокомандувача ЗСУ є і цивільний диплом. У 2020 році він став магістром міжнародних відносин у Острозькій академії.



Залужний у роки навчання в Одесі

Факт 3. Пройшов усі щаблі військової кар’єри

Після завершення вишу у Одесі Залужного призначали начальником штабу – першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років. У 2009 році його призначили командиром 51-ї окремої механізованої бригади, якою він командував до 2012 року. Звання “генерал-майор” отримав 23 серпня 2017 року.

Факт 4. Одружений і з доньками

Залужний давно і щасливо одружений на Олені — співробітниці Укргазбанку. У подружжя є дві доньки.







Факт 5. Міняє форму на спортивний костюм

Залужний захоплюється внутрішнім туризмом. Ось як він розповідав про це в одному з інтерв’ю: "У мене ще з піонерських часів залишилася пристрасть до подорожей, як правило, піших: одягаю спортивний костюм і йду знайомитися з містом”. Судячи з Facebook, найкращий компаньйон у цих поїздках для головкокомандуча - його дружина.

Факт 6. На війні з 2014 року

Брав участь у бойових діях на Донбасі. Про власний бойовий досвід говорити не любить – впевнений, що доля генерала і доля солдата на війні по-різному сприймаються. Ось, як коротко він розповідав про це в інтерв'ю: “Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, призначенням заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об'єднаних сил. Запам'яталися, мабуть… солдати. Досі з багатьма із них зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання”.

Під час представлення Залужного у 2019 році особовому складу оперативного командування "Північ" офіцери так відгукувалися про нього: "Знаємо його по фронту, часто стикалися в районі бойових дій і маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням".

Факт 7. Був упевнений, що вторгнення Росії неминуче

Влітку 2021 року Залужного представили на посаду Головнокомандувача Збройних cил України. Тобто тоді, коли загроза повномасштабного наступу Росії вже почала зростати. Ось що говорив Залужний у вересні з цього приводу: “Загроза повномасштабної агресії є, була й буде далі. Наше завдання як ЗСУ – не чекати манни небесної, ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо”.

Факт 8. Послідовний прихильник стандартів НАТО

Залужний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають іти від голови: “Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби”.





Факт 9. Авторитетне видання Politico назвало Залужного “залізним генералом”

На початку квітня американське медіа зробило аналітичний матеріал, де написало, що “командувач стане легендарною постаттю в історії України. Адже успіхи української армії здивували весь світ”.

“Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО.ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий вишкіл”, – підкреслює американське медіа.

Факт 10. Головнокомандувач любить Instagram

У Валерія Залужного є сторінки у Facebook та Instagram. “Після напруженого робочого дня він ненадовго заходить у Instagram, щоб перезавантажити мізки. Улюблений контент – котики”.