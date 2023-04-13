Повестки в армию в Украине будут выдавать вне зависимости от места жительства. Что это изменит

Правительство Украины разрешило военкоматам призывать граждан в армию вне зависимости от того, в каком регионе они живут и где состоят на воинском учете. Это значит, что житель, например, Львова, может получить повестку в любом другом городе Украины - и отправиться служить. Впрочем, юристы отмечают, что правительство узаконивает уже существующую практику.

Как устроен призыв в Украине

До войны в Украине существовал обязательный призыв в армию, а также Национальную гвардию и погранслужбу. Весной и осенью молодых людей призывали на 18 месяцев (людей с высшим образованием - на год). При этом призывников не отправляли в места боевых действий в Донбассе.

С 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение, а президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет является военнообязанным и может быть призван в армию (в исключения попали 15 категорий: от отцов троих и больше детей до депутатов и госслужащих).

По действовавшему законодательству призыв осуществлялся через военкоматы - в Украине они называются "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки" - по месту жительства и постановки на воинский учет.

В первые дни войны в центры комплектования стояли очереди - люди записывались как в территориальную оборону, так и непосредственно в вооруженные силы. Затем этот поток в основном иссяк, но мобилизация продолжается и сейчас: в армию зовут и бывших военнослужащих, и новичков.

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При этом украинские военные продолжают формировать из добровольцев "Гвардию наступления" - несколько новых штурмовых бригад, в основном оснащенных западными вооружениями, которым предстоит принимать участие в освобождении оккупированных территорий страны. В середине марта министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил, что на службу в этой гвардии подано около 30 тыс. заявок.

В период военного положения и мобилизации выезд за пределы страны мужчинам запрещен.

И именно побеги за границу - один из самых популярных способов уклонения от армии. Известно, например, что некоторые люди платили взятки, приписывали себе лишнего ребенка, выдавали себя за водителей гуманитарных организаций (водителям, морякам, железнодорожникам и другим людям, чья работа связана с поездками, покидать Украину можно). Наконец, в 2022-2023 годах десятки людей пытались переплыть реку на границе с Румынией и Венгрией. Поимкой уклонистов занимаются Госпогранслужба и СБУ.

Точное количество мобилизованных и уклонистов украинские власти ни разу не называли публично.

Как власти решили ужесточить призыв

7 апреля 2023 года на "Правительственном портале" Украины появился текст постановления о внесении изменений в "Положение о территориальных центрах комплектования и социального учета". Главное изменение: во время военного положения центры комплектования могут призывать граждан вне зависимости от их регистрации по месту жительства.

С начала 2023 года центры комплектования работают максимально активно: они не только призывают в ВСУ, но и обновляют данные о военнообязанных. В результате по всей стране сложилась практика, когда повестки могли вручать на блокпостах при досмотре автомобилей, на улицах и в других общественных местах. Зачастую это приводило к тому, что человек получал повестку в незнакомом для себя городе, куда он просто на три дня приехал в командировку.

Если человек жил в одном городе, а повестку получил в другом, он мог обжаловать это в суде. Правда, по успевшей сложиться практике, суды чаще занимали сторону центров комплектования. Теперь же такое обжалование будет лишено смысла.

Военное командование и работники центров комплектации говорят, что идет плановая мобилизация, и ни о каких ее новых "волнах" говорить просто неуместно.

Что говорят юристы

"На самом деле и сейчас, когда человек показывает паспорт с регистрацией в одной области и не может аргументировать свое пребывание в другой - проездом он или нет, то ему так же могут вручить повестку", - сказал Би-би-си юрист Александр Золотухин.

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Другое дело, добавляет он, чтобы не перегружать работу центров комплектации "чужими", им преимущественно повестки и не вручали.

Золотухин говорит, что приказ о мобилизации гражданина юридически приоритетнее. И отменить его только потому, что человек получил повестку не в одном регионе, а в другом, невозможно. Таким образом правительство узаконивает уже сложившуюся практику.

"Формального запрета выдавать повестки людям из других регионов и не было. Но привязка к территориальным центрам комплектования существовала, это правда, - говорит Би-би-си юрист центра "Опора" Павел Романюк. - Те центры комплектования, где человек стоял на военном учете, могли, например, составлять на него протокол об административном правонарушении - нарушение правил воинского учета".



Сейчас, считает Романюк, это изменится, и протоколы смогут составлять в любом из центров комплектования. Он также называет изменения "легализацией" уже существующего порядка.