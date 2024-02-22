1 млн. доларів знайшли у голови ВЛК Чернігова Ігоря Кодовбецького: СБУ ініціювала накладення арешту

СБУ ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У місцевих медіа повідомляється, що затриманий посадовець працював у структурі до літа 2021-го.

Нагадаємо, до 1 лютого 2021 обласний військкомат очолював Олександр Криворучко, якому довелося написати рапорт на звільнення через судові слухання по звинуваченнях у сексуальних домаганнях до підполковника Ольги Деркач.

Як інформують у СБУ, 21 лютого 2024 в результаті комплексних заходів в Чернігові затримали колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.

Судячи з відео, оприлюдненого на стрічках відомства у соцмережах, затримували фігуранта на робочому місці у кабінеті. За даними джерел "Часу Чернігівського" мова йде про військового пенсіонера Ігоря Анатолійовича Кодовбецького, який до 16 червня 2021 працював у Чернігівському ОТЦК та СП.

Ігор Кодовбецький задекларував Toyota RAV-4

У YouControl навіть можна знайти декларацію посадовця на момент звільнення. Зокрема, Кодовбецький задекларував тоді авто Toyota RAV-4 2020 року випуску вартістю у майже 800 тис грн, 271 313 грн річної зарплати, пенсію у 25 472 грн, а також дохід від відчуження нерухомого майна - 229 172 грн. Також він мав на рахунках у банках - 10,3 тис доларів та 40 тис грн. І жодного задекларованого обʼєкта нерухомості.

За даними «Часу Чернігівського», ще тоді у військкоматі посадовця підозрювали у нечесних діях, тож, тодішнє керівництво змусило його подати у відставку.

Однак, старі звʼязки з цивільними медиками колишній голова ВЛК не втратив. Тож, обʼєднавши зусилля саме з ними - налагодив схему для військовозобов’язаних зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону повідомили, що посадовця затримали на гарячому - під час отримання хабара у розмірі 5 тис доларів.



За даними слідства, посадовець був залучений як пособник до реалізації злочинного плану, спільно з невстановленими на даний час службовими особами ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП, які уповноважені вирішувати питання щодо визначення ступеня придатності до військової служби військовозобов’язаних осіб.

За це колишній голова ВЛК одержав неправомірну вигоду у розмірі 5 тис доларів від військовозобов’язаного за визнання останнього непридатним до військової служби за станом здоров’я, з виключенням з військового обліку з метою його подальшого виїзду за межі країни.





Встановлюються посадові особи ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП, які причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень.

Також, досудовим розслідуванням встановлені факти сприяння підозрюваним ряду інших військовозобов’язаним мешканцям м. Чернігова в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що перешкоджає законній діяльності ЗСУ у вигляді підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності.

На підставі отриманих ухвал слідчого судді проведено 11 обшуків за місцем проживання діючих членів ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП, службових кабінетах. За місцями проживання підозрюваного виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 972 тис доларів та 22,5 тис євро. Крім того, правоохоронці вилучили також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.







Наразі суд обрав запобіжний захід колишньому голові ВЛК у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Наразі йому повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).



Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.