МСЕК ліквідують в Україні. Що буде замість них?

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На тлі корупційних скандалів влада заявила про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. А чим їх хочуть замінити?

Комісії з отримання статусу інвалідності - застаріла та корумпована система - потребує реформування. Це визнали вже на рівні РНБО та президента Зеленського.

З початку повномасштабної війни послуги МСЕК стали більш затребуваними, адже кількість поранень як у військових, так і у цивільних збільшилася. Це привернуло увагу ЗМІ до фактичного знущання, з яким доводиться стикатися пораненим військовим, проходячи комісії.

ВВС Україна зокрема писала про те, як бійці після поранення ще й проходять дев'ять кіл бюрократичного пекла.

Восени 2024 року гучною стала серія скандалів з керівниками МСЕК та, ймовірно, фіктивними пенсіями прокурорів.

Реагуючи на це, влада вирішила прискорити реформи в системі, які МОЗ планувала весною минулого року.

Президент Зеленський видав указ про ліквідацію всіх МСЕК.

Але чим планують замінити стару систему призначення статусу інвалідності?

Чим замінять МСЕК

Першим кроком, про який сказав на брифінгу 23 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, буде ліквідація центральної медико-соціальної комісії вже до кінця тижня.

Він оголосив про звільнення кількох керівників МОЗ, які очолювали цей напрямок роботи міністерства.

Зміни, про які розповів міністр, стосуються переносу медико-соціальної експертизи у кластерні та надкластерні лікарні.

Систему кластерних лікарень запровадили під час медичної реформи, яка почалася з липня 2022 року.

Кожна область стала окремим госпітальним округом, який поділяється на кластери. У межах одного округу лікарні розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

За словами міністра МОЗ, перенесення функцій МСЕК у кластерні лікарні насамперед вирішить питання кадрів, адже вузькопрофільні спеціалісти раніше не хотіли залишати свою практику і переходити в окрему установу, яка займалася виклично експертизою.

Друга проблема, яку має вирішити реформа, – цифровізація.

Всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоровʼя ЕСОЗ, і рішення про встановлення інвалідності ухвалюватиметься на основі даних, записаних у системі.

Автор фото,фейсбук/Віктор Ляшко Міністр МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 23 жовтня розповів, як реформуватимуть МСЕК

Це дозволить чітко простежити, який лікар і на основі яких діагнозів ухвалив рішення про інвалідність.

МОЗ також планує відмовитись від поняття "медико-соціальна експертиза" та перейти на оцінку функціонування людини та її потреб. Оцінювати працездатність людини тепер будуть медики, які проводили її лікування та реабілітацію.

Після цього через міжнародну класифікацію функціонування підключаються міністерства соціальної політики, економіки та освіти, пояснив Ляшко.

"Це дозволить на кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину в соціум, бути соціально і економічно активною", - пояснив Ляшко.

Цей механізм, на думку міністра, зменшить бажання купувати інвалідність.

Реформа також передбачає облаштування лікарень, щоб вони стали доступними людям з інвалідність, та зміни у фінансуванні.

МСЕК: що кажуть лікарі й військові

"У розвинених європейських країнах немає такої структури як МСЕК", - сказав BBC Україна головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківській.

Цю систему, за його словами, можна спростити і цифрувати, а рішення про призначення інвалідності ухвалювати на основі міжнародної системи класифікації захворювань.

"Це значно полегшить життя людям, які потребують медичних висновків, і медикам, які працюють у цій сфері", - сказав Чайківській.

Усі потрібні обстеження пацієнт проходить у лікарні, які мають реєструвати в електронній системі. За даними у реєстрі і має ухвалюватися рішення про часткову втрату працездатності чи призначення групи інвалідності - без якихось додаткових структур, пояснив лікар.

Автор фото,Getty Images На проблему корупції у МСЕК давно звертають увагу військові.

На проблему корупції у МСЕК давно звертають увагу військові.

"Про корумпованість та неадекватність МСЕК особливо знають військові, яким ампутаціями призначають тимчасову групу інвалідності, або повʼязують її з "побутовими травмами", - сказав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Коментуючи рішення про ліквідацію комісій, він заявив, що суспільство має, у першу чергу, проконтролювати розслідування та покарання всіх винних в корупційних схемах.

"Не так давно публікували цифри про нуль реальних вироків для корупціонерів МСЕКів. Ці цифри мають змінитись, інакше можна взагалі ні на що не сподіватись в цій країні", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Але не менш важливо, щоби нова система не відкрила нові "можливості" для охочих корупції, додав він.

Скандали з МСЕК і прокурорами

Серія корупційних скандалів розпочалася з обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, начальника управління пенсійного фонду області.

У їхній квартирі знайшли гроші, тільки готівкою – майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Крупу відправили під варту на 60 діб із можливістю застави у понад 500 млн грн.

Напередодні СБУ провела обшуки в ще однієї чиновниці – керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної комісії.

За даними правоохоронці, у неї знайшли понад 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних прикрас, які вона переховувала за різними адресами, і три незадекларованих квартири, записаних на сина.

Правоохоронці кажуть, що викрили керівницю Миколаївського МСЕК "на корупційних схемах для ухилянтів".

Водночас журналісти та антикорупційні громадські організації провели власне розслідування щодо керівників прокуратур різних областей.

Як свідчать дані декларацій, десятки прокурорів та їхніх заступників отримують величезні пенсії за інвалідністю. Є підстави вважати, що їх могли оформити, не маючи на це легальних підстав.

Після розслідування журналістів Офіс генерального прокурора почав службове розслідування щодо керівників прокуратур, які, можливо, отримують пенсії за фальшивою інвалідністю.

На тлі скандалу про інвалідність прокурорів сам генпрокурор України Андрій Костін пішов у відставку.

Перевірки прокурорів по всій країні тривають.