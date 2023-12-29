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ЖЖ » Новини » Криминал » 2023 » Декабрь » 29 » 21:27:00

За що мільйонер Євгеній Черняк отримав підозру від СБУ

29.12.2023, 21:27:00 244 0 Помилка?Помилка в тексті?
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За що мільйонер Євгеній Черняк отримав підозру від СБУ

За матеріалами СБУ сьогодні оголошено про підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку. Встановлено, що впродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд. у гривневому еквіваленті.
"Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію", — йдеться у повідомленні пресслужби.


Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу Черняка, що знаходяться в Україні виявлені документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

Євгенію Черняку та ще шести топменеджерам його компаній оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Черняк Євген Олександрович

Євген Олександрович Черняк (нар. 12 квітня 1969, Запоріжжя) — бізнесмен, входить у ТОП-30 найбагатших людей України за версією журналу Forbes-Україна, Голова наглядової ради холдингу Global Spirits.

Народився у Запоріжжі, 1995 року закінчив Запорізький машинобудівний інститут, факультет «машини і технологія ливарного виробництва», Запорізький національний університет за спеціальністю «фінанси» (2006).

Кар'єра

Почав займатися бізнесом під час навчання у ВУЗі, 1990 року відкрив ларьок, протягом першого місяця заробив 1 тис. $, за 1,5 року Черняк мав 17 ларьків. 1995 року Черняк з партнером відкрив гуртову компанію.

  • З 1997 року працював юристом-консультантом у ПП «Сервіс-Юр».
  • 1998—2002 — засновник і генеральний директор Торгового дому «Мегаполіс».
  • 2002 - постійний голова ради засновників компанії «Мегаполіс».
  • 2003 року збудував у Запоріжжі лікеро-горілчаний завод, де виготовляли горілки «Хортиця».
  • У грудні 2007 року ТД «Мегаполіс», ЛГЗ «Хортиця» і Одеський коньячний завод було об'єднано у холдинг «Global Spirits AMG-77», станом на 2018 рік, алкогольний бізнес Черняка контролював 18 % алкогольного ринку України.
  • У березні 2011 року компанія Черняка придбала російський лікеро-горілчаний завод «Русский север», витративши на купівлю на модернізацію 20-25 млн $.
  • 2007 - ТД «Мегаполіс», ЛГЗ «Хортиця» і Одеський коньячний завод об'єдналися у єдиний холдинг Global Spirits.
  • З 2018 — ведучий YouTube-каналу Big Money.
Тэги: корупція, Черняк, СБУ, податки

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