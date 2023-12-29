За що мільйонер Євгеній Черняк отримав підозру від СБУ

"Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію", — йдеться у повідомленні пресслужби.

За матеріалами СБУ сьогодні оголошено про підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку. Встановлено, що впродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд. у гривневому еквіваленті.



Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу Черняка, що знаходяться в Україні виявлені документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

Євгенію Черняку та ще шести топменеджерам його компаній оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.



Фото: СБУ



Фото: СБУ



Фото: СБУ



Черняк Євген Олександрович

Євген Олександрович Черняк (нар. 12 квітня 1969, Запоріжжя) — бізнесмен, входить у ТОП-30 найбагатших людей України за версією журналу Forbes-Україна, Голова наглядової ради холдингу Global Spirits.



Народився у Запоріжжі, 1995 року закінчив Запорізький машинобудівний інститут, факультет «машини і технологія ливарного виробництва», Запорізький національний університет за спеціальністю «фінанси» (2006).

Кар'єра

Почав займатися бізнесом під час навчання у ВУЗі, 1990 року відкрив ларьок, протягом першого місяця заробив 1 тис. $, за 1,5 року Черняк мав 17 ларьків. 1995 року Черняк з партнером відкрив гуртову компанію.