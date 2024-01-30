Лікування зубів у Британії: досвід українських біженців

У звіті про досвід біженців йдеться про те, що деякі з них негативно порівнюють стоматологічну допомогу NHS зі своєю країною. Про це пише The Guardian.

Українці, які переїхали до Великої Британії, відзначили відсутність стоматологів як один з найбільш приголомшливих аспектів британського життя, згідно зі звітом про досвід людей, які отримали гуманітарні візи.





Доступ до медичної допомоги для українців є безкоштовним в рамках Національної системи охорони здоров'я (NHS), але дослідники з Бірмінгемського університету почули досить відверті розповіді про труднощі з отриманням стоматологічного лікування.

Надання стоматологічних послуг в рамках NHS навіть негативно порівнювали з Україною, яка до війни була популярним місцем для “стоматологічних туристів” завдяки низьким цінам і доступності.

Досвід українців

Одна 30-річна жінка розповіла дослідникам: “У нас немає стоматолога. Це божевілля. Для нас це просто неможливо! В Україні стоматологічна індустрія величезна, знаєте, скрізь, і тому що вона є скрізь, ви просто йдете і це коштує 10 фунтів, 8 фунтів, і ви можете почистити зуби, відбілити їх, як [голлівудську] посмішку! Коли у вас з'являються якісь проблеми, за 2 000 фунтів ви отримуєте абсолютно нові зуби, з нуля! А тут ми прийшли: "Можна?". "Ні, ні, ні, у нас все зайнято"”.

Деякі британські сім'ї, які прийняли українських біженців, зазначають, що їхні гості організовують відвідування стоматолога під час своїх візитів додому.

Стоматологічні послуги в Британії

Минулорічне опитування BBC показало, що 90% стоматологічних клінік у Великій Британії відмовляють новим дорослим пацієнтам. Урядові дані свідчать про те, що незадоволена потреба в стоматологічних послугах Національної системи охорони здоров'я в Англії є рекордно високою: 12 мільйонів людей, або кожен четвертий дорослий, не мають можливості їх отримати.

Оскільки записатися на прийом до лікаря стає дедалі важче, представник громадськості, з яким поспілкувалася організація “Хелсвотч Англія”, комітет Комісії з якості медичної допомоги, у своєму минулорічному звіті про стан охорони здоров'я та соціальної допомоги, сказав: “Будучи дорослими, ми можемо використовувати плоскогубці для видалення власних зубів, але я вважаю, що це не повинно бути чимось, що доводиться терпіти нашим дітям”.

Nuffield Trust, який стверджував, що стоматологічна служба, яка фінансується NHS в Англії, перебуває на межі занепаду, опублікував аналіз, який показує, що фінансування стоматологічних послуг у 2021-22 роках становило 3,1 млрд фунтів стерлінгів, що на понад 525 млн фунтів стерлінгів у реальному вираженні менше, ніж у 2014-15 роках.

Міністерка охорони здоров'я Вікторія Аткінс заявила, що визнає, що потрібно “ще багато зробити” для забезпечення доступу до стоматологічних практик NHS.

Порівняльний аналіз

Звіт Бірмінгемського університету “Гуманітарні візи у ворожому середовищі” ґрунтується на інтерв'ю з 43 гонконгцями та українцями і є першим порівняльним аналізом, що базується на свідченнях тих, хто в'їжджає до Великої Британії за новим набором легальних маршрутів, запропонованих урядом.

Відтоді, як китайський уряд розпочав репресії проти учасників демократичних кампаній, британський уряд видав гонконгцям 184 700 віз за національним (закордонним) маршрутом для в'їзду до Великої Британії.

Загалом 188 200 українців переїхали до Великої Британії за візовими схемами, запровадженими відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Жителі Гонконгу у Великій Британії повинні сплачувати імміграційні збори за медичне обслуговування заздалегідь, залежно від терміну дії візи, тоді як для українців ці послуги є безкоштовними.

Дослідники пишуть: “Тим не менш, досвід, про який повідомляли люди, був напрочуд схожим і характеризувався низькими стандартами обслуговування, особливо з точки зору швидкості, а також проблемами з пошуком стоматолога”.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я та соціального захисту сказав: “Доступ до стоматології покращується — минулого року 1,7 мільйона дорослих і близько 800 000 дітей відвідали стоматолога NHS — і ми також оголосили про плани збільшити кількість місць для навчання стоматологів на 40%. Ми інвестуємо 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку в стоматологію NHS, а також вживаємо профілактичних заходів, таких як розширення програм фторування води, щоб зменшити кількість дітей, які страждають від карієсу”.