Повешенный в Иране чиновник действительно был британским агентом, разоблачить его помогла Россия

В New York Times вышла статья, раскрывающая новые подробности дела бывшего замминистра обороны Ирана Али-Резы Акбари, повешенного в январе по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Из нее следует, что Акбари действительно передал британской разведке ценнейшую информацию об иранской ядерной программе, а выявить его Тегерану помогли российские спецслужбы.

Статья давно сотрудничающих с газетой корреспондентов Фарназа Фассихи и Ронена Бергмана (доступ платный) основана на свидетельствах бывших и действующих сотрудников разведок и дипломатов из Великобритании, Израиля, США, Германии и Ирана. Большинство из них говорили на условиях анонимности.

Незадолго до казни Акбари передал аудиосообщение, оказавшееся в распоряжении Персидской службы Би-би-си, из которого следовало, что признательные показания у него были выбиты под давлением.

Газета также упоминает это сообщение, уточняя, что оно попало к журналистам через родственников экс-чиновника.

Великобритания никогда официально не комментирует деятельность своих разведывательных служб, и в комментарии изданию представитель британского МИД повторил эту позицию.

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США отказались от комментариев.

Что западные страны узнали от Акбари?

Подозрения в том, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие, появились у Запада по меньшей мере с 2004 года. Тегеран это упорно отрицал, и Акбари в бытность заместителем министра обороны регулярно доносил эту позицию западным, в том числе британским, дипломатам.

В видеозаписях с признаниями, показанных по иранскому телевидению, Акбари рассказывал, что его якобы завербовали на приеме в британском посольстве в Тегеране.

Именно эти признания, как говорилось в предсмертной аудиозаписи приговоренного, были получены под пытками. То же самое сказали NYT его родственники, которые, однако, признают, что многие упомянутые им в признаниях факты реальны.

По данным газеты, именно Акбари рассказал МИ6 об истинном назначении подземного комплекса Фордо. Западные разведки знали о существовании этого объекта, но только от него узнали, что это главный центр производства обогащенного урана - необходимого материала для создания ядерного оружия.

В апреле 2008 года МИ6 поделилась этой информацией с союзниками, включая Израиль. Об этом прямо говорил умерший в 2019 году Йони Корен, в то время занимавший пост главы аппарата министра обороны Израиля.

"Открытие Фордо радикально изменило отношение международного сообщества к Ирану", - признал Норман Рул, бывший менеджер национальной разведки по Ирану в ЦРУ.

Кто такой Али-Реза Акбари?



Наиболее поразительная особенность Акбари заключалась в том, что он не был похож на человека, питающего симпатии к Западу. Напротив, все, кто его знал, говорят о его фанатичной приверженности Исламской революции.

В юности он вступил в ряды Корпуса стражей исламской революции, участвовал в 80-е годы в войне с Ираном и закончил ее командиром, имеющим боевые награды. В последующие годы он уверенно поднимался по ступенькам иранской силовой бюрократии, дойдя в итоге до поста заместителя министра обороны и советника ряда высших чиновников страны, в частности Али Шамхани, нынешнего секретаря Высшего совета национальной безопасности.

Однако, подобно многим иранским чиновникам, Акбари завел целый ряд бизнесов за рубежом. Если верить иранским официальным заявлениям, МИ6 заплатила ему около 2 млн фунтов стерлингов.

В 2008 году Акбари ушел на пенсию с поста замминистра, но сохранил пост советника Шамхани. С этого времени он начал регулярно ездить за границу, в том числе в Великобританию.

В 2010 году он перенес в Лондоне сердечный приступ (в видеозаписях на допросах он говорил, что инсценировал приступ, чтобы остаться в Соединенном Королевстве дольше), в последующие годы обосновался там, жил на доходы от своих компаний и получил британское гражданство. При этом он продолжал ездить в Иран.

Как его раскрыли и что стало известно о роли в этом России?

Впервые Акбари заподозрили в шпионаже в 2008 году незадолго до отставки. Он четыре месяца провел под арестом, однако ни в чем не сознался, а его многочисленные союзники были уверены в его лояльности, рассказали его родственники.

Его освободили, дело позже закрыли и позволили ему свободно выезжать за границу.

В 2019 году Акбари в очередной раз приехал в Иран из Лондона. По словам его брата, экс-чиновника попросил срочно приехать сам Шамхани.

Через несколько дней после приезда Акбари вызвали в Министерство разведки, где после нескольких допросов арестовали.

Два иранских источника New York Times, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, рассказали, что к тому времени в Тегеране установили, что именно Акбари раскрыл западным спецслужбам информацию о Фордо, и это якобы подтвердила российская разведка. "Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию", - оговаривается газета.

В январе иранские власти впервые официально объявили о раскрытии шпиона и о том, что он приговорен к смертной казни. Тогда же были показаны видео с его признаниями, а сам Акбари был повешен.

Казни высших чиновников в Иране - большая редкость, до этого известно было лишь о казни технократа в 1982 году, что указывает на исключительность случая Акбари.

Как рассказали New York Times родственники, им заранее не сообщили дату казни, и они не присутствовали ни на ней, ни на погребении, но им разрешили устроить поминки на 40 дней. Они пригласили многочисленных сослуживцев Али-Резы Акбари, но никто из них не пришел.