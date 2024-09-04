Шпигунка Лінда Сунь. У США судять топчиновницю яка могла працювати на Китай

Американську топчиновницю та її чоловіка обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіна. Прокурори США твердять, що вони працювали на китайський уряд, який, судячи з судових документів, щедро оплачував їхні послуги.

Протягом 14 років Лінда Сунь активно просувалася кар'єрними сходами і стала заступником керівника апарату губернатора штату Нью-Йорк. Але, за словами федеральних прокурорів, 41-річна жінка використовувала своє становище для допомоги китайським посадовцям, зокрема блокуючи контакти тайванських дипломатів з урядом штату та таємно ділячись внутрішніми документами з Пекіном.

Згідно з обвинувальним актом, Китай сплатив Сунь та її чоловіку Крістоферу Ху мільйони доларів у вигляді відкатів.

На ці гроші подружжя купило будинок у Нью-Йорку вартістю 4,1 млн доларів, квартиру за 2,1 млн доларів на Гаваях та кілька розкішних автівок, включно зі спортивним Ferrari Roma 2024 року випуску.

Як пише Reuters, саме розкішний спосіб життя жінки викликав підозри у її керівництва. Навесні 2023 року Лінду Сунь звільнили після того, як виявили докази її неправомірної поведінки.

Федеральний суд у Брукліні висунув проти Сунь і Ху низку звинувачень - від відмови реєструватися як іноземний агент до шахрайства з візами та відмивання грошей. Вони не визнали себе винними.

Згідно з американським законодавством, особи, які діють в інтересах іноземних держав або політичних партій, мають зареєструватися як іноземні агенти.

Сунь - натуралізована громадянка США китайського походження - цього не зробила. За даними прокуратури, вона "активно приховувала, що діяла за наказом, проханням або вказівкою" китайських урядовців та представників.

2020 року, під час пандемії ковіду, Сунь, як стверджують, допомогла китайським консульським працівникам отримати доступ до розмов чиновників штату, в одному з випадків навіть додала китайського посадовця до приватної бесіди офіційних осіб про заходи боротьби з коронавірусом.

Як шпигунка все успішно владнала

Колишній прокурор Нью-Йорка Говард Мастер сказав ВВС, що подібні обвинувачення свідчать про "тривожну" тенденцію, коли чиновники найвищого рангу - зокрема колишній сенатор від Нью-Джерсі Боб Менендес - отримують подарунки від іноземних урядів.

Обвинувальний акт проти Сунь також описує випадки, коли вона намагалася перешкодити представникам Тайваню спілкуватися або зустрічатися з високопосадовцями в уряді США.

"Все успішно владнали", - хвалилася Сунь в одному з повідомлень китайському консульському працівнику 2016 року після того, як їй вдалося не допустити участі нью-йоркського топполітика в заході, організованому Тайванем.

А коли 2019 року президент острова відвідав Нью-Йорк, Сунь брала участь у протестах проти його візиту, потрапивши на фото.

Автор фото,US Department of Justice Підпис до фото,Сунь на акції протесту проти візиту президента Тайваню до Нью-Йорка у 2019 році

Аж до січня 2021 року вона працювала над тим, щоб видалити з поля зору громадськості згадки про затримання мусульман-уйгурів у провінції Сіньцзян.

(Організація Об'єднаних Націй регулярно обвинувачує Китай у серйозних порушеннях прав людини в провінції Сіньцзян. Зокрема, у жорстокому поводженні з мусульманами-уйгурами та іншими етнічними меншинами на цій території. Пекін ці обвинувачення відкидає. - Ред.)

Пізніше Сунь розповіла іншому китайському чиновнику, що вона сперечалася зі спічрайтером губернаторки штату Кеті Хочул, щоб домогтися видалення згадки про "уйгурську ситуацію" з чернетки її промови.

Сунь також складала підроблені листи-запрошення для китайських політиків для поїздок у США і написала несанкціонований лист про влаштування на роботу, щоб включити земляка до консультативної ради у справах американців азійського походження при губернаторі Нью-Йорка.

Автор фото,US Department of Justice Підпис до фото,Сунь вручає китайському чиновнику підроблений офіційний документ

Сумарно проти подружжя висунуто обвинувачення за 10 епізодами кримінальної справи, вказує New York Times, включно з шахрайством із візами, фінансовими махінаціями та іншими злочинами.

Делікатесні солоні качки

"За роботу Сунь і Ху отримували значні економічні та інші вигоди від представників [Пекіна]", - стверджують прокурори.

Багатомільйонні відкати, поїздки до Китаю з оплатою всіх витрат, квитки на шоу, концерти та спортивні заходи, роботу в Китаї для двоюрідного брата Сунь та доставку додому делікатесів – зокрема, солоних качок по-нанкінськи, приготованих особистим кухарем китайського чиновника.

Наприкінці липня агенти ФБР провели обшук у будинку подружжя, але тоді подробиці не оприлюднили.

Суддя відпустив подружжя під заставу, обмеживши їхнє переміщення по США та зобов'язавши здати паспорти до наступної появи в суді наприкінці вересня.

Лінді Сунь також наказали уникати будь-яких контактів з представниками китайського консульства або місії в Нью-Йорку.

Як повідомляють адвокати Сунь, вони впевнені в невинності клієнтки.

"Ми з нетерпінням чекаємо судового розгляду. Наш клієнт зі зрозумілих причин засмучений пред'явленням цих звинувачень", - заявив агентству AP адвокат Сунь Джаррод Шеффер.