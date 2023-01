Олигарх Абрамович отдаст Украине 2,8 млрд долларов от продажи футбольного клуба Челси

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 млрд фунтов, вырученные Романом Абрамовичем за продажу «Челси», в фонд на помощь пострадавшим от «военной операции» на Украине, выяснила The Telegraph. Лондон заканчивает все согласования и будет ждать одобрения из ЕС. Деньги получит специальный фонд, и это станет одним из крупнейших пожертвований в пользу жертв подобных конфликтов, отметила газета.Правительство Великобритании близко к тому, чтобы разрешить передачу 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,83 млрд по текущему курсу) с замороженного счета миллиардера Романа Абрамовича в новый благотворительный фонд, который будет помогать пострадавшим от конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. Британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще потребуется одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович под санкциями и в Великобритании, и в ЕС, написала The Telegraph.Абрамович получил эту сумму от продажи футбольного клуба «Челси» в мае 2022 года. Пожертвование может стать одним из крупнейших в мире в пользу жертв подобных конфликтов, отметила газета. Фонд может получить деньги в течение нескольких недель, утверждает издание. Источники The Telegraph говорят, что фонд близок к тому, чтобы получить лицензию Комиссии Великобритании по благотворительности. В ближайшие недели представят правление фонда и объявят о его проектах, в правление войдут «всемирно признанные» деятели из гуманитарной и деловой сфер, утверждает газета.Forbes уже направил запрос советнику Абрамовича Роле Брентлин.Фондом будет управлять экс-руководитель британского подразделения одной из крупнейших мировых благотворительных организаций Unicef Майк Пенроуз — в соответствии с соглашением, которое в мае 2022 года заключили правительство Великобритании и Абрамович, написала The Telegraph. Пенроуз ранее рассказывал газете, что постоянно контактирует с правительством Великобритании и бывал на Украине в 2022 году.Небольшую часть суммы от продажи «Челси» разблокировали в 2022 году, чтобы Пенроуз мог нанять юристов для создания юридической базы фонда, говорил менеджер. Он рассказывал, что среди задач фонда будут поставки гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование, а также помощь людям вблизи линии фронта с продовольствием, образованием и медицинской помощью.По соглашению с правительством ни Абрамович, ни «Челси» не могут получать прибыль от средств, предназначенных фонду. Направить деньги от продажи «Челси» в благотворительный фонд решил сам Абрамович, он объявил об этом в марте 2022 года. Фонд будет помогать пострадавшим от военной агрессии России в Украине со всех сторон: русским, украинцам, жителям Донецкой и Луганской областей, сообщал представитель бизнесмена.Абрамович купил «Челси» в 2003 году за $187 млн. Новыми владельцами клуба в 2022 году стала группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.