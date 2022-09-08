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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Сентябрь » 8 » 09:27:45

Россия вернула Украине тело умершего в плену «от болезни» британца со следами пыток

Вчера, 09:27:08 489 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Россия вернула Украине тело умершего в плену «от болезни» британца со следами пыток

После полутора месяцев переговоров Россия вернула Украине тело британского волонтера Пола Ури, умершего в российском плену, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. На теле обнаружились следы пыток.
 
«Отсутствуют части тела, многочисленные порезы и следы пыток», — написал Лубинец. По его мнению, смерть Пола Ури была насильственной. 
 
«Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — добавил Лубинец. Он назвал убийство Пола Ури военным преступлением.
 
Окончательную причину смерти Пола Ури установит судмедэкспертиза.
 
Британца Пола Ури задержали 25 апреля недалеко от Запорожья, он направлялся в зону боевых действий с гуманитарной миссией. В самопровозглашенной ДНР его обвинили в наемничестве и отправили под стражу. Мать Ури рассказывала, что он страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. 10 июля представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури умер из-за болезней и «стресса».

Напомним:
  • 9 июня террористы "ДНР" приговорили к смертной казни иностранных военных, защищавших Мариуполь. Казнить в центре Европы в ХХІ веке террористы российского анклава в ОРДО намерены двух граждан Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.
  • 1 июля стало известно, что приговоренные к смертной казни в "ДНР" добровольцы из Британии и Марокко обжаловали "приговоры".
  • 30 июня в ЕСПЧ обязали Россию не допустить казни "осужденных" оккупантами иностранцев.
Тэги: ДНР, волонтеры, убийство, Великобритания
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