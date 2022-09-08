Россия вернула Украине тело умершего в плену «от болезни» британца со следами пыток

После полутора месяцев переговоров Россия вернула Украине тело британского волонтера
Пола Ури, умершего в российском плену, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. На теле обнаружились следы пыток.
«Отсутствуют части тела, многочисленные порезы и следы пыток», — написал Лубинец. По его мнению, смерть Пола Ури была насильственной.
«Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — добавил Лубинец. Он назвал убийство Пола Ури военным преступлением.
Окончательную причину смерти Пола Ури установит судмедэкспертиза.
Британца Пола Ури задержали 25 апреля недалеко от Запорожья, он направлялся в зону боевых действий с гуманитарной миссией. В самопровозглашенной ДНР его обвинили в наемничестве и отправили под стражу. Мать Ури рассказывала, что он страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. 10 июля представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури умер из-за болезней и «стресса».
Напомним:
- 9 июня террористы "ДНР" приговорили к смертной казни иностранных военных, защищавших Мариуполь. Казнить в центре Европы в ХХІ веке террористы российского анклава в ОРДО намерены двух граждан Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.
- 1 июля стало известно, что приговоренные к смертной казни в "ДНР" добровольцы из Британии и Марокко обжаловали "приговоры".
- 30 июня в ЕСПЧ обязали Россию не допустить казни "осужденных" оккупантами иностранцев.