Россия вернула Украине тело умершего в плену «от болезни» британца со следами пыток

После полутора месяцев переговоров Россия вернула Украине тело британского волонтера Пола Ури, умершего в российском плену, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. На теле обнаружились следы пыток.

«Отсутствуют части тела, многочисленные порезы и следы пыток», — написал Лубинец. По его мнению, смерть Пола Ури была насильственной.

«Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — добавил Лубинец. Он назвал убийство Пола Ури военным преступлением.

Окончательную причину смерти Пола Ури установит судмедэкспертиза.

Британца Пола Ури задержали 25 апреля недалеко от Запорожья, он направлялся в зону боевых действий с гуманитарной миссией. В самопровозглашенной ДНР его обвинили в наемничестве и отправили под стражу. Мать Ури рассказывала, что он страдал диабетом первого типа и ему постоянно был необходим инсулин. 10 июля представители самопровозглашенной ДНР заявили, что Пол Ури умер из-за болезней и «стресса».



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