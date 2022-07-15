В Донецкой тюрьме замучили до смерти британца Пола Ури, который помогал пострадавшим от войны украинцам

Оккупанты в ОРДО заявили о смерти волонтера Пола Ури, который помогал пострадавшим от войны украинцам. Попавший в плен гражданин Британии, согласно заявлению террористов "ДНР", скончался 10 июля.

Причиной гибели волонтера оккупанты назвали "болезни и стресс". Об этом со ссылкой на оккупационную администрацию Донецка сообщили российские пропагандисты из ТАСС.

"Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля от хронических болезней. Об этом в пятницу сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Власти Великобритании, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало, сообщила Морозова", - пишут пропагандисты.



По словам оккупантов, причиной смерти стали "болезни и стресс".

"Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - заявила представительница ОРДО.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко убежден, что Пола Ури замучили до смерти.

"Пол Ури, находившийся у них в плену, умер от болезней и стресса, - так заявили в "ДНР". Очевидно, доброволец не выдержал методов допроса в бандитской псевдореспублике", - написал он.



В то же время в ОРДО снова разбрасываются обвинениями в сторону Запада. оказывается, в смерти гражданина Британии виноваты не террористы, державшие его в плену, а его родина, которая не стала вести переговоры с террористической организацией "ДНР", отказываясь легализовать это псевдогосударственное образование.

"Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", - цитирует ТАСС заявление будущей фигурантки военного трибунала Морозовой.

Пол Ури не воевал и не имел отношения к ВСУ

Российская пропаганда упорно называет Пола Ури "британским наемником" и "профессиональным военным, участвовавшим в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине.

"Он руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Морозова уточнила, что Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими "ДНР", - пишет ТАСС.

Однако Пол Ури не воевал и не имел никакого отношения к Силам обороны Украины. Погибший британец был волонтером.

"Пол не был солдатом. Он работал на одну из общественных организаций, которые помогали пострадавшим от войны", - отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом сами пропагандисты не видят ни одного диссонанса между своими утверждениями об участии убитого Россией волонтера в многочисленных военных конфликтах и тем "букетом" диагнозов, которые ему приписывает российская пропаганда.

"Среди его диагнозов - инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы", - заявляют оккупанты.

Напомним: