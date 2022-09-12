Названа предполагаемая причина смерти королевы Елизаветы II

Все началось со смерти ее мужа принца Филиппа в апреле 2021 года. Именно с того момента здоровье Елизаветы II пошатнулось. Однако все полтора года монарх продолжала выполнять свои королевские обязанности как могла и ни разу не показала на публике, что испытывает какие-то трудности.

Мы неоднократно обращали ваше внимание на то, как выглядели руки королевы в последние несколько месяцев ее жизни. И небезосновательно. После встречи Елизаветы II с ее 15-м премьер-министром Лиз Трасс 6 сентября, за два дня до кончины, руки королевы также выглядели синими.

Доктор Деб Коэн-Джонс из Западной Австралии, комментируя эти снимки, сказал, что руки указывали на то, что здоровье королевы ухудшается, пишет express.



"Похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга. Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если у вас такое плохое периферическое кровообращение, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности". Доктор также заявил, что в тот день состояние Ее Величества выглядело "весьма тяжелым", и предположил, что она могла испытывать боль.

По данным хосписа Crossroads, "пятна" или обесцвечивание, видимые на руках королевы, могли быть признаком того, что кровь больше не течет эффективно.



В заявлении Букингемского дворца заявили, что королева мирно скончалась в своей резиденции в Балморале. И о медицинских заключениях никаких заявлений сделано не было. Ранее мы писали, что уже известно, кто в этот момент находился у постели Елизаветы II.

Смерть королевы Елизаветы II многих шокировала. Но некоторые детали во внешнем виде Ее Величества давно выдавали, что здоровье в последние полтора года начало ее подводить.