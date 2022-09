Королева Великобритании Елизавета II умерла, - сообщает Букингемский дворец.

Королева Елизавета II, правившая дольше всех монархом Великобритании, скончалась в Балморале в возрасте 96 лет после 70-летнего правления. Ее семья сегодня 8 сентября 2022 собралась в ее шотландском поместье после того, как ранее в четверг возникли опасения по поводу ее здоровья.Королева взошла на престол в 1952 году и стала свидетельницей огромных социальных перемен. После ее смерти ее старший сын Чарльз, бывший принц Уэльский, возглавит траур по стране в качестве нового короля и главы государства 14 королевств Содружества.В заявлении Букингемского дворца говорится: «Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале. «Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра».Все дети королевы отправились в Балморал, недалеко от Абердина, после того, как врачи поместили королеву под медицинское наблюдение. Там же находится ее внук, принц Уильям, и его брат, принц Гарри, уже в пути.

Елизавета II (имя при рождении – Элизабет Александра Мария Виндзор) родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта и его жены герцогини Йоркской.

Как внучка короля по мужской линии она получила титул принцессы Британии и титул Ее Королевского Высочества принцессы Йоркской. Она занимала третье место в порядке престолонаследия после принца Уэльского Эдуарда (будущего короля Эдуарда VIII) и ее отца, герцога Йоркского Альберта (будущего короля Георга VI).

После начала Второй мировой войны Елизавета и ее младшая сестра Маргарет были эвакуированы в Виндзор. В 1940 году она сделала свое первое радиообращение во время Детского часа BBC, в котором обращалась к эвакуированным детям.

В тринадцать лет Элизабет познакомилась с Филиппом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундского военно-морского училища, сыном греческого принца Андрея, и влюбилась в него.

В 1945 году присоединилась к "Вспомогательной территориальной службе" – женским отрядам самообороны, под именем "Элизабет Виндзор". Прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получила воинское звание лейтенанта. Это был первый случай в истории Британии, когда женщина из королевской семьи служила в военном подразделении.

20 ноября 1947 года вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа. Этот брак продолжался до смерти Филиппа в 2021 году и считается самым долгим королевским союзом в мировой истории.

14 ноября 1948 году у Елизаветы и Филиппа родился первый ребенок – принц Чарльз. Еще до того Георг VII даровал право детям герцога Эдинбургского и принцессы Елизаветы носить титул принцев. 15 августа 1950 года у них родился второй ребенок – принцесса Анна.

После смерти 6 февраля 1952 года ее отца, короля Георга VI, Елизавета, находившаяся с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению.

19 февраля 1960 года у Елизаветы и Филиппа родился третий ребенок – принц Эндрю, герцог Йоркский, а 10 марта 1964 года – четвертый, принц Эдвард, граф Эссекский.

На счету королевы более 325 зарубежных визитов, за время своего правления она посетила более 130 стран.

С 9 сентября 2015 года правление Елизаветы II считалось самым длительным за всю историю Великобритании.

HM The Queen with her 3 next Kings in 2013, 2016 and 2019 it would be so wonderful to have another official picture of them together to celebrate her milestone ❤️❤️❤️❤️ #PlatinumJubilee pic.twitter.com/72X4BDl9tY