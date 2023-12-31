У Львові 5-річний хлопчик впав у кому: відбулася зупинка серця через видалення молочних зубів

|ЖЖ » Новини » Происшествия » 2023 » Декабрь » 31 » 11:54:54
Український музикант Віктор Пашник повідомив про важку ситуацію у його родині.
На своїй Facebook-сторінці виконавець зазначив, що його 5-річний син Велес наразі перебуває у комі через недбалість лікарів у стоматологічній клініці.
"21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів", - написав Віктор.
За словами Пашника, його дружина Маріанна разом з сином відвідали медзаклад, щоб видалити йому декілька зубів. Хлопцю одразу запропонували зробити оперативне втручання за допомогою загальної анестезії. Силоміць на Велеса медики надягнули маску.
"Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією. Дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії… Лікар-анестезіолог на очах у дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув", - розповів музикант.
Втім, за декілька хвилин у кабінеті почалася метушня. Приїхали дві бригади невідкладної допомоги, які визнали, що у дитини відбулася зупинка серця. Згодом 5-річного Велеса перевезли до лікарні в реанімацію, де медики повідомили, що дитина у надтяжкому стані. За їх словами, лікарі в стоматології занадто довго проводили реанімаційні заходи після зупинки серця. І саме через це у хлопця констатували смерть мозку.
"За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП", який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП "Лікарня святого Миколая" КНП "ТМО №1 м. Львова". Лікарі ВП "Лікарня святого Миколая" повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати", - додав артист.
Наразі лікарі не дають жодних шансів. Позитивної динаміки не простежується, адже "всі органи потроху відмирають".
Вже порушена кримінальна справа і проводиться досудове розслідування.