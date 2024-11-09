Як іспанська родина втратила обох синів під час повені: Вода вирвала дітей з рук батька

Як і всі батьки у Валенсії того дня, Віктор Матіас швидко змінив свої плани, побоюючись того, що могло статися далі.

Дощ продовжував іти, але на той момент - рано ввечері - він встиг піти з роботи раніше, забрати своїх хлопчиків із садочка та збирався приготувати їхню улюблену вечерю - крокети.

Хрусткі смажені кульки з картопляним пюре, начинені сиром і шинкою, мали порадувати п'ятирічного Ісана та трирічного Рубена, поки їхня мама Марта закінчувала свою пізню зміну у місцевому супермаркеті.

Але далі в родину прийшло лихо.

Повінь зруйнувала будинок родини Матіас

Трагічна історія родини Матіас привернула величезну увагу в Іспанії. Багато людей стежать за новинами про "Los niños desaparecidos" - зниклих дітей - як їх називають у ЗМІ.

Але ця родина не самотня у своєму горі - у Валенсії, яка постраждала від раптової повені майже два тижні тому, загинули щонайменше 219 людей.

Понад 90 вважають зниклими безвісти.

Суцільна розруха

Коли ми прибули до сімейного дому через кілька днів після повені, перед нами постала картина жахливих руйнувань.

Величезні металеві контейнери, вирвані з вантажівок, стояли під незбагненними кутами серед купи машин, зім’ятих меблів і багнюки.

Однією з небагатьох речей, що залишилися цілими, були двері до спальні хлопців - з яскравими білими літерами їхніх імен.

Більша частина будинку була зруйнована повінню, але букви на дверях спальні хлопчиків досі неушкоджені

У цьому безладі ми зустріли їхнього сусіда Джонатана Переса, який розповів нам про жахливі події тієї ночі.

"Це було божевілля, - сказав він. - Я ніколи не бачив такої сили".

Джонатан розповів, як бурхливий потік підхопив вантажівки, припарковані поруч із будинком родини Матіас, й одна з них протаранила зовнішню стіну.

За його словами, Віктор розповів йому, як він схопив своїх синів на руки, коли вода змила їх усіх на вулицю.

Потім, попри його відчайдушні зусилля їх втримати їх, діти зникли у бурхливому потоці.

Віктора знайшли приблизно через чотири години на відстані понад 200 метрів.

Він тримався за дерево.

Його мама – бабуся хлопчиків – розповіла, що Віктор був готовий кинутися в річку, але потім зупинився.

Він сказав собі, що не може залишити свою дружину одну.

Зруйнований сімейний рай

Тітка дітей, Барбара Састре, розповіла ВВС, що вони були схожі на маленьких комашок - bichetes - які дзижчать по дому, коли не дивляться свої улюблені мультфільми.

"Вони були такими щасливими дітьми", - сказала вона.

Автор фото,Family handout Ісана та Рубена не бачили два тижні

Франсіско Хав’єр Арона, у якого батьки Ісана та Рубена купили свій будинок, розповів іспанському інформаційному агентству EFE, що дім став "раєм" для родини Матіас.

За його словами, він сам з любов’ю будував цей будинок у Ла-Курра, районі Мас-дель-Ютге, протягом трьох років.

На вулиці, що закінчувалася глухим кутом, було мало руху, тож хлопці могли безтурботно там гратися.

Наприкінці жовтня в деяких районах Валенсії за лічені години випала річна кількість опадів

Фатальні вантажівки

Шторм, що наближався 29 жовтня, становив велику небезпеку, тому Віктор завчасно закрив свій бізнес і забрав дітей з садочка, бо дощ ішов усе сильніше й сильніше.

Сила зливи стала неймовірною, і незабаром відключили електрику.

72-річна бабуся хлопців, Антонія Марія Матіас, розповіла ABC Sevilla, що вона подзвонила своєму синові Віктору близько 18:00 і почула, як діти плачуть.

Вода навколо них весь час піднімалася. Але на той час із ними ще все було добре.

Фатальним для родини стало те, що їхній дім був розташований поруч із парком вантажівок.

Про це ВВС розповів сусід Джонатан Перес.

"Батько дітей сказав нам, що вантажівка врізалася в задню частину будинку, і сила води все знесла", - розповів він.

"Віктор підвівся і поніс хлопців на руках. Але потім він зрозумів, що їх більше не має. Вода забирала все на своєму шляху", – додав Перес.

Сусід родини розповів, що, за словами Віктора Матіаса, вантажівка врізалася в задню частину будинку і вода все знесла

Тітка хлопчиків також розповіла ВВС, що принаймні одна вантажівка рознесла будинок, після чого хлопчиків і їхнього батька віднесло до сусіднього яру.

Натомість власник стоянки, звідки змило вантажівки, сказав іспанській газеті, що вони не врізалися в будинок родини Матіас. Натомість він наполягав, що смертельної шкоди завдала сила води.

"Вони любили життя, але ще навіть не встигли його почати, їм було три і п’ять років", – сказав сусід Джонатан Перес.

Він також звинуватив владу у неспроможності впоратися зі стихійним лихом

"З кращою координацією, кращим управлінням і ранньою тривогою – навіть на пів години раніше – цих дітей можна було б врятувати, і ці батьки не проходили б через пекло", - сказав він.

Пошуки хлопців

Люди з усього району Ла-Курра, який постраждав від жорстокої повені, негайно почали шукати зниклих Ісана і Рубена, щойно вода спала достатньо, щоб вони змогли виходити на вулиці.

Їм допомагали поліцейські з сусіднього Аліканте, включно з другом Віктора, який швидко прибув на місце і почав відчайдушні пошуки.

Команда пожежників із Майорки, а потім волонтери Цивільного захисту з острова Ібіца також приїхали й обшукали найбільш важкодоступні райони.

Однак попри майже два тижні щоденних інтенсивних пошуків, братів не знайшли.

Іспанці розчаровані реакцією влади на повінь

Життя "перетворилося на прах"

За кілька годин до трагедії мати хлопчиків Марта розпочала пізню зміну в магазині, знаючи, що тато забере їх зі школи та відвезе додому.

Рано вранці наступного дня їй повідомили, що її діти зникли.

Рідні кажуть, що не її стан неможливо описати словами.

Бабуся хлопчика, Антонія Марія, сказала ВВС, що життя її сина Віктора було зруйноване – за її власними словами, "перетворене на прах".

Сам Віктор потрапив до лікарні, де він вкривався ковдрами своїх хлопчиків, врятованими з руїн їхнього сімейного будинку - щоб бути хоч трохи ближчим до них.

Автор: Нік Бік, Кореспондент ВВС у Європі