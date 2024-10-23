Нейробіологиня 20 років вивчала жіночий мозок: Що вона дізналась?

"Жінки - це витвори мистецтва. Як зовні, так і зсередини. Я - нейробіологиня, тому спеціалізуюся на внутрішній частині, зокрема, на жіночому мозку". Так Ліса Москоні розпочала свій виступ на TedTalk під назвою "Як менопауза впливає на мозок".

Москоні - має науковий ступінь з нейробіології та ядерної медицини. Спеціалізується на діагностиці хвороби Альцгеймера.

Багато років займалася вивченням мозку, приділяючи особливу увагу відмінностям між мозком жінок і чоловіків.

"Я можу з упевненістю сказати, що не існує такого поняття, як жіночий чи чоловічий мозок. Рожевий і блакитний, Барбі і Лего, усі ці винаходи не мають нічого спільного з тим, як влаштований наш мозок", - твердить науковиця.

У своїй книзі "XX-мозок" вона намагається усунути цей гендерний зсув та розвінчати міфи про жіноче здоров'я.

BBC Mundo розпитала Лісу Москоні про основні результати її досліджень та про її книжку "XX-мозок".

Що ви зрозуміли після 20 років вивчення жіночого мозку?

Різні неврологічні й психіатричні розлади вражають чоловіків і жінок з різною швидкістю та в різних пропорціях. Мої дослідження свідчать, що ця нерівність частково пояснюється тим, що мозок чоловіків і жінок старіє по-різному.

Наприклад, у жінок вдвічі частіше, ніж у чоловіків, діагностують тривожні розлади чи депресію, втричі частіше розвиваються аутоімунні захворювання, що вражають головний мозок, як-от розсіяний склероз.

Крім того, жінки вчетверо частіше страждають від головного болю та мігреней.

Жінки також більш схильні до інсультів зі смертельними наслідками та розвитку менінгіоми, найпоширенішого типу пухлин головного мозку.

Автор фото,Getty Images Раніше жіночому мозку приділяли мало уваги, що призвело до величезної кількості міфів про жіноче здоров'я

Хвороба Альцгеймера — найчастіша причина виникнення деменції у всьому світі. Від неї потерпає понад 35 мільйонів людей. І фактично, майже дві третини цих людей — жінки. На одного чоловіка, який страждає на хворобу Альцгеймера, припадає дві жінки.

Однак, попри цю статистику, жодне з цих захворювань не належить до категорії "жіночі хвороби".

Медики переважно фокусуються на репродуктивному здоров'ї жінки. Для порівняння: ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера у жінки в 60 років майже вдвічі вища, ніж розвитку раку грудей.

І якщо рак грудей цілком обґрунтовано визнано жіночою проблемою, то хворобу Альцгеймера - ні.

Здоров'я жіночого мозку донині лишається однією з найбільш маловивчених, недостатньо діагностованих та малофінансованих галузей медицини.

Вкрай важливо усунути цю нерівність і розширити рамки поняття "жіноче здоров'я", додавши до нього ці життєво важливі проблеми.

Наскільки суттєвими є відмінності між чоловіками та жінками?

Багато хто сприймає старіння як лінійний процес, але з жіночим мозком це не так.

Він зазнає значних змін у певні переломні моменти: статеве дозрівання, вагітність і перименопауза.

Автор фото,Getty Images Перша менструація - важливий етап у житті дівчинки-підлітка

І статеве дозрівання, і вагітність супроводжуються величезними гормональними коливаннями й тілесними змінами.

Ці процеси зменшують кількість сірої речовини у певних ділянках жіночого мозку, пов'язаних із соціальним пізнанням і поведінкою.

Так, на думку вчених, мозок прибирає непотрібні нейрони і звільняє місце для нових зв'язків, які підтримують перехід до дорослого життя після статевого дозрівання та до материнства після вагітності.

У підсумку жіночий мозок стає меншим, але ефективнішим на цих переломних етапах.

У нас є підстави вважати, що аналогічні зміни відбуваються і в перименопаузі.

У своїй книзі ви згадуєте, що, хоча у чоловіків обсяг мозку більший за жіночий, у жінок кора головного мозку - щільніша. Що це означає?

Жіночий мозок має більший резерв, ніж чоловічий. Мозковий резерв - це здатність мозку протистояти хворобам, травмам і навіть старінню.

Автор фото,Getty Images Наш мозок старіє по-різному, і для жінок менопауза відіграє в цьому першорядну роль

Чим більший резервний потенціал мозку, тим менша ймовірність того, що у людини проявляться когнітивні чи поведінкові порушення, пов'язані зі старінням чи хворобами.

Наприклад, жінки показують вищі результати, ніж чоловіки, у тестах на пам'ять у будь-якому віці, і навіть після розвитку деменції.

З іншого боку, більший мозковий резерв може маскувати ранні симптоми деменції, через що деяким жінкам діагноз ставлять надто пізно для ефективного лікування.

Загалом, чоловічий мозок виробляє більше серотоніну, що відповідає за настрій, сон і навіть апетит.

Жінки ж виробляють більше дофаміну, який регулює рішучість і мотивацію.

Яку роль відіграють жіночі гормони у здоров'ї мозку і як дві Х-хромосоми, що відрізняють жінок від чоловіків, впливають на здоров'я жіночого мозку?

Жіночий мозок працює на естрогені. Щодня молекули естрогену проникають прямісінько в мозок, вишукуючи спеціальні "рецептори", призначені саме для цього гормону.

Автор фото,BSIP/UIG Via Getty Images Статеві хромосоми у чоловіків і жінок відрізняються. На цьому малюнку показано дві копії Х-хромосоми у жінок

Рецептори нагадують маленькі замки, які чекають на правильний молекулярний ключ (естроген), щоб активуватися.

Це приклад того, що мозок жінки запрограмований на отримання естрогену, який активує безліч клітинних дій.

Знаючи це, легше зрозуміти, як менопауза може викликати екстремальний каскад мозкових ефектів.

Симптоми менопаузи - це складні наслідки роботи мозку, чиї рецептори отримують все менше палива, необхідного для його функціонування.

Якої шкоди ґендерні міфи завдали дослідженням жіночого мозку і здоров'ю жінок?

Як я пояснювала в книзі, жінки не лише не мають достатнього фінансового й соціального забезпечення, але й не отримують належної уваги в медичній сфері.

Частково це пов'язано з тим, що навіть сьогодні медичні дослідження ґрунтуються на принципах так званої "бікіні-медицини", які передбачають, що жінки - це ті самі чоловіки, тільки з грудьми і фаллопієвими трубами. Саме ці частини тіла прикриває бікіні.

Це призвело до формування величезної кількості хибних думок про жіноче здоров'я.

Ви кажете, що симптоми менопаузи починаються в мозку, а не в яєчниках. Чому і як?

Під час менопаузи яєчники припиняють виробляти гормони естроген і прогестерон, що свідчить про закінчення фертильного віку жінки.

Однак ці гормони також відіграють роль у регуляції роботи мозку, а мозок, своєю чергою, контролює їх виділення. Це означає, що менопауза - не лише репродуктивний, а й неврологічний процес.

Автор фото,Getty Images Сьогодні проблему клімаксу обговорюють не лише гінекологи, а й кардіологи, ендокринологи та інші лікарі

Багато клімактеричних симптомів: припливи – раптове відчуття жару або холоду в обличчі, нічна пітливість, тривога, депресія, безсоння, ослаблення пам'яті виникають у мозку, а не в яєчниках, що робить їх неврологічними симптомами. Але ця думка часто не береться до уваги.

Коли я почала вивчати вплив менопаузи на мозок, про це практично ніхто не говорив. Мало хто знав про зв'язок між менопаузою і мозком, а не тільки яєчниками.

Приємно усвідомлювати, що наша робота сприяє змінам нашого сприйняття щодо здоров'я жіночого мозку.

Що б ви сказали жінкам, які відчувають проблеми під час менопаузи?

Я б сказала, що ніхто не повинен страждати. Якими б тривожними і бентежними не були ваші симптоми, важливо пам'ятати, що рішення є.

Автор фото,Getty Images До перших проявів клімаксу потрібно ставитися дуже уважно

Є безліч засобів, які можна підібрати з урахуванням потреб і переваг кожної жінки.

Багато наших пацієнток віддають перевагу замісній гормональній терапії під час менопаузи, інші - негормональним препаратам, треті - натуральним засобам і зміні способу життя.

Усі вони корисні, просто треба знайти оптимальну стратегію для кожного конкретного випадку.

У своїй книзі ви наводите жахливу статистику: у 45-річної жінки шанс захворіти на хворобу Альцгеймера становить 1 до 5, тоді як у чоловіка того ж віку - лише 1 до 10. Чому мозок жінок більш вразливий до цієї хвороби?

Вже кілька десятиліть ми знаємо, що зазвичай хворобу Альцгеймера виявляють у жінок.

Донедавна це пояснювалося тим, що вони живуть довше, ніж чоловіки, оскільки хвороба Альцгеймера зазвичай вражає літніх людей.

Однак підвищений ризик розвитку цієї хвороби у жінок зумовлений кількома факторами, серед яких ключовим елементом є гормональне старіння.

Автор фото,Getty Images У більшості жінок менопауза починається після 50 років. Але вона можлива і раніше

Зниження рівня естрадіолу після менопаузи може активізувати генетичну схильність жінки до хвороби Альцгеймера і водночас зробити її тіло і мозок більш сприйнятливими до негативних медичних, екологічних впливів і способу життя.

Іншими словами, наше дослідження дає змогу припустити, що менопауза може стати спусковим гачком для розвитку деменції у деяких жінок.

Що жінки повинні знати про свій мозок?

Ми завжди асоціювали хворобу Альцгеймера зі старістю, оскільки саме в цьому віці хвороба встигає завдати достатньої шкоди, щоб з'явилися стійкі когнітивні симптоми.

Насправді ж хвороба починає свою атаку значно раніше, коли нам сорок-п'ятдесят.

Здоров'я в середині життя - найкращий критерій здоров'я в старості. Тому я закликаю всіх жінок зробити пріоритетом здоров'я мозку і пам'ятати, що турбота про себе - це не егоїзм.

Ми сподіваємося, що наша робота надихне вас на турботу про свій прекрасний мозок як під час менопаузи, так і після неї.

Як жінки можуть захистити себе від деменції та інших хвороб мозку?

Кожна жінка, незалежно від віку, може зробити кілька речей, щоб захистити здоров'я свого мозку: утриматися від куріння, бути фізично активною, їсти більше фруктів, овочів, горіхів, зменшити рівень стресу, висипатися й уникати впливу токсинів.

Усе це дієві способи підтримати здоров'я мозку, а також знизити ризик розвитку деменції в майбутньому.

Це вимагає дисципліни, але переваги залишаються на все життя.

Автор фото,Getty Images Жінки мають захистити свої тіло і мозок, щоб зберегти здатність чинити опір недугам протягом усього життя, твердить Москоні

Ґрунтуючись на результатах наших досліджень, я також наполегливо рекомендую регулярно проходити медичні огляди, зокрема, гормональний скринінг.

Я переконана, що такий скринінг має стати одним з основних елементів профілактики хвороби Альцгеймера у жінок.

Мозок зазнає впливу менопаузи не менше, ніж яєчники, тому мій девіз: "Здоров'я мозку - це здоров'я жінки".

Автор: Маргарита Родрігес, BBC News Mundo