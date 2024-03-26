Що таке ендометріоз і як з ним жити

Від ендометріозу страждають приблизно 10% жінок. Це захворювання супроводжується нестерпним болем. Але попри поширеність, причини його виникнення і способи лікування лишаються маловивченими.

Болісні місячні почалися у мене в 14 років.

Щоб протриматись день у школі, я накладала знеболювальний пластир. Але допомагало це не завжди. Часто я опинялась в кабінеті медсестри, де вигиналася від болю на розкладному ліжку, а медики не знали, що й гадати, адже апендицит мені вже вирізали.

Через десять років боротьби з нестерпним болем я нарешті почула діагноз - ендометріоз.

Але це не надто полегшило ситуацію. Мій досвід показав, що хвороба залишається погано вивченою, а її діагностування й лікування - складні і можуть тривати все життя.

Що таке ендометріоз?

Це патологічний процес, коли клітини внутрішнього шару матки розростаються і проникають у сусідні органи – яєчники, маткові труби, нижній відділ кишківника, сечовий міхур.

У рідкісних випадках вона вражає навіть легені, очі, хребет і мозок.

Раніше вважали, що єдине місце в організмі, де не виникає ендометріоз, — це селезінка, але в 2020 році його виявили і там.

Симптоми захворювання - сильний, іноді просто нестерпний біль, часто внизу живота, втома і рясні місячні.

Ендометріоз вражає кожну десяту жінку репродуктивного віку – або 176 мільйонів жінок у всьому світі – і лікування від нього не існує.

Є чимало захворювань, дослідження яких не отримують достатньо фінансування і які лишаються маловивченими. Але жодне з них не є таким поширеним, як ендометріоз.

У США, де, як і в багатьох інших країнах, ендометріоз виявляють в однієї з 10 жінок репродуктивного віку, на його дослідження щорічно виділяють 16 млн доларів. Для порівняння - хвороба Крона, яка вражає одну зі 100 людей у США, отримує 90 млн доларів.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY Нині на ендометріоз хворіють близько 10% жінок репродуктивного віку

Біль - не єдиний наслідок ендометріозу. Дослідження 2012 року, проведене у 10 країнах, показало, що ендометріоз щороку коштує кожній пацієнтці в середньому 9 579 євро (це стосується охорони здоров'я, продуктивності та якості життя), тобто понад 26 євро на день.

Дослідження 2022 року свідчать, що ця цифра зросла, а непрямі витрати хворих на ендометріоз у США становлять 16 000 доларів.

Захворювання є частою причиною жіночого безпліддя. Близько 30-50% жінок, що страждають на ендометріоз, не здатні до зачаття, а у 20-50% жінок з безпліддям при обстеженні виявляють ендометріоз.

Багато хворих на ендометріоз, які бажають мати дітей, стикаються з дорогим лікуванням безпліддя.

Крім того, сильний біль робить пацієнтів вразливими до інших недуг.

"Доведено, що сильний біль змінює центральну нервову систему, а також реакцію пацієнта на біль у майбутньому, що підвищує ризик виникнення інших станів хронічного болю", - пояснює Кейті Вінсент, старший науковий співробітник в Оксфордському університеті.

АВТОР ФОТО,ALAMY Первинний симптом - гострий біль унизу живота без очевидних фізіологічних причин

У жінок, у яких є ознаки ендометріозу (а він може проходити і непомітно), основним симптомом, як правило, є гострий біль у тазу без очевидних фізіологічних причин.

Це одна з причин загадковості цього захворювання. Втім, головна причина того, що про таке поширене захворювання дотепер так мало відомо, полягає у тому, що від ендометріозу страждають лише жінки, і що пов'язаний він із менструацією.

Прадавнє походження

Вважають, що ендометріоз виявив за допомогою мікроскопа чеський вчений Карл фон Рокитанський у 1860 році. Хоча є дані й про більш ранні дослідження. Однак симптоми захворювання були описані ще за часів античності.

Ендометріоз часто пояснювали "істерією", так, один аналіз описів болю в тазу в медичній літературі показав, що багато випадків, які списували на істерію, могли виявитися ендометріозом.

"Те, що в давнину називали істеричними конвульсіями, часто описували як стан, коли жінка падає на землю, згорнувшись у позі ембріона, - йдеться у дослідженні. - Але це дуже нагадує реакцію на гострий біль у животі".

АВТОР ФОТО,BBC/GETTY Багато випадків, які в давнину списували на "істерію", мають симптоми, схожі на ендометріоз

Недооцінка і нерозуміння ендометріозу стали причиною того, що й сучасна медицина знає про нього мало. Причини захворювання - невідомі, лікування відсутнє. Щоб точно поставити діагноз, потрібно в середньому понад 6 років, а в одному дослідженні виявили, що у Британії на це може піти до 27 років.

Золотим стандартом діагностики ендометріозу є хірургічне втручання - лапароскопія.

Симптоми часто применшують і відкидають

Я поговорила з трьома жінками, у яких діагностовано ендометріоз. Їм усім від 20 до 30 років. Поки в жінок остаточно не виявили ендометріоз, їм ставили кілька хибних діагнозів, а на симптоми часто не звертали належної уваги.

"Я не пам'ятаю жодного лікаря, який би вимовив діагноз "ендометріоз" або принаймні став би правильні запитання, - розповідає 36-річна Аліса Боденхем. - Все, що я чула, було "це нормально" або "ви перебільшуєте".

Проблема хибних діагнозів частково пов'язана з загальною тенденцією лікарів не звертати увагу на скарги жінок на біль, тоді як саме біль є найпоширенішим симптомом ендометріозу.

Так було і зі мною. Одного разу під час УЗД я відчула гострий біль і сказала про це лікарю. Пізніше на результатах аналізу я прочитала примітку "під час дослідження пацієнтка відчувала легкий дискомфорт".

Ускладнює ситуацію й той факт, що між інтенсивністю болю і важкістю стану пацієнтки немає прямої кореляції.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY Часто скарги жінок на біль лікарі не сприймають серйозно

Неінвазивних засобів поставити остаточний діагноз не існує, але щоби направити пацієнтку на лапароскопію, лікар повинен поставитися до описаних симптомів зі всією серйозністю. А це буває не завжди, вердикт "це все у вашій голові" є й досі поширеним.

Тому не дивно, що з 10 000 жінок з ендометріозом, 58% зверталися до сімейного лікаря 10 і більше разів, перш ніж отримали направлення до фахівця.

Боденхем, наприклад, кілька разів втрачала свідомість від болю, перш ніж до її скарг поставилися серйозно.

29-річна Кейтлін Конерс, яка веде блог "Мій щоденник ендометріозу", практично поставила собі діагноз сама. Вивчаючи медичну літературу, дівчина почала підозрювати, що в неї ендометріоз, але лікар рішуче відкинув її припущення.

"Я пояснювала, що в мене дуже сильний менструальний біль, болить також унизу живота, але лікарі казали, що це точно не ендометріоз".

Кейті Вінсент з Оксфордського університету вважає, що гендерна нерівність відіграє суттєву роль у ситуації.

"Якби будь-який 14-річний хлопчик звернувся до лікаря, зазначивши, що він щомісяця пропускає два дні школи через сильний біль, лікарі звернули б увагу на його слова", - каже дослідниця.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY Навіть на УЗД лікарі не завжди можуть виявити осередки ендометріозу

Ситуація ускладнюється тим, що навіть під час УЗД лікарі не завжди можуть виявити ознаки ураження на початковій стадії хвороби, особливо якщо ураження - поверхневі. Форуми з ендометріозу завалені історіями про хибні негативні результати УЗД.

Недостатня обізнаність пацієнток також може затримати діагностику. Табу на менструацію досі зберігається в різних культурах. Жінки, з якими я розмовляла, розповіли, що в родині або на заняттях із сексуальної освіти вони постійно чули, що місячні можуть приносити дискомфорт чи бути болісними.

Але наскільки болісними і що вже не є нормою, цього вони не знали.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY Табу, які й досі оточують менструацію, є причиною того, що жінки не знають, який біль є нормою, а який - ні

Благодійні організації та кампанії на підтримку хворих на ендометріоз активно працюють над поширенням інформації про хворобу, і їхні зусилля вже мають результат.

У 2017 році австралійський уряд ухвалив "Національний план з боротьби з ендометріозом", мета якого "поліпшити лікування та підвищити обізнаність", а також збільшив фінансування досліджень до 4,5 млн доларів.

Були внесені правки до лікарського протоколу дій, а головне - ендометріоз внесли до програми підготовки фахівців первинної медичної допомоги.

У Британії виконавчий позавідомчий державний орган Департаменту охорони здоров'я Об'єднаного Королівства (NICE) у 2017 році опублікував рекомендації зі стандартизації методів діагностики та лікування ендометріозу. У 2022 році організація Endometriosis UK успішно провела кампанію за оновлення рекомендацій NICE відповідно до розуміння цього захворювання.

Хоча це - важливі кроки, сімейним лікарям все одно доводиться обходити чимало інструкції, а відсутність спеціалізованих центрів є ще однією проблемою.

Сумна реальність лікування

Утім, навіть коли діагноз визначено правильно, під час лікування лікар також може припуститися помилки.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY

Деякі лікарі й досі розповідають пацієнткам, що вагітність є ефективним засобом від ендометріозу.

"З ендометріозом нічого не зробиш, єдине, що вам допоможе, це вагітність", - сказала мені лікарка.

З огляду на те, що хвороба може спричинювати безпліддя, така порада є щонайменше неделікатною. Але вона також хибна, оскільки симптоми зникнуть лише на період вагітності. Для інших біль при ендометріозі може й далі тривати, а сам стан - викликати ускладнення під час вагітності.

Письменниця Лена Данхем запропонувала вирішити проблему за допомогою гістеректомії (видалення матки). Про своє рішення зробити операцію вона написала у Vogue у 2018 році.

А акторка Емі Шумер нещодавно розповіла, що "відчула себе новою людиною" після видалення матки й апендиксу.

Але й такий радикальний метод є спірним, оскільки ендометріоз вражає тканини поза маткою, а не всередині неї, тому й після видалення матки рецидиви не виключені.

Оскільки на ендометріоз насамперед впливає естроген, гормональне лікування є найпоширенішим. Утім, гормони допомагають контролювати хворобу, а не лікують її, до того ж вони можуть мати свої побічні ефекти.

Дослідження 2016 року, проведене данськими науковцями, показало, що жінки, які вживають гормональні контрацептиви, частіше схильні до розвитку депресії.

АВТОР ФОТО,BBC/GETTY Гістеректомія не є надійним засобом від ендометріозу

Можливим способом лікування могла б бути медична менопауза (штучне припинення менструації). Однак у тривалій перспективі вона погано впливає на щільність кісткової тканини, насамперед у молодих жінок, а одним з потенційних, хоча й рідкісних, побічних ефектів є повна менопауза.

З приводу цього методу не існує єдиної думки фахівців, але кількість жінок, які зрештою вдаються до штучної менопаузи, не усвідомлюючи її побічних наслідків, є досить великою.

"Медикаментозне лікування ендометріозу базується на гормональній терапії, але наразі нам відомо, що багатьом пацієнткам воно не допомагає", - зазначає Кріна Зондерван, професорка репродуктивної та геномної епідеміології в Оксфордському університеті.

"До того ж воно має багато побічних ефектів, які в довгостроковій перспективи жінки не хотіли би відчувати", - додає фахівець.

Ще одна опція - знеболювальні препарати, хоча вони лише позбавляють симптомів, а не лікують хворобу.

Але й вони мають достатньо негативних наслідків. Як розповіла Боденхем, вживання опіоїдних знеболювальних протягом останніх трьох років призвели до купи побічних ефектів, зокрема анемії й гіпертонії.

"Раніше я щотижня пробігала п'ять км, але тепер іноді спуститися по сходах за склянкою води залишає відчуття, ніби я пробігла марафон", - розповідає дівчина.

Існує також ризик, що вживання опіоїдних знеболювальних призведе до зловживання чи залежності.

АВТОР ФОТО,BBC/ALAMY Хоча знеболювальні допомагають позбутися симптомів хвороби, вони мають чимало побічних ефектів

Утім, надія є.

Обізнаність про хворобу зростає помітними темпами, а лікарів загальної практики вчать уважніше ставитись до скарг пацієнтів на біль унизу живота.

Але поки пацієнти чекають, коли медична система нормалізується, їхні симптоми, як і раніше, неправильно розуміють, а хвороби помилково діагностують, що призводить до наслідків для психічного й фізичного здоров'я.

У 2019 році за допомогою лапароскопії (операції) в мене нарешті діагностували ендометріоз. Я відчула глибоке полегшення й усвідомила іронію того, що відбувається. Але далі на мене чекали фантомні болі, які зазвичай з’являються після оперативного втручання.

Я встановила протизаплідну внутрішньоматкову спіраль "Мірена" і змінила свій спосіб життя через цю хворобу.

Що ще я можу зробити?

Уникати цукру й стресу? Їсти більше ферментованих продуктів і займатись йогою?

Цей вибір, а точніше його відсутність, - типовий приклад важкого життя з ендометріозом.