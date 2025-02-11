Чому деякі українки почали зменшувати губи і груди: «Натуральність - новий тренд»

Несподіваний тренд визріває в Україні – жінки виймають філери з губ та імпланти з грудей, щоб повернутися до природної краси.

Блогерка та нутриціологиня Катерина Крупкіна сколихнула українські соцмережі своїм відео, де зізнається, що вирішила видалити грудні імпланти через 11 років.

"Це стало моєю нав'язливою ідеєю", – розповідає 32-річна жінка. У інстаграмі коротка версія її відео має 7,5 мільйонів переглядів.

"Я людина, яка говорить про прийняття свого тіла в соцмережі, – пояснює Катерина ВВС Україна, – і я ходила з накачаними губами і збільшеними грудьми".

Але не це було основною причиною.

"Просто я зрозуміла, що груди не роблять мене щасливішою, здоровішою чи гарнішою".

Катерина каже, що отримала "більше тисячі" повідомлень від жінок, які зізналися, що після її відео передумали вставляти імпланти, а одна підписниця, за її словами, розповіла, що вже видалила свої імпланти.

Після операції на грудях Катерина також до натуральних розмірів зменшила губи, і більше не коле собі ботокс, щоб маскувати зморшки.

"Я мрію, щоб мій вчинок став трендом і жінки відчепилися від своєї зовнішності", – каже Катерина.

Але чи справді так станеться? І чи помічають косметологи та пластичні хірурги в Україні, що інтерес до ін'єкцій та операцій в ім'я краси падає?

Історія одного видалення

"Я думала, чим красивіша, тим успішніша", - пояснює Катерина Крупкіна, чому зробила груди і губи в юному віці.

Але тепер каже, що вважає інакше: "це притягує тільки неадекватних чоловіків, яких цікавить тільки зовнішність".

Жінка каже, що загалом не мала проблем з імплантами. Хіба що боліла спина, але так завжди з великими грудьми.

Але за рік до операції щось змінилося – вона каже, що почала соромитися, "що в грудях стоїть силікон".

Останньою краплею стала розмова з маленькою донькою, яка спитала, чи будуть і в неї такі "великі груди, як у мами".

Жінка каже, що це підштовхнуло її до думки, що вона подає доньці неправильний приклад.

Після цього почалися складні пошуки хірурга по всій Україні.

Деякі лікарі, каже жінка, питали її, чи думала вона, "яка непропорційна стане її фігура", і взагалі як це сприйме її чоловік.

Хоча чоловік підтримував рішення Катерини, каже вона.

Шукаючи, хто візьметься за операцію, жінка прийшла до онколога-мамолога, і її бажання видалити імпланти "помножилося на десять".

У неї стояли імпланти фірми Allergan, і лікар розповів їй, що деякі їхні імпланти в 2019 році зняли з виробництва, бо вони можуть викликати великоклітинну лімфому, а це онкологічне захворювання.

Хоч компанія заявляла, що наукових даних про це недостатньо, і загалом лікарі радять видаляти імпланти в разі виявлення симптомів цього конкретного раку - набряку грудей, висипання, новоутворення чи болю.

Хвилюючись, жінка пройшла необхідні обстеження, і вони не виявили причин для тривоги.

Автор фото,krupkina.katya instagram У соцмережах Катерини Крупкіної можна знайти багато фото із глибокими вирізами в одязі, але останній рік, за її словами, вона почала прикривати свої груди і соромитися їх

Катерина почала читати у соцмережах різні спільноти, зокрема і форуми для жінок із імплантами. Там жінки скаржилися на погане самопочуття, хоч лікарі не знали, що з ними. Катерина згадала, що деякі її аналізи останні 5 років із невідомих причин теж були поганими.

Зрештою вона знайшла хірурга, який її прооперував.

Операція, яку робили в Ужгороді, тривала 5 годин.

Пластичний хірург Олександр Чорномиз, який оперував Катерину, каже ВВС Україна, що після видалення імплантів (він видаляв їх разом із капсулою) в післяопераційній ділянці може з'явитися серома, тобто запальна рідина. Інші можливі ускладнення - такі самі, як і після будь-якої операції.

Жінці також довелося зробити підтяжку грудей – через довге носіння імплантів шкіра на грудях "була дуже сильно розтягнута".

Катерина каже, що попри рубці на грудях, сьогодні вона почувається щасливою.

"Мені суперкомфортно, і ніхто мене не переконає, що мені треба груди. Це по суті протези, нащо мені протези?" – каже жінка.

Загалом операція обійшлася їй у приблизно 390 тисяч гривень (9 тисяч євро), що дорожче, ніж збільшити груди.

Що кажуть лікарі

Такі історії, як в Катерини – непоодинокі.

Про це ВВС Україна говорить Андрій Різник, завідувач відділення пластичної хірургії Львівської міської косметологічної лікарні та хірург, який практикує з 1998 року.

За його словами, жінки можуть видаляти імпланти з багатьох причин: пролежні, інфекції або cтани, коли протез не можна зберегти.

Випадки, коли "видаляю, тому що забоялася лімфоми – рідкісні, але трапляються".

Груди збільшують останні 60 років, і за цей час були різні інциденти, які стосувалися якості імплантів – то через недосконалу оболонку витікав силікон, отруюючи організм, то імпланти втрачали форму, тому що в них вставляли технічний, а не медичний силікон.

Усе це впливало на рішення жінок видаляти імпланти.

Великий скандал виник, коли з'явилися групи пацієнток із імплантами, які почали хворіти на рак лімфатичної системи, який зараз називають імплантант-асоційованою лімфомою.

"Цей рак розвивається на внутрішній стінці сполучно тканинної капсули, яка утворюється навколо імпланта", - каже Андрій Різник.

Це дуже рідкісний вид раку, який вражає не груди, а лімфатичну систему. Він з'являється через кілька років, в середньому - через 8-9 років після імплантації, каже хірург.

У 2019 році опублікували статистику кількарічних спостережень. Виявили, що у 481 з 573 жінок із раком лімфатичної системи стояли текстуровані імпланти компанії Allergan - такі, як в Катерини Крупкіної.

Автор фото,Getty Images Так виглядають грудні імпланти

У 2019 році компанія повністю вилучила конкретні імпланти з ринку, хоча і заявила, що "співвідношення користі та ризику текстурованих імплантів на основі наукових даних залишається позитивним".

Жінкам, які вирішили замінити імпланти, компанія запропонувала часткові компенсації витрат по заміні.

Деякі жінки, які захворіли на рак, пішли в суди, які тривають дотепер.

Крім того, рак лімфатичної системи виявили у жінок з імплантами інших виробників.

Тому відтоді Міжнародна асоціація пластичних і реконструктивних хірургів рекомендує пластичним хірургам попереджати жінок про ризик виникнення лімфоми, навіть якщо вони про це не питають.

Але не всі пластичні хірурги совісні, каже Різник.

Жінки також реагують на попередження по-різному.

Пластичний хірург Олександр Чорномиз розповідає ВВС Україна, що молоді пацієнтки здебільшого ігнорують його попередження - "їм байдуже на рак, їх це не зупиняє".

Але багато жінок, які вже мають імпланти, почали тривожитися.

Об'єднавшись на різних форумах, вони почали розповідати, що їм не спиться, що в них трапляються панічні атаки, випадає волосся, болять м'язи, що вони втомлені та почуваються "наче в тумані".

"Обстеження, коли перевіряли таких жінок від маківки до мізинчика на нозі, нічого не виявили, і тоді вони вели себе по-різному – одні змирилися і живуть як раніше, інші – забирали грудні імпланти", - каже Андрій Різник.

Але деяким із тих, хто забрав імпланти, не легшало, тому хірург вважає, що те, що відчували жінки, було "типовою психосоматикою".

Але деяким – справді легшало, зазначає Різник.

Тому симптоми, на які скаржилися жінки, ще називають "хворобою грудних імплантів", і це явище у світі досліджують, але не визнають офіційним медичним діагнозом, оскільки симптоми надто багатогранні.

"Причина симптомів і ступінь їхнього зв'язку з імплантатами на даний момент невідомі", - зазначає управління з продовольства і медикаментів США (FDA).

На думку Різника, хвиля видалення грудних імплантів то сильнішає, то слабшає, як в Україні, так і на Заході.

До прикладу, в німецькій клініці лікаря Клауса Екснера з Франкфурта, з якою співпрацює Різник, "на двох жінок, які приходять ставити імпланти, припадає одна, яка вирішила з імплантами розпрощатися".

Забирати імпланти – це сьогодні "не вірусне явище", каже Чорномиз, але "раз у два місяці у світі з'являється така історія".

Автор фото,Getty Images Хірурги кажуть, що жінка, яка має грудні імпланти, має усвідомлювати те, що це може бути не остання її операція на грудях - з плином років їм може знадобитися корекція, а колись вона, можливо, і зовсім захоче позбутися своїх імплантів

"На початку нульових ми говорили так: раз поставивши собі грудні імпланти, ви вже ніколи не захочете їх забрати. Але пройшло менш ніж чверть століття, і ми вже не такі категоричні, тому що ніколи не кажи ніколи", - каже Різник.

Ера натуральності

А як щодо збільшення губ?

Немає статистики про те, скільки жінок хоч раз збільшували губи в Україні.

Але відомо, що в США на піку популярності цієї процедури в 2015 році ін'єкції в губи робили кожні 20 хвилин, а в 2019 році через це пройшли 4,3 мільйони жінок по всьому світу.

Тепер же, пише міжнародна преса, мода на губи падає.

Це помічають і українські косметологи.

Ольга Дідик, дерматологиня і косметологиня, яка під час війни працює на два міста – в Івано-Франківську та італійському Неаполі – написала в грудні минулого року, що за останній місяць вона разом із колегами розчинила українкам "більш ніж 30 губ, скул і підборідь".

"Ми нарешті стаємо свідками нової ери - ери натуральності та здорової шкіри", - підсумувала лікарка у своїх соцмережах.

Розчинити губи – це не завжди повернутися до своїх натуральних. На відміну від збільшення грудей, що є хірургічним втручанням, губи збільшують за допомогою ін'єкцій філерів на основі гіалуронової кислоти.

Іноді результат дівчатам просто не подобається.

От були губи "суперпласкі або діамантової форми", а клієнтка вирішила зробити "губи джокера", що змінило її обличчя кардинально, каже ВВС Україна лікар-дерматолог київської клініки "Оберіг" Ярослав Лата.

Щоб виправити ситуацію і надати губам нової форми – філер розщеплюють ферментом, який називається гіалуронідаза.

У соцмережах жінки пишуть, що це дуже болісна процедура, але іншого виходу немає – повністю філер сам в організмі не розщеплюється, або на це може піти багато часу.

Крім того, філери можуть мігрувати та опинитися над губами чи навіть під носом.

"Тоді отримуємо ефект качиних губ, які називають "гіалуроновими вусиками", - каже Ольга Дідик, і деяким дівчатам, за її словами, це не подобається.

Але, каже лікарка, якщо після розщеплення філерів клієнтки приходять знову, сьогодні вони вже не хочуть нереалістично великі губи.

Автор фото,Getty Images У Instagram можна побачити багато реклами, де косметологи показують губи своїх пацієнток до і після збільшення

"Я теж колю собі губи, – каже Ольга Дідик. – Але не виходжу за рамки своєї форми, просто підкреслюю її та, можливо, усуваю певні дефекти".

Вона каже, що радіє новому тренду, бо через моду на губи дівчата ставали аж надто схожими одна на одну.

"Іноді бачиш дівчат на вулиці і не розумієш, вони сестри чи близнючки? До мене приходили схожі пацієнтки – просто подруги, не кровні родички, але в них був один косметолог".

"Я хотіла бути максимально красивою"

27-річна киянка Анна Павчелюк каже, що вперше зробила собі губи в 19 років.

У школі її зовнішність критикували, вона каже, що виросла з комплексами і вважала ледве не дивом те, що все це, як їй здавалося, можна було виправити у косметолога.

Тому вона збільшила губи, тричі видовжила підборіддя, щоб обличчя було худішим, наростила вії, колола ліполітики – ін'єкції, що розщеплюють жир, – по всьому тілу, а також вирішила пофарбувати волосся "в чорний, щоб бути фам-фаталь".

За її словами, вона робила все, аби "бути максимально красивою за мірками Instagram", але все одно продовжувала фотошопити свої фото.

Автор фото,Анна Павчелюк Анна Павчелюк почала повертатися до своєї натуральної зовнішності рік тому після восьми років ін'єкцій

Її зовнішність змінилася настільки, "що коли я проходила через паспортний контроль, мене не впізнавали, глянувши на мій паспорт 2017 року", а друзі почали натякати їй, що губи, можливо, вже стали "завеликі".

Ін'єкції також задавали їй незручності. Жінка каже, що кожного ранку боролася "з набряками губ та обличчя".

Так тривало вісім років, поки рік тому Анна не звільнилася із роботи, яку не любила, почала нове життя і поступово дійшла висновку, що та, кого вона бачить у дзеркалі – "це не я".

Вона розчинила філери та відмовилася від фарбування волосся – хоче повернути свій натуральний колір.

"Було важко – я досі звикаю до менших губ, ніж ті, які були в мене багато років. Але з кожним днем я все більше подобаюся собі в дзеркалі та знову – після майже двох місяців через несприйняття, коли я уникала зустрічей із друзями, – почала фотографувати себе", - каже Анна ВВС Україна.

Валерія Демиденко з Дніпра також розчинила губи цього року.

Вона ніколи не думала, що вони в неї тонкі, поки одного разу друг сказав, чи "не підкачати їй губи".

А потім "пухкі губи почали робити" собі подруги, і, порадившись з мамою, вона теж наважилася.

Вона ходила зі збільшеними губами два роки, і вони їй так подобалися, що її дратували коментарі чоловіка про те, "що в неї були свої прекрасні губи".

Автор фото,Валерія Демиденко Валерія Демиденко каже, що не шкодує, що повернулася до своїх натуральних губ

Але одного разу в клініці їй зробили "геть жахливу форму", і їй не сподобалося. Видаляти філер вона боялася – аж поки він не почав мігрувати.

Звикнути до себе нової їй допомогли ті самі компліменти чоловіка.

"Зараз ні краплі не жалкую, що розчинила. Може колись захочу знову зробити губи, а може й ні. Зараз - ні. Не такі вже в мене і ниточки, як я думала".

Інші причини розчинити губи

Ярослав Лата з клініки "Оберіг" каже, що до нього приходить кілька категорій жінок, які розщеплюють губи.

Одні почали робити ін'єкції надто рано – в 14-16 років. З часом "вони хочуть природно і естетично виглядати, щоб люди не звертали увагу на акценти на їхньому обличчі".

Інша категорія, за словами Лати, – це жінки, які починають будувати кар'єру, особливо якщо робота в офісі, де, за їхніми словами, є "стигматизовані запити на зовнішність".

Хоч "найвищим пілотажем у естетичній медицині вважають корекції, про які ніхто і не подумає, що вони не природні".

Поширені також наслідки, які призводять до фізіологічних чи візуальних змін у губах, тож жінки вирішують відмовитися від філерів, пояснює Лата.

Проблем додає і чорний ринок, на якому багато неякісних дешевих препаратів, і "половина дівчат навіть не знають, що їм вкололи", каже дерматологиня Ольга Дідик.

Такі філери нерідко важко розщепити за один візит і жінки, які через це проходять, можуть більше не прийти на збільшення губ.

Та чи надовго цей тренд

Не варто думати, що всі кинулися розщеплювати губи, каже Ярослав Лата.

Насправді запити – збільшити губи і повернути їхню натуральність – існують паралельно, каже він.

Одні жінки тільки входять у смак, іншим – набридає.

Іноді, як не дивно, на це навіть впливає війна, каже дерматолог. У нього не раз були ситуації, коли на ранок після масованої нічної атаки чи серії атак на Київ був "дуже великий запис на процедури та ін'єкції".

"Жінки кажуть – раніше мені здавалося, що це дуже дорого, але я подумала, що ракета прилетить, а я так і не спробувала", - каже Ярослав Лата.

Автор фото,Getty Images Тренд на збільшення губ і повернення їм натуральності існують паралельно, кажуть лікарі

Крім того, додає він, у різних соціальних груп різні канони краси, і десь мода на великі губи зберігається.

Зрештою, естетична медицина розвивається – на ринку з'являються кращі філери, нові препарати, а пластичні хірурги розробляють нові методи збільшення грудей.

Тому ніхто не знає напевне, наскільки довговічним виявиться цей хиткий тренд на натуральність.

*Матеріали цієї статті призначені лише для загальної інформації та не можуть замінити поради лікаря чи іншого медичного фахівця. Стаття також не закликає користуватись продуктами чи послугами, про які згадується. Завжди звертайтеся до лікаря у разі поганого самопочуття чи побоювань щодо стану вашого здоров'я.

Автор: Ілона Громлюк, ВВС Україна