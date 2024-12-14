Високий тиск, алкоголізм і психіка. Як війна вплинула на здоров'я українців

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Майже половина українців – близько 50% - оцінює своє здоров'я як "добре" або "дуже добре". Утім самопочуття людей значно відрізняється залежно від регіону проживання і близькості від фронту.

Найкраще себе почувають жителі двох областей - Рівненської та Івано-Франківської, а найгірше – у Харківській, Запорізькій і Херсонській.

Такі дані наводить дослідження "Індекс здоровʼя. Україна", у якому взяли участь близько 10 тис. людей.

Де в Україні люди найчастіше міряють тиск, де найкраще оцінюють медичну допомогу, скільки курять і скільки п'ють?

Різне самопочуття у різних регіонах

Опитування "Індекс здоровʼя" показало, наскільки по-різному люди в областях оцінюють якість медичних послуг і своє самопочуття.

Розподіл опитаних за самооцінюванням стану здоров’я за регіонами, %

Регіон N Дуже

погане Погане Посереднє Посереднє+ Дуже

добре Україна 9199 0,8 6,0 43,5 40,2 9,5 Вінницька 400 0,6 6,0 43,0 42,4 8,0 Волинська 404 0,6 7,2 40,9 45,2 6,1 Дніпропетровська 397 1,1 6,7 38,9 41,8 11,6 Донецька 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Житомирська 400 0,9 5,2 37,2 44,0 12,7 Закарпатська 399 0,0 4,1 42,5 39,3 14,0 Запорізька 409 1,5 5,8 36,6 33,1 3,0 Івано-Франківська 402 0,3 3,2 36,5 48,6 11,4 Київська 393 0,8 6,1 40,6 38,2 11,2 Кіровоградська 402 0,1 7,4 40,4 23,3 28,9 Луганська 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Львівська 401 0,6 8,6 36,0 48,6 6,9 Миколаївська 401 0,8 4,1 45,6 40,2 9,9 Одеська 397 1,5 5,1 43,3 39,8 10,3 Полтавська 398 2,8 5,7 40,0 43,2 8,4 Рівненська 404 1,3 4,0 36,4 47,7 12,4 Сумська 399 0,6 5,0 55,7 32,6 6,0 Тернопільська 400 0,7 6,2 46,6 40,7 5,8 Харківська 400 1,1 7,9 58,3 30,2 2,5 Херсонська 402 1,2 6,7 52,2 34,8 5,1 Хмельницька 396 1,0 5,2 37,0 45,7 11,9 Черкаська 401 0,8 7,5 48,2 36,5 7,0 Чернігівська 409 0,8 6,6 40,5 42,2 10,0 м. Київ 399 0,5 5,1 43,7 40,1 10,6

Добрим або дуже добрим вважають своє здоров'я 60% жителів Рівненської та Івано-Франківської областей.

Удвічі гірші показники у Харківській області. Лише 33% жителів Харківщини себе почувають добре. Найбільше людей в Україні, які почувають себе погано і дуже погано, теж на Харківщині - 9%.

Схожі дані у Запорізькій та в Сумській області - лише 39% людей там оцінюють свій стан як добрий. Саме ці області є прифронтовими і в них постійно відбуваються обстріли.

Найбільше задоволені лікарнями в Івано-Франківській області – 84% мешканців позитивно оцінюють медичну допомогу у стаціонарі. Найменше задоволених лікарнями у Запорізькій області, однак показник все одно високий - 69%.

Автор фото,УНІАН 76% українців задоволені медичною допомогою в стаціонарі - опитування "Індекс здоров'я". Архівне фото

Серцево-судинні хвороби — це основна причина смертності в Україні. Саме тому в рамках дослідження особливу увагу приділяли обізнаності щодо контролю за тиском. В середньому в Україні рівень свого артеріального тиску знає 75% людей.

Найчастіше міряють тиск люди у Запорізькій області - 87%, Харківській - 82%, Херсонській - 82%.

Найменше знають цифри свого тиску у Хмельницькій області - 56%.

За даними опитування, найбільше хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, інсульт) мають люди, що проживають у Херсонській (66,4%), Запорізькій (66,2%) та Харківській (65,6%) областях.

Найменше хворіли на ці хвороби жителі Кіровоградської області - 12,5%. Питання про онкозахворювання не ставили.

Купують трави і ліки

Більшість українців у випадку хвороби займаються самолікуванням – майже 60%.

З них 40% йдуть в аптеки й купують собі ліки, а 20% звертаються до народної медицини – чаї, трави, настоянки.

Лише третина опитаних зверталася до сімейного лікаря чи терапевта.

Основними причинами, чому люди не звертаються до лікарів, називають такі – кажуть, що знають, як лікувати певні симптоми, висока вартість лікування, недовіра до медиків та черги у лікарнях.

Автор фото,УНІАН Найчастіше українці купують собі ліки без призначень лікаря

2,5% людей звертаються до лікарів-родичів, друзів, знайомих. 3% питають поради в аптеці.

11% українців не звернулися до лікарів через війну. Однак опитування не проводили в Донецькій та в Луганській областях.

Чоловіки частіше лікуються народними методами ніж жінки - 21% проти 16%.

Дослідження показує, що чоловіки оцінюють стан свого здоров'я дещо краще — 54% позитивних оцінок, тоді як у жінок даний показник становить 46%.

Лише 9% просять про допомогу з психічним здоров'ям

Найбільше скарг на психічне здоров'я мають люди з областей, де війна відчувається особливо гостро, це Херсонська (79%), Запорізька (77%), Харківська (74%) області.

Найменше проблем з психічним здоров'ям мають у Житомирській (27,6%) та Львівській (28%) областях.

Однак лише 9% людей, які мають проблеми із психічним здоров'ям, зверталися по допомогу.

Скільки п'ють і курять українці

Українці стали частіше курити. Щодня курить 31% українців - сигарети, кальян, електронні сигарети. Це на кілька відсотків більше, ніж це було у 2016-2018 роках.

Найбільше курять у Києві - 40%, найменше - у Сумські області - 17%.

Серед курців, 80% викурюють за день від 6 до 25 сигарет.

Серед чоловіків курців значно більше, ніж серед жінок - 45% проти 15%.

Майже половина українців - 40% українців раз на місяць або частіше вживають алкоголь - пиво, вино чи міцний алкоголь.

Майже 68 % українців п'ють ці алкогольні напої раз на рік або частіше.

Найчастіше п'ють пиво - 46%, далі йде вино - 40% і міцні алкогольні напої - 39%.

За даними опитування, більша частина українців мають зайву вагу: 34% мають надмірну вагу, а 21% — ожиріння.

Автор фото,УНІАН Українці найбільше п'ють пиво

"Індекс Здоров'я. Україна" – це дослідження, яке в Україні вже в шосте з 2016 року, проводять фундація "Здорові рішення", КМІС за підтримки Світового банку, МОЗ та ВООЗ. Воно оцінює стан здоров'я українців і те, наскільки людей задоволені рівнем української медицини.

В опитуванні 2023 року взяли участь близько 10 тис. людей. Опитування не проводили у Донецькій та в Луганській областях та в анексованому Криму.