Високий тиск, алкоголізм і психіка. Як війна вплинула на здоров'я українців

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 Декабрь 14 » 15:43:44
Майже половина українців – близько 50% - оцінює своє здоров'я як "добре" або "дуже добре". Утім самопочуття людей значно відрізняється залежно від регіону проживання і близькості від фронту.
Найкраще себе почувають жителі двох областей - Рівненської та Івано-Франківської, а найгірше – у Харківській, Запорізькій і Херсонській.
Такі дані наводить дослідження "Індекс здоровʼя. Україна", у якому взяли участь близько 10 тис. людей.
Де в Україні люди найчастіше міряють тиск, де найкраще оцінюють медичну допомогу, скільки курять і скільки п'ють?
Опитування "Індекс здоровʼя" показало, наскільки по-різному люди в областях оцінюють якість медичних послуг і своє самопочуття.
|Регіон
|N
|Дуже
погане
|Погане
|Посереднє
|Посереднє+
|Дуже
добре
|Україна
|9199
|0,8
|6,0
|43,5
|40,2
|9,5
|Вінницька
|400
|0,6
|6,0
|43,0
|42,4
|8,0
|Волинська
|404
|0,6
|7,2
|40,9
|45,2
|6,1
|Дніпропетровська
|397
|1,1
|6,7
|38,9
|41,8
|11,6
|Донецька
|0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Житомирська
|400
|0,9
|5,2
|37,2
|44,0
|12,7
|Закарпатська
|399
|0,0
|4,1
|42,5
|39,3
|14,0
|Запорізька
|409
|1,5
|5,8
|36,6
|33,1
|3,0
|Івано-Франківська
|402
|0,3
|3,2
|36,5
|48,6
|11,4
|Київська
|393
|0,8
|6,1
|40,6
|38,2
|11,2
|Кіровоградська
|402
|0,1
|7,4
|40,4
|23,3
|28,9
|Луганська
|0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Львівська
|401
|0,6
|8,6
|36,0
|48,6
|6,9
|Миколаївська
|401
|0,8
|4,1
|45,6
|40,2
|9,9
|Одеська
|397
|1,5
|5,1
|43,3
|39,8
|10,3
|Полтавська
|398
|2,8
|5,7
|40,0
|43,2
|8,4
|Рівненська
|404
|1,3
|4,0
|36,4
|47,7
|12,4
|Сумська
|399
|0,6
|5,0
|55,7
|32,6
|6,0
|Тернопільська
|400
|0,7
|6,2
|46,6
|40,7
|5,8
|Харківська
|400
|1,1
|7,9
|58,3
|30,2
|2,5
|Херсонська
|402
|1,2
|6,7
|52,2
|34,8
|5,1
|Хмельницька
|396
|1,0
|5,2
|37,0
|45,7
|11,9
|Черкаська
|401
|0,8
|7,5
|48,2
|36,5
|7,0
|Чернігівська
|409
|0,8
|6,6
|40,5
|42,2
|10,0
|м. Київ
|399
|0,5
|5,1
|43,7
|40,1
|10,6
Добрим або дуже добрим вважають своє здоров'я 60% жителів Рівненської та Івано-Франківської областей.
Удвічі гірші показники у Харківській області. Лише 33% жителів Харківщини себе почувають добре. Найбільше людей в Україні, які почувають себе погано і дуже погано, теж на Харківщині - 9%.
Схожі дані у Запорізькій та в Сумській області - лише 39% людей там оцінюють свій стан як добрий. Саме ці області є прифронтовими і в них постійно відбуваються обстріли.
Найбільше задоволені лікарнями в Івано-Франківській області – 84% мешканців позитивно оцінюють медичну допомогу у стаціонарі. Найменше задоволених лікарнями у Запорізькій області, однак показник все одно високий - 69%.
Серцево-судинні хвороби — це основна причина смертності в Україні. Саме тому в рамках дослідження особливу увагу приділяли обізнаності щодо контролю за тиском. В середньому в Україні рівень свого артеріального тиску знає 75% людей.
Найчастіше міряють тиск люди у Запорізькій області - 87%, Харківській - 82%, Херсонській - 82%.
Найменше знають цифри свого тиску у Хмельницькій області - 56%.
За даними опитування, найбільше хронічних захворювань (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, інсульт) мають люди, що проживають у Херсонській (66,4%), Запорізькій (66,2%) та Харківській (65,6%) областях.
Найменше хворіли на ці хвороби жителі Кіровоградської області - 12,5%. Питання про онкозахворювання не ставили.
Більшість українців у випадку хвороби займаються самолікуванням – майже 60%.
З них 40% йдуть в аптеки й купують собі ліки, а 20% звертаються до народної медицини – чаї, трави, настоянки.
Лише третина опитаних зверталася до сімейного лікаря чи терапевта.
Основними причинами, чому люди не звертаються до лікарів, називають такі – кажуть, що знають, як лікувати певні симптоми, висока вартість лікування, недовіра до медиків та черги у лікарнях.
2,5% людей звертаються до лікарів-родичів, друзів, знайомих. 3% питають поради в аптеці.
11% українців не звернулися до лікарів через війну. Однак опитування не проводили в Донецькій та в Луганській областях.
Чоловіки частіше лікуються народними методами ніж жінки - 21% проти 16%.
Дослідження показує, що чоловіки оцінюють стан свого здоров'я дещо краще — 54% позитивних оцінок, тоді як у жінок даний показник становить 46%.
Найбільше скарг на психічне здоров'я мають люди з областей, де війна відчувається особливо гостро, це Херсонська (79%), Запорізька (77%), Харківська (74%) області.
Найменше проблем з психічним здоров'ям мають у Житомирській (27,6%) та Львівській (28%) областях.
Однак лише 9% людей, які мають проблеми із психічним здоров'ям, зверталися по допомогу.
Українці стали частіше курити. Щодня курить 31% українців - сигарети, кальян, електронні сигарети. Це на кілька відсотків більше, ніж це було у 2016-2018 роках.
Найбільше курять у Києві - 40%, найменше - у Сумські області - 17%.
Серед курців, 80% викурюють за день від 6 до 25 сигарет.
Серед чоловіків курців значно більше, ніж серед жінок - 45% проти 15%.
Майже половина українців - 40% українців раз на місяць або частіше вживають алкоголь - пиво, вино чи міцний алкоголь.
Майже 68 % українців п'ють ці алкогольні напої раз на рік або частіше.
Найчастіше п'ють пиво - 46%, далі йде вино - 40% і міцні алкогольні напої - 39%.
За даними опитування, більша частина українців мають зайву вагу: 34% мають надмірну вагу, а 21% — ожиріння.
"Індекс Здоров'я. Україна" – це дослідження, яке в Україні вже в шосте з 2016 року, проводять фундація "Здорові рішення", КМІС за підтримки Світового банку, МОЗ та ВООЗ. Воно оцінює стан здоров'я українців і те, наскільки людей задоволені рівнем української медицини.
В опитуванні 2023 року взяли участь близько 10 тис. людей. Опитування не проводили у Донецькій та в Луганській областях та в анексованому Криму.