Панічна атака: що це таке та чому вона виникає

Панічні атаки – це раптові та інтенсивні епізоди інтенсивного страху, які можуть виникнути без передвістя чи попередження. Ці епізоди, які тривають зазвичай від декількох хвилин до півгодини, можуть призводити до фізичних та емоційних змін, викликаючи в людини враження втрати контролю та небезпеки.

Ознаки панічних атак

Симптоми панічної атаки можуть бути різноманітні, але деякі з найпоширеніших включають:

Сильний страх. Це може бути враження невизначеного страху або важкості визначити конкретну причину.

Сильне серцебиття. Швидкий та нерегулярний пульс може бути відчутним під час атаки.

Короткість подиху. Відчуття недостатнього повітря та затруднення дихання можуть супроводжувати панічну атаку.

Тремтіння. Може виникнути тремор в руках чи інших частинах тіла.

Потовиділення. Збільшена пітливість може бути відчутною навіть у відсутності фізичного зусилля.

Панічні атаки у дорослих та дітей

Якщо у дорослих ці епізоди частіше пов'язані зі стресом та психічними факторами, то у дітей вони можуть виникати внаслідок різних причин, враховуючи їхню особливу психологічну динаміку.

Панічні атаки у дорослих

Дорослі можуть відчувати непереборний страх, який може бути безпричинним або виникнути від невеликої тригер-ситуації. Основні фізичні прояви — підвищений пульс, потовиділення, тремтіння, головокружіння. Психотерапевтичні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія, можуть допомогти в зменшенні інтенсивності та частоти атак.

Панічні атаки у дітей

У дітей симптоми можуть бути менш вираженими та одразу непомітними, що може ускладнити вчасну діагностику. Можливі причини:

Розлади адаптації. Зміни в оточенні, нова школа чи події вдома можуть викликати стрес у дітей та сприяти виникненню атак.

Травми. Психічні травми або важкі події можуть мати великий вплив на емоційний стан дитини.



Дозвольте дитині відчути, що вона може вільно висловлювати свої емоції та страхи. За потреби зверніться до педагогічних чи психологічних служб з метою своєчасного визначення та лікування панічних атак.

Панічні атаки можуть впливати на різні вікові групи, і розуміння специфічних особливостей у дорослих та дітей допомагає вчасно визначати, лікувати та підтримувати тих, хто стикається з цим станом.

Панічні атаки: що робити



Основні методики:

Глибоке дихання. Спробуйте керувати диханням, роблячи повільні та глибокі вдихи та видихи. Це може допомогти зменшити фізичну напругу.

Позитивні думки. Зосереджуйте увагу на позитивних думках. Відштовхуйте страх і концентруйтеся на успіхах.

Не бійтесь звертатись за допомогою. Якщо ви не в змозі самостійно впоратися з панічною атакою, зверніться за допомогою до близької людини чи професійного психолога.

Чому виникають панічні атаки

Існує кілька чинників, які можуть сприяти виникненню панічних атак, включаючи генетичні та середовищні фактори. Стрес, тривожність, а також психічні та емоційні травми можуть відігравати роль у виникненні цих епізодів. Розуміння причин і звернення за професійною допомогою можуть бути ключем до подолання панічних атак та покращення психічного благополуччя.