Чому забудькуватість - це насправді корисно

Недосконала пам’ять і помилкові спогади є елементами гнучкого розуму, стверджує нейробіолог Чаран Ранганат у новій книзі. Девід Робсон запитав його, чому так відбувається.

"Пам’ять - це набагато більше, ніж архів минулого; це призма, через яку ми бачимо себе, інших і світ", - каже нейробіолог Чаран Ранганат у своїй новій книзі "Чому ми пам’ятаємо" (Why We Remember).

Ранганат - професор психології Каліфорнійського університету в Девісі, який протягом останніх 30 років досліджував мозкові процеси, що лежать в основі нашої здатності пригадувати, запам’ятовувати – і забувати. Він стверджує, що багато наших припущень щодо пам'яті є помилковими. Її помітні недоліки часто виникають через найкорисніші функції і створюють когнітивну гнучкість, яка була важливою для нашого виживання.

Науковий письменник Девід Робсон поговорив із ним про його передове розуміння мозку та способи, за допомогою яких ми можемо краще використовувати наш досконало недосконалий розум.

Ваша книга сповнена ідей, які, на перший погляд, здаються неочевидними. Почнімо з ідеї "навчання, що базується на помилках". Чому ми найкраще вчимося, коли дозволяємо собі робити помилки?

Спогади формуються через зміни міцності зв’язків між нейронами. Деякі з цих зв’язків не будуть оптимальними, тоді як інші будуть сильнішими та ефективнішими. Принцип навчання, що базується на помилках, полягає в тому, що коли ви намагаєтеся щось згадати, ваші спогади завжди будуть дещо недосконалими.

І тому, коли мозок намагається віднайти ці спогади, і ви порівнюєте їх із реальною інформацією, цей процес може послабити погані зв’язки та зміцнити хороші.

Мається на увазі, що коли ви намагаєтеся відтворити матеріал, який ви хочете вивчити, - це найкращий спосіб вивчити його краще, оскільки таким чином виявляються ці слабкі місця, а отже, це дає вашому мозку шанс оптимізувати ці спогади.

Ось чому методи активного навчання - як-от власне мандрівка вулицями, а не просто перегляд маршруту в Google, або виступ у виставі, а не повторне перечитування сценарію - є настільки ефективними.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Недосконала пам'ять надає нам відчуття унікальності

Багато з нас відчувають розчарування через прогалини в пам’яті, але ви вважаєте, що забудькуватість часто корисна. Як так?

Я люблю наводити таку аналогію: уявіть, що я зайшов до вас додому й питаю: чому у вас усе не заставлено речами? Чому ви все не зберігаєте? Якби ми нічого не забували, ми б накопичували спогади, і ніколи не змогли б знайти те, що хочемо, у потрібний момент.

Зараз я зупинився в готелі, і мені просто не має сенсу пам'ятати номер цієї кімнати через два тижні. Так само подумайте про всіх людей, повз яких ви проходите на вулиці. Чи потрібно вам запам'ятати всі їхні обличчя?

Чому з віком ми стаємо більш забудькуватими?

З віком проблема полягає не в тому, що ми не можемо запам’ятовувати, а в тому, що ми не зосереджуємося на інформації, яку потрібно запам’ятати. Ми більше відволікаємося і стаємо більш неуважними, і це відбувається за рахунок важливих речей, які нас цікавлять. І тому, коли ми намагаємося згадати ці спогади, ми не можемо знайти інформацію, яку шукаємо.

Які стратегії можна використати, щоб уникнути цього та покращити якість наших спогадів?

Є три основні принципи. Один із них – це відмінність. Наші спогади конкурують між собою, тож чим більше ви можете виділити щось, тим краще. Яскраві спогади, пов’язані з унікальними зоровими образами, звуками та відчуттями, – саме вони залишаться. Тому зосередження на сенсорних деталях справді допомагає нам краще запам’ятовувати.

Друга стратегія полягає в заохоченні кращої організації ваших спогадів таким чином, щоб зробити їх більш значущими. У книзі я згадую метод "палацу пам’яті", який передбачає пов’язування інформації, яку ви хочете вивчити, з інформацією, якою ви вже володієте.

По-третє, ми можемо створювати підказки. Пошуки в пам’яті - дуже трудомісткий і схильний до помилок процес. Краще, якщо спогади просто спливають у нашій голові. Допомогти цьому може створення підказок.

Ми знаємо, наприклад, що пісні природним чином можуть викликати спогади про певні періоди вашого життя. І є багато інших щоденних підказок, які ви можете використовувати. Якщо я намагаюся не забути винести сміття в день вивезення сміття, я уявляю, як іду до дверей, а потім дивлюся на смітник, перш ніж підійти до нього. У результаті, коли я підходжу до дверей у реальному житті, це буде діяти як сигнал, що я повинен винести сміття.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Щоденні підказки можуть покращити пам’ять

Окрім власне втрати спогадів, ми можемо помічати, що наші спогади містять неправдиві деталі, які не відповідають справжнім подіям. Чому так відбувається?

У нас є "схеми", які допомагають запам’ятовувати економно. Уявіть, що ви щойно були в банку – ви вже маєте багато знань про типи ситуацій, які відбуваються в банку, і типи речей, які там не відбуваються. Це дозволяє вам обмежити діапазон інформації, яку ви повинні запам’ятати, а схеми діють як сполучна тканина, яка дозволяє вам брати ці нові дані і використовувати їх. Але іноді схеми заповнюють забагато пробілів неправильними деталями.

Друга причина полягає в тому, що спогади змінюються з часом. Це дуже важливо, тому що нам потрібно мати можливість оновити свої спогади. Якщо ви бачили родича, якого давно не бачили, і його обличчя змінилося порівняно з попереднім разом, вам потрібно створити точнішу пам’ять про його зовнішність. Але іноді в пам'ять може просочитися наша уява.

Яким чином пам’ять є колективним процесом?

Коли ми ділимося спогадами з іншими людьми, це може привести до оновлення спогадів. Коли я розказую вам про якусь подію, акт відтворення цієї історії може змінити те, як я її запам’ятав. Ваша реакція на те, як я розповідаю історію, наприклад, може пізніше впливати на мою пам’ять про неї. Це може стати більш жартівливим. Або ви можете навіть надати мені додаткову, але помилкову інформацію, яка може просочитися в мою пам’ять: я плутаюся між тим, що насправді сталося, і тим, що ви мені сказали, коли я розповідав, що сталося. Я вважаю, що багато з наших спогадів не зовсім наші власні – це колективні спогади.

Як ваші наукові дослідження сформували ваші стосунки з власними спогадами?

Написання книги, зокрема, дало мені стимул зберегти свою пам’ять. Зараз я намагаюся регулярно займатися спортом і стежу за своїм харчуванням, щоб зберегти своє здоров’я в старості.

Автор: Девід Робсон, BBC