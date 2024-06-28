Людині вперше вставили в череп імплант проти епілепсії. Як це працює

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Британський підліток Оран Ноулсон став першим у світі пацієнтом з тяжкою формою епілепсії, якому імплантували в череп спеціальний пристрій для боротьби із симптомами хвороби.

Операцію провели в одній з лікарень Лондона, коли Орану було 12 років. Зараз йому - 13.

З трьох років він страждав на синдром Леннокса-Гасто - важку форму резистентної до лікування епілепсії. За добу у нього траплялося від кількох десятків до двох сотень судомних нападів, під час яких він падав, непритомнів та переставав дихати, що вимагало екстреного медичного втручання.

Оран також страждає на аутизм і розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), але епілепсія завдає йому найбільше страждань.

За словами матері хлопчика, хвороба відібрала у нього дитинство. Його стан швидко погіршувався, він втратив багато навичок.

Після імплантації стан Орана значно покращився. Кількість щоденних нападів скоротилася на 80%. Такого ефекту вдалося досягти завдяки електричним імпульсам, які пристрій надсилає глибоко в мозок, блокуючи сигнали, що викликають напади.

Оран бере участь у проєкті CADET, який оцінює безпеку та ефективність глибокої стимуляції мозку при тяжкій епілепсії.

У проєкті задіяні лікарня Грейт-Ормонд-стріт, Університетський коледж Лондона, лікарня Королівського коледжу Лондона та Оксфордський університет.

Нейростимулятор Picostim розробила британська компанія Amber Therapeutics.

Операція, що тривала близько восьми годин, відбулася у жовтні 2023 року.

Як працює нейростимулятор

Пристрій стимулює відділи мозку, блокуючи або перериваючи аномальні сигнали, що спричиняють епілептичні напади.

Команда під керівництвом дитячого нейрохірурга Мартіна Тісдалла вводила два електроди глибоко в мозок Орана, поки вони не досягли таламуса - області мозку, що відповідає за передачу сенсорної інформації.

Нейростимулятор розміром 3,5 см та товщиною 0,6 см розмістили та закріпили у черепі.

Пристрій вкручується безпосередньо у черепну кістку

Глибоку стимуляцію мозку при дитячій епілепсії намагалися застосовувати й раніше, але нейростимулятор розміщували у грудній клітині.

"Ми сподіваємося, що наше дослідження покаже ефективність нового пристрою, особливо для дітей, оскільки імплант розташований в черепі, а не в грудях", - сказав ВВС нейрохірург Мартін Тісдалл.

Вчені також сподіваються, що це зменшить потенційні ускладнення, зниження ризику інфекцій після операції та виходу пристрою з ладу.

АВТОР ФОТО,JUSTINE KNOWLSON Оран може заряджати імплант через бездротові навушники, одночасно займаючись своїми справами

Після операції Орану дали місяць на відновлення перед тим, як увімкнути нейростимулятор.

Коли пристрій увімкнений, Оран цього не відчуває. Він може щодня заряджати його через бездротові навушники, одночасно займаючись своїми справами.

Імплант дав хлопцю надію

Через сім місяців після операції мати підлітка повідомила, що він більше не має нападів удень, а нічні стали коротшими і менш серйозними.

Оран почав вчитись їздити верхи.

У рамках експерименту ще трьом дітям із синдромом Леннокса-Гасто встановили нейростимулятор глибоко у мозку.

В майбутньому команда медиків планує змусити нейростимулятор реагувати в режимі реального часу на зміни в активності мозку, намагаючись блокувати напади, коли вони ще тільки мають початися.

Сім'я Орана розуміє, що лікування не є остаточним рішенням, але вони сподіваються, що його стан продовжить покращуватись.

"Лікарі повернули нам надію… тепер майбутнє виглядає світліше", - каже мати хлопчика.

Нейростимулятор Picostim, що належить компанії Amber Therapeutics, також використовувався для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Інші мозкові імпланти

У січні 2024 року американська компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, вперше вживила чип у мозок паралізованої людини. Про це повідомив сам Маск.

Він написав, що пацієнт "добре відновлюється" після операції, а перші результати випробуваного чипа мільярдера назвали "багатообіцяючими".

У вересні 2023 року компанія отримала дозвіл на випробування нової технології на людях і розпочала набір пацієнтів.

Згідно з описом процедури на сайті Neuralink, під час операції робот поміщає чип в область мозку, яка контролює намір рухатися. Після встановлення чип записуватиме і передаватиме сигнали мозку в додаток, який розшифровує намір руху.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Критики імплантів звертають увагу на те, що будь-яке стороннє тіло в мозку – це ризик інфекції й запалення

Компанія планує дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою одних лише думок.

Раніше компанія Маска демонструвала результати вживлення Neuralink у мозок піддослідних тварин – свиней і мавп. У свині чип контролював нерви, що відповідають за рухи ніг і чутливість рила. Мавпі він дозволяв "силою думки" грати у відеоігри.

Сам Ілон Маск у використанні нейрочипів вбачає можливість вилікувати багато захворювань – від сліпоти до алкогольної залежності.

Критики такого підходу звертають увагу на те, що будь-яке стороннє тіло в мозку – це ризик інфекції й запалення.