Художник Бенксі завершив унікальну серію графіті у Лондоні. Що вона означає

Відомий графіті-художник Бенксі завершив свою серію зображень тварин, які протягом девʼяти днів зʼявлялись у різних районах Лондона.

Таємничий митець і активіст ніяк не коментував свої твори. Ті, хто стежить за його творчістю, губляться у здогадах щодо сенсу нових картин.

На останній картині із серії - горила, яка підіймає ролети, щоб випустити тюленя та птахів, а інші тварини тим часом спостерігають за тим, що відбувається зсередини.

Це вже дев'ята робота Бенксі, яка з'явилася в столиці за таку ж кількість днів: з 5 серпня щоранку у Лондоні виникали зображення козла, слонів, мавп, вовка, пеліканів, риб.



Автор фото,PA Media На останньому графіті із серії Бенксі - горила, яка влаштовує втечу тварин

Цього понеділка увагу публіки привернула восьма робота Бенксі, розміщена на південному сході Лондона. На ній носоріг, який намагається залізти на кинутий Nissan Micra із дорожнім конусом на капоті.

Увечері того ж дня картину зіпсував невідомий у чорній балаклаві, який залишив на ній розчерки з балончика із фарбою.

Графіті зіпсували написом "SV", що, можливо, означає "південних вандалів"

Щоразу зображення наносили, судячи з усього, вночі, а вранці перед ними збирався натовп. Багато хто викладав фотографії в соціальних мережах.

Як правило, Бенксі підтверджував авторство графіті, розміщуючи їхні зображення у своїх соцмережах щодня о першій годині, проте про останню роботу він сповістив фоловерів свого інстаграму у вівторок вранці.

Лондонський зоопарк одразу ж відреагував на це у своїх соцмережах: "Чи допомогли наші тварини змусити людей посміхатися по всьому Лондону цього тижня?"

Автор фото,PA Media Три мавпи, які висять на мосту, - одна з картин Бенксі, яку зіпсували

У неділю на поліцейській будці в лондонському Сіті з'явилася художня робота, яка візуально перетворила скляну коробку на акваріум.

Ця інсталяція відрізнялася від попередніх графіті Бенксі в цій серії.

На відміну від традиційних трафаретних силуетів, це детальна картина, створена, зважаючи на все, за допомогою напівпрозорої аерозольної фарби.

Автор фото,PA Media Піраньї в поліцейській будці. Згодом твір перенесли у "безпечне місце", до галереї Гілдхол-Ярд

У понеділок адміністрація району повідомила, що твір перемістили у Гілдхол-Ярд, де буде належний захист та можливість безпечного доступу публіки.

"Постійне місце для твору визначать згодом", - додали в адміністрації.

У суботу на покинутому придорожньому рекламному щиті в північно-західному районі Криклвуд з'явилося зображення кішки, яка потягується.

Через кілька годин робітники здерли зображення. Підрядник, який їх найняв, пояснив, що це зроблено з міркувань безпеки, і картина зберігатиметься на складі, поки її не забере власник.

Автор фото,PA Media Зображення кішки зняли за декілька годин з міркувань безпеки

5 серпня на стіні будівлі біля мосту К'ю-Брідж з'явився козел, а у вівторок на будинку в Челсі художник зобразив двох слонів, які торкалися хоботами.

У середу натовп людей роздивлявся графіті з трьома мавпами, які звисали з мосту на Брік-Лейн.

Автор фото,PA Media Дехто вважає, що козел, який балансує на вузькій колонні, символізує палестинців, що втратили опору

У четвер на даху гаража в Пекхемі з'явилося зображення вовка. Графіті нанесли на супутникову тарілку. Воно виглядало так, ніби тварина виє на Місяць.

Утім, зображення не протрималося й кількох годин: двоє молодих людей на очах у всіх спиляли тарілку і забрали її.

Художник не має стосунку до крадіжки картини з вовком і не схвалює її, й він також нічого не знає про нинішнє місцезнаходження антени, повідомила пресслужба Бенксі.

Поліція заявила про розслідування.

Автор фото,PA Media За кілька годин антенну з графіті Бенксі хтось забрав

У п'ятницю мешканці району Волтемстоу, прокинувшись вранці, виявили двох пеліканів, які ловили рибу над вивіскою місцевої забігайлівки, де готують фіш-н-чіпс.

Бенксі, відомий своїми загадковими, часто емоційно зарядженими роботами, вирішив не супроводжувати цю колекцію будь-якими коментарями в мережі.

Він також не пояснив, чому всі вони, за винятком "акваріума" в Сіті, намальовані у тому самому чорному трафаретному стилі.

Його пресслужба сказала BBC, що "не коментує тему". Це змусило людей будувати всілякі здогадки про значення графіті.

Що Бенксі хотів сказати цією серією графіті

Джеймс Пік, ведучий серії радіопрограм BBC "Історія Бенксі", каже, що сенс цих картин менш очевидний, ніж деякі з його попередніх робіт.

"Часто в його творах є біль зрозуміле й безпосереднє послання. Може, цього разу він хоче, щоб ми самі здогадалися?" - розмірковує Пік.

За його словами, тварини Бенксі демонструють його фірмовий стиль, який вписує роботи в міське середовище, перетворюючи його на частину мистецтва, щоб досягти максимального ефекту за мінімальних зусиль.

Автор фото,Getty Images Можливо, цього разу митець хоче, щоб глядачі самі здогадалися про сенс картин

Пік також звертає увагу, що силуети більшості тварин у цій серії просто чорні, без будь-яких доповнень чи напівтіней.

Роботи Бенксі часто несуть політичне, соціальне чи екологічне послання, іноді викликаючи суперечки та спонукаючи художника виступати з коментарями.

Так було з його раптовою інсталяцією на рок-фестивалі Гластонбері у червні, коли під час виступу бристольського пост-панк-гурту Idles над натовпом глядачів піднявся надувний човен з манекенами в рятувальних жилетах, які, мабуть, зображають мігрантів, що намагаються нелегально дістатися Англії через Ла-Манш.

Це викликало палкі дебати, а міністр внутрішніх справ у колишньому уряді консерваторів Джеймс Клеверлі назвав це капостю.

Автор фото,Getty Images У виставці 2009 року "Бенксі проти Брістольського музею" були інсталяції тварин, які займаються людською діяльністю

У відповіді на це Бенксі заявив: "Справжня лодка, яку я фінансую, судно Louise Michel, минулої ночі врятувала 17 безпризорних дітей із центральної частини Середземного моря. У покарання італійська влада затримали його - ось що здається мені капостю й неприйнятно для мене".

Цього разу митець мовчить, що дало привід для різних теорій в мережі: від козла, що символізує війну між Ізраїлем і Газою, до порівняння тварин з ультраправими бунтівниками по всій Британії.

Є й інші версії, згідно з якими Бенксі нібито намагається показати, що всі тварини під загрозою знищення чи близькі до вимирання.

Автор фото,Getty Images У своїх графіті з політичним чи соціальним підтекстом Бенксі часто використовує щурів

"Мавпи можуть рятуватися від подальшої великої забудови в районі Брік Лейн. Слони можуть символізувати ізоляцію та самотність, – каже Джеймс Пік. - Козел може представляти палестинців, які втратили опору, або казати про те, що нас можуть відволікати речами на кшталт Олімпіади замість справді великих глобальних проблем".

Кореспондентка з питань мистецтва британського видання Observer Ванесса Торп висуває простіше припущення.

Можливо, пише вона, Бенксі просто сподівається, що його нові роботи "потішать людей, подарувавши їм несподіваний момент приємного здивування" та продемонструють "людську здатність до творчої гри, а не до руйнування й негативу".