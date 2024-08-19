Ковід повертається. Чи буде карантин і що зі щепленнями в Україні

У Ніни з Полтави кілька днів була температура. Вона думала, що це звичайна застуда, доки не зник нюх. Зрозуміла – ковід, каже жінка, хоча не робила тести. Віктор зі Львова тестування на ковід пройшов, бо відчував втому і головний біль. Тест показав – Covid-19. Вже п’ятий ковід на рахунку Віктора.

Україна, як і решта світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на ковід.

Нову хвилю очікували восени, але почалася вона раніше – у липні.

Якщо у червні в Україні було 2 тисячі випадків, у липні - майже 12 тисяч хворих. Люди на вулицях міст подекуди знову починають носити маски. Є інформація про ковід і серед військових.

Автор фото,publichealth.jhu.edu Тести на ковід можна робити в домашніх умовах

У Києві у першій половині серпня стало стільки хворих на ковід, скільки у червні було в усій Україні.

За другий тиждень серпня у столиці на Covid-19 захворіло вже 1 283 людини, розповідає Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА. І це тільки та кількість людей, яких протестували. Насправді хворих може бути значно більше, кажуть лікарі.

"Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, на алергію через цвітіння амброзії. А тому продовжує жити активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати Covid-19", – говорить Валентина Гінзбург.

Чи готова Україна до нової хвилі ковіду в умовах війни, наскільки заразним він є зараз, що з вакцинацією, розбиралась ВВС Україна.

Чи це вже епідемія і чи буде карантин

Якщо за цілий червень у лікарні Святого Пантелеймона у Львові був один пацієнт з ковідом, то зараз за день поступає 4-5 хворих. Більша половина потребують кисню, розповідає Андрій Горбей - лікар, який працює у центрі терапії у цьому закладі.

"Раніше хворий на Covid-19 мав гарячку, був ізольований 5 днів, отримував лікування і йшов додому, а зараз багато пацієнтів потребують кисню. Є ускладнення через супутні патології – цукровий діабет, серцева недостатність", - говорить лікар.

Автор фото,Mike Kemp/In Pictures via Getty Images Люди в масках на вулицях Лондона, липень 2024. Зростання випадків ковіду спостерігається в усьмоу світі

Хоча, захворюваність на ковід у липні в Україні зросла у шість разів, це ще не епідемія, говорить Ігор Кузін, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, захисні обмеження, карантин запроваджувати поки що не будуть. Однак, якщо показники будуть і далі рости, то можуть бути локальні обмеження.

"Але на сьогодні ми ще далекі від показників, які наближають нас до карантину", - вважає головний санітарний лікар.

З 12 тисяч хворих на ковід у липні до лікарень потрапили 2,5 тисячі людей. Це переважно ті, хто мав хронічні захворювання.

У МОЗ кажуть, що наразі місць у медзакладах вистачає і це ще не та кількість хворих на Covid-19, коли потрібно розгортати додаткові місця і відкривати нові ковідні відділення у лікарнях.

У 2021 році у розпал пандемії за тиждень до лікарень потрапляли по 30 тисяч людей і більше.

Який варіант ковіду панує в Україні

Вірус SARS-CoV–2, який спричиняє Covid-19, мутує. За чотири роки від початку пандемії з’явилося безліч його різновидів: Alfa, Delta, Omicron і тепер - Flirt.

Штам FLiRT є підваріантом Omicron. Його вперше зафіксували у світі на початку 2024 року. Тепер, за даними американського центру з контролю та профілактики захворювань, значна частина випадків у світі спричинена саме ним.

"По всьому світу та ж сама картина, що і в Україні – мутації Omicron поширюються дуже швидко. На нові підвиди припадає 90% випадків захворювань. Це доводить, що ці підвиди поширюються швидше"- говорить Арон Арегай, фахівець з оцінки ризиків ВООЗ.

Автор фото,Getty Images Люди рідко роблять тести, не зважають на симптоми і цим сприяють поширенню хвороби, кажуть лікарі

За даними МОЗ, в Україні більшість хворих з нової хвилі ковіду мають Flirt. Проте офіційно зафіксували лише 5 випадків Flirt.

Секвенування вірусу, визначення, який саме це тип, роблять рідко. Всього, за офіційними даними, в Україні циркулює 10 субваріантів Omicron.

Що це за Flirt

Що відомо про нову мутацію ковіду Flirt?

Коли мова йде про симптоми варіанту Flirt, вчені кажуть, що вони в цілому не відрізняються від попередніх мутацій.

Симптоми Flirt – висока температура у перші дні захворювання, подразнення горла і кашель, нежить, головний біль, втома, біль у м’язах

Автор фото,Blog UK Health Security Agency Ковід постійно мутує, з'являються нові штами вірусу

"Ми продовжуємо спостерігати більш легкий перебіг захворювання, але це, ймовірно, не через те, що вірус став слабшим, а через те, що наш імунітет зараз набагато сильніший. Після років вакцинацій та інфекцій більшість населення здатна краще боротися з інфекцією без великого ризику важкого перебігу захворювання", - пояснює Аліза Розен зі Школи громадської охорони здоров’я імені Джона Гопкінса Блумберг.

"Flirt – це той підвид, який не викликає важкого захворювання, якщо людина вакцинована", - пояснює Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я.

Скільки часу людина є заразною

Після контакту з людиною, інфікованою Flirt, може пройти близько п'яти днів, перш ніж хворий відчує симптоми. Хоча цей термін є умовним. Симптоми можуть з’явитися, як раніше, так і пізніше.

Заразною, за даними лікарів, людина є протягом 1-2 днів днів до появи симптомів і ще кілька днів після того, як симптоми зникають.

У деяких людей все ще може виділятися живий вірус протягом тижня після початку симптомів.

Лікарі рекомендують робити тестування на ковід вдома, адже це допомагає одразу зрозуміти, чи може людина потенційно заразити інших.

Автор фото,Getty Images Люди захищалися, як вміли. Архівне фото від лютого 2020 року, Китай

"Всі подальші мутації Omicron призводять до того, що вірус швидше інфікує людей. Він швидше передається при короткотривалих контактах. Люди з групи ризиків більше схильні до того, щоб інфікуватися", - говорить Ігор Кузін, головний санітарний лікар.

Що зі щепленнями від ковіду

Більшість хворих на ковід, госпіталізованих зараз до лікарні святого Пантелеймона у Львові, не вакциновані, говорить лікар Андрій Горбей.

"Ці люди знехтували можливістю отримати захист", - вважає лікар.

Варіант ковіду Flirt передається швидше і вражає ослаблений імунітет. Тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, попереджають лікарі. Особливо вакцинація людей з групи ризику.

В Україні нещодавно оновили правила щеплення на Covid-19. Тривалий час щепитися додатковою дозою від ковіду могли лише люди з групи ризику. Зараз щеплення дозволили всім.

Віктор зі Львова хотів зробили щеплення ще на початку року. Він з дружиною пішов до центру вакцинації в одній з лікарень, але їм відмовили.

"Лікарі подивились, що я вже мав повну вакцинацію й два бустери і сказали – не можна. Попри те, що відтоді більше року минуло. Такі правила були - хто хотів зробити щеплення – не міг, а хто міг – не хотів", - говорить чоловік. На початку серпня Віктор захворів на ковід.

Автор фото,Francine Orr / Los Angeles Times via Getty Image Влітку показники щеплень від ковіду в Україні впали

За новими правилами, люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 бустер минулого року, - можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Вони мають право на одну вакцину.

Для людей, які входять до групи ризику, передбачена більша кількість доз —ревакцинація через 6-12 місяців.

Група ризику - це люди віком понад 60 років з хронічними захворюваннями, люди віком понад 75 років, а також люди до 60 років з хронічними захворюваннями, які можуть призвести до тяжкого перебігу ковіду. Медичні працівники і освітяни – це люди з групи професійного ризику, вони також мають проходити ревакцинацію раз на рік, кажуть у МОЗ.

"Для тих, хто взагалі ніколи не проходив щеплення від ковіду, рекомендована одна доза мРНКк- вакцини. Є докази, що цього достатньо. Це вакцина, яка вже адаптована під варіант Omicron", - пояснює Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Люди, які пройшли щеплення, теж мають право на повторну вакцинацію - отримати одну дозу.

Де вакцинуватися від ковіду

За останній місяць від ковіду в Україні вакцинувалися близько 2 тис людей. Це найнижчі показники за рік. Але у МОЗ сподіваються, що кількість щеплень буде зростати.

Щеплення від Covid-19 в Україні є безкоштовними. Вакцинуватися можна у сімейного лікаря або в пункті при лікарнях.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації є на сайті МОЗ

Або можна зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 і запитати про наявність вакцин.

В Україні, за офіційними даними, наразі є понад 500 тисяч доз омікронспецифічної вакцини Пфайзер. Також є дитяча вакцина Пфайзер для щеплення дітей від 6 років.

Якщо буде необхідно, уряд зможе дозамовити більше вакцин від Covid-19, каже Ігор Кузін.

Попри відключення світла, вакцини в Україні зберігають з дотриманням всіх умов, говорить імунолог Федір Лапій. За його словами, у багатьох лікарнях замінили холодильники. Тепер вони можуть тримати температуру до трьох днів без електроенергії.

Якщо стається обстріл або триваліше відключення електроенергії, вакцини мають евакуювати у місця, де є умови зберігання.

Якщо вже захворів, то чи треба вакцинуватися

Імунолог Федір Лапій пояснює, що людям, які перехворіли на ковід, теж варто зробити щеплення – одну дозу вакцини.

"Якщо у вас немає жодної дози і ви перехворіли на Covid-19, прийдіть і зробіть одну дозу. Якщо ви мали одну чи дві дози, перехворіли і ви хочете отримати вакцинацію, ви можете це зробити – через 6 місяців від попередньої дози щеплення. Якщо ви перехворіли, але належите до групи ризику, томи ми дуже рекомендуємо вам прийти і зробити щеплення", - говорить Федір Лапій.

Автор фото,Rober Solsona/Europa Press via Getty Images Щеплення від ковіду в Україні безкоштовні

Разом зі щепленнями лікарі закликають дотримуватись базових правил безпеки – мити руки, залишатися вдома при першій появі симптомів.

Всі ці заходи залишаються ефективними - попри те, який саме штам ковіду панує навколо.

Автор: Діана Куришко, ВВС Україна