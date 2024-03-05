Українці можуть безкоштовно отримати ліки через

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2024 » Март » 5 » 12:24:57
Підприємство "Укрпошта" розширила дію програми "Укрпошта. Аптека" з безкоштовної доставки ліків у деокуповані та прифронтові території. Тепер вона діє у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також на всій території Сумської.
Про це повідомили у Мінреінтеграції. Раніше ліки почали безкоштовно доставляти в Донецькій області та прикордонних районах Сумщини.
"Проєкт "Укрпошта. Аптека" реалізовуватиметься у 7 прифронтових областях. Наразі можна замовляти безрецептурні препарати, а також медикаменти за програмою Доступні ліки", – йдеться в повідомленні.
Замовити можна близько 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також відпускатимуться медикаменти за програмою "Доступні ліки" (безоплатно або з невеликою доплатою).
Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. При отриманні посилку можна буде оглянути правильність укомплектування замовлення.
Термін доставки – до трьох днів між обласними центрами. При цьому день відправлення не враховується.
Термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.