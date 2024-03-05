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Українці можуть безкоштовно отримати ліки через "Укрпошту": повний список областей дії програми

05.03.2024, 12:24:57 312 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Українці можуть безкоштовно отримати ліки через

Підприємство "Укрпошта" розширила дію програми "Укрпошта. Аптека" з безкоштовної доставки ліків у деокуповані та прифронтові території. Тепер вона діє у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також на всій території Сумської.

Про це повідомили у Мінреінтеграції. Раніше ліки почали безкоштовно доставляти в Донецькій області та прикордонних районах Сумщини.

"Проєкт "Укрпошта. Аптека" реалізовуватиметься у 7 прифронтових областях. Наразі можна замовляти безрецептурні препарати, а також медикаменти за програмою Доступні ліки", – йдеться в повідомленні.

Укрпошта. Аптека"Укрпошта" розширила дію програми "Укрпошта. Аптека"

Як замовити ліки на "Укрпошті"

  • Зателефонувати за номером 0 800 300 54.
  • Для зв'язку з фахівцем слідувати підказкам у голосовому меню.
  • Замовлення буде запаковано та надіслано безкоштовно "Укрпоштою Експрес".
  • Відстежити відправку можна на сайті, у мобільному додатку та через чат-бот у месенджерах.
  • При отриманні посилки необхідно здійснити огляд замовлення.


Замовити можна близько 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також відпускатимуться медикаменти за програмою "Доступні ліки" (безоплатно або з невеликою доплатою).

Як отримати ліки

Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. При отриманні посилку можна буде оглянути правильність укомплектування замовлення.

Термін доставки – до трьох днів між обласними центрами. При цьому день відправлення не враховується.

Термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.

Тэги: Укрпошта, доставка, ліки

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