Українці можуть безкоштовно отримати ліки через

Підприємство "Укрпошта" розширила дію програми "Укрпошта. Аптека" з безкоштовної доставки ліків у деокуповані та прифронтові території. Тепер вона діє у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також на всій території Сумської.

Про це повідомили у Мінреінтеграції. Раніше ліки почали безкоштовно доставляти в Донецькій області та прикордонних районах Сумщини.

"Проєкт "Укрпошта. Аптека" реалізовуватиметься у 7 прифронтових областях. Наразі можна замовляти безрецептурні препарати, а також медикаменти за програмою Доступні ліки", – йдеться в повідомленні.

Укрпошта. Аптека

Як замовити ліки на "Укрпошті"

Зателефонувати за номером 0 800 300 54.

Для зв'язку з фахівцем слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення буде запаковано та надіслано безкоштовно "Укрпоштою Експрес".

Відстежити відправку можна на сайті, у мобільному додатку та через чат-бот у месенджерах.

При отриманні посилки необхідно здійснити огляд замовлення.



Замовити можна близько 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також відпускатимуться медикаменти за програмою "Доступні ліки" (безоплатно або з невеликою доплатою).

Як отримати ліки

Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. При отриманні посилку можна буде оглянути правильність укомплектування замовлення.

Термін доставки – до трьох днів між обласними центрами. При цьому день відправлення не враховується.

Термін зберігання замовлення у відділенні – 7 календарних днів.